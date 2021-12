Luzerner Kantonsrat Direkt aus den Parteien: Das bewegt die Fraktionen in der kommenden Session Die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter befassen sich am Montag und Dienstag mit ganz verschiedenen Themen – von Stimmrechtsalter 16 über die Anti-Stau-Initiative der JSVP und den Kauf der Villa Senar bis hin zur Zertifikatspflicht für den Kantonsrat. Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen Corona sind die Sitzungen vom Montag und Dienstag in der Stadthalle Sursee für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Auch der Planungsbericht über die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern dürfte zu reden geben. Das gilt auch für die 65 traktandierten Vorstösse. 40 davon hätten schon im September und Oktober behandelt werden sollen, mussten wegen eines abgesagten Sessionstags und wegen der ausufernden Budgetdebatte jedoch verschoben werden.

Wegen Corona sind die Sitzungen vom Montag und Dienstag (am Montag von 8 bis 12 und von 13.15 bis 18 Uhr, am Dienstag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr) in der Stadthalle Sursee für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Session wird jedoch wie schon bei früheren Debatten im Livestream auf www.lu.ch übertragen. (nus)

Gerda Jung, Mitte, Hildisrieden Bild: PD

Mit dem Planungsbericht über die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern legt uns die Regierung ein wichtiges Dokument vor, das uns die Bereiche der ganzen Versorgungsregion Luzern – Obwalden – Nidwalden, in Erwachsenen- und Alterspsychiatrie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzeigt. Der Planungsbericht beschreibt denn auch Herausforderungen in der Psychiatrie, Angebotsmöglichkeiten, Entwicklungen und Finanzierungs­wege im ambulanten Auftrag, aber auch zukunftsgerichtete Massnahmen für ein Kriseninterventionszentrum. Der Planungsbericht zeigt den grossen Handlungsbedarf auf.

Im Besonderen müssen die Wartezeiten von Hilfesuchenden reduziert und die Angebote in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erweitert werden.

Die Mitte begrüsst es, dass das Netzwerk im ambulanten Bereich (Hausärzte, Spitex, Spital, verschiedene therapeutische Angebote) verstärkt, gefördert und weiterentwickelt wird. In diesem Zusammenhang ist es ebenso wichtig, dass der ambulante Bereich gestärkt wird mit psychiatrischen Kompetenzen (z. B. Spitex Psychiatrie, Hausarztpraxen in Kombination mit Psychiater, etc.)

So soll auch ein Kriseninterventionszentrum entstehen. Für Die Mitte wird dieses Kompetenzzentrum ein wichtiges Zentrum für verschiedenste Hilferufe auch für Angehörige und weitere Bedürfnisse in der psychiatrischen Versorgung.

Daniel Keller, SVP, Udligenswil. Bild: PD

Die täglichen Verkehrsstaus auf den Luzerner Strassen, insbesondere in den Städten und Agglomerationen, sind zum Dauerärgernis für die Bürgerinnen und Bürger geworden. Der Regierungsrat hat die sogenannte Anti-Stau-Initiative der JSVP zur Ablehnung empfohlen, dies ohne tragfähigen Gegenvorschlag. Die Initiative verlangt einen Ausbau des Strassennetzes analog zu den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung. Die Anti-Stau-Initiative bietet einen ganzen Strauss an Möglichkeiten, um die Verkehrssituation im Kanton nachhaltig zu verbessern.

Umso enttäuschender ist die Haltung der Regierung, welche die Initiative ablehnt und keinen Gegenvorschlag unterbreitet. Die Verkehrskommission hat darauf nach ausgiebiger Beratung den Entschluss gefasst, die Botschaft an den Regierungsrat zurückzuweisen. Es wird erwartet, dass die Regierung Wege und Möglichkeiten aufzeigt, Staus auf den Luzerner Strassen wo immer möglich zu reduzieren. Von einem guten Verkehrsfluss profitiert auch der ÖV massiv.

Ein zentrales Anliegen besteht daher darin, dass die Strassenkapazitäten nicht reduziert werden. Die Stimmbevölkerung des Kantons Zürich hat einem griffigen Gegenvorschlag zu einer ebensolchen Initiative mit über 60 Prozent zugestimmt. Die SVP erwartet von der Regierung eine ebensolche zielführende, bei der Bevölkerung mehrheitsfähige Kompromisslösung.

Irene Keller, FDP, Vitznau. Bild: PD

Die Schweiz übt die schritt­weise Rückkehr in ein normales Leben, nicht wie vor Corona, sondern mit Corona. Dieses Ziel hat auch der Kantonsrat. Die Sessionen auswärts sind perfekt organisiert. Es wird jedoch immer schwieriger, Raum zu finden und den enormen finanziellen und personellen Aufwand zu rechtfertigen.

Die vorgeschlagene 3G-Zertifikatspflicht für die Rückkehr in den Kantonsratssaal muss gesetzlich verankert werden. In anderen Kantonen (z. B. Solothurn und Bern) und auch beim Bund ist dies bereits Tatsache. Die Erweiterung im Kantonsratsgesetz ermöglicht die Rückkehr, sobald diese epidemiologisch möglich ist, und ist befristet.

Die FDP hat die Diskussion geführt und wichtige Abwägungen gemacht. Sie unterstützt die 3G-Pflicht vollumfänglich. Wir wissen, dass wir Rechte und Pflichten haben. So hat der Kantonsrat einerseits das Recht, an den Sessionen teilzunehmen. In Paragraf 37 ist aber auch die Teilnahmepflicht festgelegt. Um nicht nur dem Recht, sondern auch dieser Pflicht nachzukommen, erachten wir das Zertifikat als zweckmässig, wirksam und im Interesse der Öffentlichkeit. Für ungeimpfte Ratsmitglieder ist die 3G-Pflicht wie für die übrige Bevölkerung ein zumutbarer Schritt. Die FDP ist überzeugt, dass Freiheit und Gemeinsinn Hand in Hand gehen. Um Freiheiten in einer Gemeinschaft wiederzuerlangen, müssen wir Verantwortung übernehmen und eigene Freiheiten einschränken.

Anja Meier, SP, Willisau. Bild: Pius Amrein

2035 wird die Hälfte der Stimmenden über 60 Jahre alt sein. Am Montag diskutiert der Kantonsrat über ein wichtiges Instrument gegen das zunehmende politische Ungleichgewicht zwischen den Generationen: Das Stimmrechtsalter 16.

Die frühe Mitsprache motiviert und befähigt Jugendliche, politische Verantwortung zu übernehmen. Wer mitbestimmt, setzt sich stärker mit politischen Fragen auseinander und denkt in der Gesellschaft mit. Rund 6500 zusätzliche Menschen können unseren Kanton mitgestalten, notabene jene, die von den Entscheiden am längsten betroffen sind. Studien zeigen: Die Entscheidungsmündigkeit von 16-jährigen steht der von Erwachsenen in nichts nach. Das Stimmrechtsalter 16 kostet nichts, und die Erfahrungen im In- und Ausland sind positiv. Apropos: Die neue deutsche Regierung aus SPD, Grünen und FDP beabsichtigt ebenfalls die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Seien auch wir mutig und holen die Generation von morgen schon heute an den Entscheidungstisch.

Für die SP ist auch klar: Alle Personen, die der Staatsgewalt unterworfen sind, sollen demokratisch mitbestimmen können. Menschen ohne Schweizer Pass bereichern unsere Gesellschaft, zahlen Steuern und leisten durch ihre überproportionale Vertretung in systemrelevanten Berufen einen unerlässlichen Beitrag zur Pandemie­bekämpfung. Wer Menschen politisch beteiligt, kann scheitern. Wer dies nicht tut, ist schon gescheitert.

Judith Schmutz, Grüne, Rain Bild: PD

Die Anti-Stau-Initiative widerspricht allen kantonalen Planungsinstrumenten, welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den letzten Jahrzehnten mit viel Schweiss und Worten im Kantonsrat erarbeitet haben. Im Zeichen des Klimaschutzes arbeiten wir Grüne/Junge Grüne schon lange für die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Langsamverkehrs. Die Anti-Stau-Initiative wendet sich leider mit aller Kraft gegen die Strategie und will den Kanton Luzern ins letzte Jahrtausend zurück torpedieren.

Mit der Anti-Stau-Initiative soll hauptsächlich Stau vermieden werden. Selbstverständlich steht niemand gerne im Stau. Es braucht aber klimafreundlichere Alternativen, um Stau zu verhindern, als jene, die in der Anti-Stau-Initiative vorgesehen sind, z. B. Temporeduktion, weniger MIV auf den Strassen, flächeneffiziente Verkehrsmittel, Carsharing, Mobility Pricing, etc. Wir brauchen ein Verkehrskonzept, in welchem alle Verkehrsteilnehmenden Platz haben und Sicherheit gross­geschrieben wird. Dabei muss die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Langsamverkehrs im Vordergrund stehen.

Gleichzeitig dürfen wir Stadt und Land in der Verkehrs­politik nicht gegeneinander ausspielen. Die kantonale Verkehrsplanung muss zwar auch die verschiedenen Regionen berücksichtigen, schlussendlich brauchen wir aber eine funktionierende Verkehrs­planung für den ganzen Kanton Luzern.

Simon Howald, GLP, Luzern Bild: PD

Seit dem 13. September 2021 gilt im Innern von Restaurants, von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie an Veranstaltungen in Innenräumen eine Covid-19-Zertifikatspflicht. Politische Veranstaltungen sind von dieser Regel ausgenommen – die Sessionen des Kantonsrats finden mit Maskenpflicht und mit dem nötigen Mindestabstand zwischen den Personen statt.

Diese Abweichung hat einen gesetzlichen Ursprung, ist jedoch aus unserer Sicht für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar. Deswegen soll nach unserer Meinung der Kantonsrat gegenüber der Gesellschaft eine Vorbildrolle einnehmen und keinen Extrazug fahren. Die Auferlegung der Zertifikatspflicht für die Sessionsteilnehmenden ist aus unserer Perspektive im öffentlichen Interesse (im Sinne einer Gleichbehandlung), verhältnismässig und zumutbar.

In der Botschaft des Regierungsrates bezüglich Covid-19-Zertifikatspflicht geht es aber auch noch um ein anderes Thema: die Rückkehr in den Kantonsratssaal nach zahlreichen Sessionen in der Messe Luzern und in der Stadthalle Sursee. Dadurch vermeiden wir Zusatzkosten von rund 60000 Franken pro Session, die bei der Durchführung einer Session an einem externen Ort entstehen.

Diese finanziellen Mittel (notabene Steuergelder) wollen wir Grünliberalen bevorzugt in dringliche Themen wie zum Beispiel den Klimaschutz und die Biodiversität investieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen