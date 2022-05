Luzerner Parlament: aktivere Rolle des Kantons bei der Hochschule

Luzerner Kantonsrat Das Parlament wünscht sich im Hochschulbereich eine aktivere Rolle des Kantons Eine Auslegeordnung über die tertiäre Bildung kommt im Grundsatz gut an. Der Luzerner Kantonsrat wünscht sich angesichts des Fachkräftemangels aber eine offensivere Kommunikation. Reto Bieri 16.05.2022, 14.26 Uhr

Vorlesung an der Uni Luzern. Symbolbild: Roger Grütter

Rund 20'000 Personen studieren im Kanton Luzern an einer Institution der höheren Berufsbildung oder einer Hochschule, die Zahlen steigen seit Jahren. Der Regierungsrat hat nun einen Planungsbericht vorgelegt, in dem er die Zukunft des Tertiärbereichs skizziert. So will der Kanton bei der höheren Berufsbildung (Tertiär B), die im Kanton Luzern fast ausschliesslich privat organisiert ist, das Bildungsangebot weiterhin nicht selber steuern, sondern die Institutionen bei ihrem Bildungsauftrag unterstützen.

Die Universität, die Pädagogische Hochschule und die Hochschule Luzern (Tertiär A) sollen massvoll wachsen und jene Studienbereiche gestärkt oder neu geschaffen werden, für die eine grosse Nachfrage bestehe. Im Fall der Universität Luzern sind zudem zwei neue Fakultäten geplant: Psychologie sowie Gesundheitswissenschaften.

Bei der Beratung am Montag würdigten die Parteien sowie die vorberatende Kommission für Bildung und Kultur (EBKK) den Planungsbericht im Grundsatz als gelungene Standortbestimmung. Gleichzeitig wurde breit Kritik geäussert: Der Bericht fokussiere zu stark auf den Status Quo, sagte EBKK-Präsidentin Rahel Estermann (Grüne, Luzern).

Die Kommission wünsche sich eine aktivere Rolle und «mehr Esprit» des Kantons. Gaudenz Zemp (FDP, Horw) meinte, es fehle eine Übersicht über die strategische Ausrichtung in einer sich rasant verändernden Gesellschaft. Er forderte zudem eine stärkere Ausrichtung der Universitäten auf die Arbeitswelt. Zemp sowie Bernhard Steiner (SVP, Entlebuch) stellten in Frage, ob eine zusätzliche Fakultät für Psychologie notwendig ist.

Kanton soll Grundfinanzierung der Hochschulen erhöhen

SP-Kantonsrat Urban Sager aus Luzern sagte, die Uni, die Pädagogische Hochschule sowie die Hochschule Luzern würden wegen der tiefen Finanzierung durch den Kanton zum Wachstum gezwungen. «Der Bericht zeigt klar auf: Wenn wir kein Wachstum wollen, müssen wir die Grundfinanzierung durch den Kanton erhöhen.» Dies sei zwar vorgesehen, aber zu niedrig angesetzt. Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) betonte, der Luzerner Hochschulbereich weise im schweizerischen Durchschnitt eine unterdurchschnittliche Kostenstruktur auf.

«Das ist sicher nicht falsch.»

Insgesamt 17 Anträge gingen zum Planungsbericht ein, davon sieben aus der EBKK. Der Kantonsrat stimmte diesen mehrheitlich zu, oft gegen den Willen von Bildungsdirektor Marcel Schwermann. So muss die Regierung im Austausch mit der kantonalen Wirtschaftsförderung Massnahmen prüfen und Anreize für jene KMU schaffen, welche Studierende der Höheren Fachschule in ihrem Unternehmen beschäftigen. Ebenfalls zugestimmt hat das Parlament, dass Abschlüsse im Tertiär-B-Bereich international die grösstmögliche Anerkennung erhalten. Dafür soll sich der Kanton beim Bund einsetzen.

Strategie für vertiefte Zusammenarbeit

Weiter soll die Regierung gemeinsam mit den Hochschulen und den höheren Fachschulen eine Strategie zur vertieften Zusammenarbeit ausarbeiten, auch soll der Umgang mit Diversity und Inklusion in den Schulen gestärkt werden. Abgelehnt wurde hingegen ein Vorschlag von Jonas Heeb (Grüne, Horw) zu prüfen, ob analog zum Wachstum des Hochschulplatzes auch die Leistungen der Zentralschulbibliothek ausgebaut werden müssten. Kein Gehör zeigten die bürgerlichen Parteien zudem gegenüber der Forderung von SP, Grünen und GLP, das Stipendiengesetz zu überprüfen.

Ebenfalls abgelehnt wurde ein Vorschlag der Ratslinken, der forderte, dass der Aufbau der beiden neuen Fakultäten für Psychologie und Gesundheitswissenschaften vom Kanton Luzern finanziert werden soll. Ansonsten bestehe die Gefahr, in Abhängigkeit von Drittmittelgebern zu geraten, begründete Gisela Widmer Reichlin (SP, Adligenswil). Marcel Schwerzmann antwortete, die Unabhängigkeit der Uni sei gewährleistet, weil aus den Drittmitteln der Aufbau, nicht die Forschung der Fakultäten finanziert wird.

Auf Zustimmung stiess, die höhere Berufsbildung besser bekannt zu machen. Der Fachkräftemangel zeige auf, so Karin Stadelmann (Mitte, Luzern), dass es in der Berufsbildung mehr Engagement und eine aktivere Kommunikation brauche. «Nur so werden die Angebote bei Jugendlichen genügend sichtbar gemacht.» Gutgeheissen wurde auch, bei der höheren Berufsbildung aktiv die Qualitätssicherung mittels Schulabgängerinnen und -gängern zu prüfen.

Das Parlament hat den Planungsbericht in der Schlussabstimmung gutgeheissen, beziehungsweise zur Kenntnis genommen. Allerdings nicht in zustimmendem Sinne, sondern – wie von der EBKK vorgeschlagen – bloss neutral.