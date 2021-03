Luzerner Kantonsrat Projekt der zentralen Verwaltung wird von Bürgerlichen Politikern in Frage gestellt Zur Zentralisierung der kantonalen Verwaltung haben zwei Kantonsräte Vorstösse eingereicht – sie spielen mit dem Gedanken, die Abstimmung zu sistieren. Lukas Nussbaumer 12.03.2021, 15.11 Uhr

In diesem Herbst sollen die Luzerner Stimmberechtigten über das geplante zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz abstimmen können. Die Regierung plant für zirka 160 Millionen Franken ein Haus, in dem rund 1300 Mitarbeiter der Kernverwaltung arbeiten können. Mit dem Neubau sollen 30 dezentrale Standorte in der Stadt Luzern aufgehoben werden.