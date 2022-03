Luzerner Kantonsgericht Sieben Jahre Haft in grossem Betrugsfall Das Kantonsgericht verurteilt einen deutschen Staatsangehörigen wegen zahlreicher Vermögensdelikte zu einer unbedingten Haftstrafe von sieben Jahren. Zudem muss er dem Staat 7 Millionen Franken zahlen. Sandra Monika Ziegler 11.03.2022, 11.00 Uhr

Der Beschuldigte verübte in den Jahren 2008 bis 2016 zahlreiche Vermögensdelikte mit einem Deliktsbetrag von rund 9,2 Millionen Franken. Dabei ging der Beschuldigte ausgesprochen systematisch und professionell vor. Er konzentrierte sich auf finanzstarke Einzelpersonen, zu denen er in aufwendiger Weise ein Vertrauensverhältnis aufbaute. Anschliessend führte er sie unter Missbrauch dieses Vertrauens gezielt in die Irre, um sie zur Überweisung grosser Geldbeträge an ihn oder von ihm beherrschte Gesellschaften zu veranlassen. Diese Beträge verwendete der Beschuldigte dann für seine eigenen privaten und geschäftlichen Zwecke. Er handelte nicht aus finanzieller Not, sondern setzte das deliktisch erlangte Kapital zur Finanzierung seines äusserst luxuriösen Lebensstils ein.