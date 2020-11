Luzerner Kantonsrat Ratspräsidentin Ylfete Fanaj würdigt den verstorbenen SVP-Kantonsrat Marcel Omlin Der Luzerner Kantonsrat trifft sich am Montag und Dienstag zur letzten Session des Jahres – und zur letzten in der Messe Luzern. Lukas Nussbaumer 30.11.2020, 09.18 Uhr

Der Luzerner Kantonsrat tagt zum letzten Mal in der Messe Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23.Juni.2020)

Zwei Tage, acht Sachgeschäfte, 30 Vorstösse: Die Traktandenliste für die letzte Session des Luzerner Kantonsrats im laufenden Jahr ist reich befrachtet. Vor der Beschlussfassung über die Dringlichkeit von Vorstössen würdigt Ratspräsidentin Ylfete Fanaj den am 20. November aufgrund eines Schwächeanfalls überraschend verstorbenen SVP-Kantonsrat Marcel Omlin. Der 51 Jahre alt gewordene Rothenburger hätte am Montag seinen letzten Tag im Kantonsrat verbracht - nach 14-jähriger Zugehörigkeit. Omlin präsidierte die Planungs- und Finanzkommission, politisierte aber auch in der Verkehrs- und Baukommission, der Aufsichts- und Kontrollkommission, und er gehörte der Spezialkommission für den Neuen Finanzausgleich an. Zudem war er Kassier des FC Kantonsrat.