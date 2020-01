Nach klarem Entscheid im Kantonsrat: Luzerner könnten bald länger einkaufen Das Luzerner Kantonsparlament entscheidet sich mit 102 zu 13 Stimmen für längere Ladenöffnungszeiten. Damit könnten die Geschäfte ab Mai an Werktagen während der Woche bis um 19 Uhr und an Samstagen bis um 17 Uhr offen haben. Die Gegner prüfen allerdings das Referendum. Lukas Nussbaumer Aktualisiert 27.01.2020, 11.27 Uhr

Lange brauchte der Luzerner Kantonsrat am Montagmorgen nicht, um das Ladenschlussgesetz in zweiter Lesung zu verabschieden. Nach exakt 15 Minuten hiess das Parlament das Regelwerk mit 102 zu 13 Stimmen bei 4 Enthaltungen gut – und bestätigte somit den Anfang Dezember in erster Beratung gefällten Entscheid. Gibt es kein Referendum, hätte der Entscheid des Kantonsrats folgende Auswirkungen: