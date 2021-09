Luzerner Kantonsrat: Das bewegt die Fraktionen

Luzerner Kantonsrat Direkt aus den Parteien: Das bewegt die Fraktionen in der kommenden Session Der Luzerner Kantonsrat tagt am kommenden Montag und Dienstag zum ersten Mal nach den Sommerferien. Das 120-köpfige Parlament trifft sich wegen der Coronapandemie erneut in der Stadthalle Sursee – und berät wichtige Geschäfte. Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Für Diskussionen sorgen dürfte der neue Kostenteiler für den Zweckverband der grossen Kulturbetriebe wie das Luzerner Theater, das Luzerner Sinfonieorchester oder das Verkehrshaus. Hierfür muss das Kulturförderungsgesetz geändert werden; der Kanton soll insgesamt weniger an die Kulturhäuser zahlen, die Stadt Luzern mehr. Eine weitere Gesetzesänderung schlägt der Regierungsrat bei der Finanzierung von Löscheinrichtungen vor. Für Gebäudeeigentümer sollen neue Beiträge für den Feuerschutz erhoben werden können.

Für Gesprächsstoff dürfen an der bevorstehenden Session auch die eingereichten Vorstösse sorgen. Parteien von links bis rechts sorgen sich um das Gesundheitswesen – die Lösungsvorschläge gehen allerdings auseinander. Diametral auseinander gehen ausserdem die Meinungen beim neuen Vegi-Angebot der Uni Luzern. Es stehen also spannende Debatten an. (jon)

Die aktuelle Lage zeigt uns, was wir eigentlich schon wussten: Ein funktionierendes Gesundheitssystem in allen Regionen unseres Kantons ist wichtig. Die Gesundheitsberufe stehen unter enormem Druck. Dies nicht zuletzt wegen der hohen psychischen und physischen Belastung in diesen Berufen. Wir müssen mit hoher Priorität zum Pflegefachpersonal Sorge tragen und wir müssen versuchen, den Pflegeberuf auch für die Zukunft attraktiv zu gestallten.

Verschiedene Vorstösse in der Septembersession thematisieren diesen wichtigen Aspekt. Die Mitte wird zudem mit einem Postulat den Regierungsrat beauftragen, Arbeitszeitmodelle zu prüfen und gegebenenfalls neue Modelle zu erarbeiten, um frühzeitige Ausstiege des Pflegepersonals längerfristig und nachhaltig zu verhindern sowie niederschwellige Wiedereintritte und/oder Umschulungen zu fördern.

Ohne die Wertschätzung und Unterstützung der Pflege werden uns bis in zehn Jahren über 20 000 Pflegekräfte im Gesundheitswesen fehlen. Das gilt es zu verhindern. Das ist auch ein Appell an alle Politiker und an die Leitungspersonen im Gesundheitswesen: Tragen wir Sorge zum Gesundheitspersonal, hören wir ihnen zu und schauen hin, was sie brauchen und wo aktuell die Probleme sind. Das ist jetzt wichtiger denn je.

Kanton und Stadt Luzern haben sich 2019 auf einen neuen Finanzierungsschlüssel im Kulturbereich geeinigt. Von den jährlichen Ausgaben des Zweckverbandes von 28,3 Millionen Franken trägt der Kanton zirka 20 Millionen. Von den unterstützten fünf grossen Kulturbetrieben erhält das Luzerner Theater den Löwenanteil von 20,7 Millionen.

Mit einer Anpassung des Kulturförderungsgesetzes soll nun der Kostenteiler zwischen Kanton und Stadt von 70:30 auf 60:40 angepasst werden. Der Kanton trägt neu die Investitionen für das Verkehrshaus, die Stadt übernimmt die Kosten für das Theater.

Scheint die Ausgangslage auf den ersten Blick alle zufriedenzustellen, können die Folgen des Gesamtkonzepts im Moment nur erahnt werden. Die hohen Investitionen beim Luzerner Theater werden deutlich höhere Betriebskosten nach sich ziehen. Diesen Kostensprung muss der Kanton Luzern einfach mitfinanzieren. Was zunächst als Verbesserung dank tieferem Kostenanteil klingt, droht in hohen Mehrkosten zu enden. Man hat es versäumt, eine Kostenbremse in die Vorlage aufzunehmen. Die SVP fordert deshalb die Nachbearbeitung der Gesetzesrevision und den Einbau einer geeigneten Plafonierung.

Die SVP ist sich der Bedeutung des Luzerner Theaters uns seiner langen Geschichte bewusst. Eine saubere Finanzplanung liegt jedoch auch im Interesse des Theaters.

Gaudenz Zemp-Lüthy, FDP-Kantonsrat, Horw Bild: PD

Durch die Digitalisierung und die Verhaltensänderungen in der Gesellschaft befinden sich bestehende Angebote aus Kunst und Kultur in einem radikalen Umbruch: Festivals verschwinden, Kulturmagazine gehen ein, Netflix ersetzt das Kino, Streamings lassen Theatersitze leer bleiben, TV wird mit Smartphones und nicht mehr in der guten Stube konsumiert.

Aus der Sicht der FDP muss man sich deshalb bei grossen Infrastrukturprojekten zwingend nicht an den heutigen Besucherinnen und Besuchern orientieren, sondern an ihren Grosskindern. Die FDP setzt sich dafür ein, gemeinsam ausgetrampelte Pfade zu verlassen und innovative Konzepte zu entwickeln – mit einer kreativen Offenheit für die Welt von morgen.

Mit verschiedenen Vorstössen haben wir vom Theater gefordert, sich in Richtung einer Öffnung zu bewegen. Damit haben wir diverse Fortschritte erzielt – es braucht jedoch einen Zusatzeffort, sonst spielt man bald vor leeren Rängen.

Für die zusammengelegten Museen haben wir einen Neubau beim Verkehrshaus als Standort ins Spiel gebracht. Dieser würde neue Perspektiven eröffnen und wäre wesentlich kostengünstiger als ein Umbau des mittelalterlichen, schlecht erschlossenen Zeughauses.

Kunst und Kultur sind für die FDP von grosser Bedeutung. Es gilt, sie kontinuierlich auf eine sich rasant verändernde Welt auszurichten.

Melanie Setz-Isenegger, SP-Kantonsrätin, Emmen Bild: PD

Die vierte Welle ist da und die Belastung in den Spitälern nimmt weiter zu. Es mangelt aber nicht an Betten und Beatmungsgeräten, sondern an Personal. Der Fachkräftemangel ist kein Zukunftsgespenst, sondern hier und jetzt akut.

Nicht erst seit Corona kämpft die SP für Ausbildungsförderung und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Die bürgerliche Politik diskutiert jedoch lieber über Kostenbremsen und Leistungsabbau in der Gesundheitsversorgung. Währenddessen rackern Pflegende, Ärztinnen und Ärzte an den Betten und steigen letztendlich aus dem Beruf aus, weil dieser so keine Befriedigung mehr bietet, sondern nur noch ausbrennt. Die Pflege-Initiative, über die wir im November abstimmen, fordert auch dagegen Massnahmen.

Der Mangel an Intensivpflegenden bedeutet nicht nur weniger Kapazitäten für Corona-Erkrankte, sondern auch für Patientinnen und Patienten mit anderen akuten oder chronischen Leiden. Mit unserem Verhalten können wir dazu beitragen, die Ressourcen zu schonen. Indem wir uns etwa impfen und/oder uns regelmässig testen lassen. Dazu braucht es aber sachliche Informationen, niederschwellige Impfmöglichkeiten sowie zuverlässige Testkonzepte, auch an Schulen. Da diese Voraussetzungen im Kanton Luzern leider immer noch nicht erfüllt sind, wird dies die SP an der bevorstehenden Session mit verschiedenen Vorstössen zum Thema machen.

Jonas Heeb, Kantonsrat Grüne, Horw Bild: PD

Für die fünf grossen Kulturbetriebe Luzerner Theater, Kunstmuseum, Verkehrshaus, Sinfonieorchester und Lucerne Festival teilen sich Kanton und Stadt Luzern die Finanzierung auf. Neu soll der Kanton weniger, die Stadt mehr bezahlen. So die geplante Änderung des Kulturförderungsgesetzes. Die Grünen/Jungen Grünen können hinter der Anpassung des Finanzierungsschlüssels stehen.

Dabei darf nicht vergessen werden: Der Kanton wird in der Kulturfinanzierung entlastet, und zwar um jährlich rund drei Millionen Franken. Dieser frei werdende Betrag muss zwingend in der Kulturförderung bleiben, anstatt dass der Kanton seine Kulturbeiträge somit einfach kürzt.

Für die Verwendung des Geldes soll eine Auslegeordnung vorgewiesen werden. Der Planungsbericht zur Kulturförderung aus dem Jahr 2014 weist zahlreiche Baustellen, wo das Geld gute Verwendung finden würde, so etwa bei der Filmförderung oder der regionale Kulturförderung. Stossend ist der Umgang mit dieser Forderung. Zahlreiche Parteien, Verbände und Kulturinstitutionen stellten sie bereits unmissverständlich in der Vernehmlassung. Eine Auslegeordnung oder ein Konzept über die Verwendung dieses Geldes fand dennoch nie statt. In der Botschaft findet man lediglich die Aussage, das Geld stünde nicht mehr zur Verfügung. Uns liegt die Kulturförderung am Herzen, weshalb wir die Forderung für die kommende Session eingebracht haben.

Claudia Huser, GLP-Kantonsrätin, Luzern Bild: PD

Unser Kantonsgericht soll in den beiden Museumsgebäuden am Kasernenplatz zusammengeführt werden. Bei der Suche nach einem neuen Standort für die Museen zeichnet sich ein Kräftemessen zwischen Stadt und Kanton ab. Die Regierung will das Museum ins Alte Zeughaus ennet der Reuss zügeln. Der Plan stösst bei der Stadt auf grossen Widerstand – mit Grund:

Der Umzug löst 35 Millionen Franken Investitionskosten aus. Die Betriebskosten steigen um rund einen Drittel auf 6,4 Millionen. Zudem fehlt im Zeughaus der notwendige Raum zur Lagerung der Kulturgüter. Das Zeughaus ist somit für den Museumszweck keine optimale Lösung.

Das Hauptproblem: Die Regierung hat für die Museen keine anderen Standorte ernsthaft evaluiert. Die GLP will eine mehrheitsfähige Lösung für den Standort des Kantonsgerichts. Die Partei steht für ein modernes Museum an einem geeigneten, zentralen Standort ein. Es ist klar, dass der Kanton eine Nutzung für das Alte Zeughaus sucht. Trotzdem muss die Nutzung sinnhaft und zweckdienlich sein. Bei der Frage nach dem Museumsstandort sind zudem die Bedürfnisse der Stadt zu berücksichtigen. Die Regierung darf das nicht an der Stadt vorbei durchboxen.

Die GLP fordert die Regierung auf, sich mit der Stadt an einen Tisch zu setzen und gemeinsam alternative Standorte zu prüfen. Wir sind überzeugt, dass es aus Kosten- und Nutzensicht geeignetere Standorte gibt als das Zeughaus.