Luzerner Kantonsrat Wer wegen einer Bagatelle den Notfall im Spital aufsucht, soll 50 Franken zahlen Dem Stadtluzerner SVP-Kantonsrat Dieter Haller sind die steigenden Gesundheitskosten ein Dorn im Auge. Nun will er Patienten mit einer Gebühr davon abhalten, direkt ins Spital zu fahren. Lukas Nussbaumer 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Luzerner Kantonsspital betreibt in Luzern (Bild) und Wolhusen in Zusammenarbeit mit den Hausärzten Notfallpraxen.

Bild: Boris Bürgisser

Rund 55 Personen besuchen pro Tag die Notfallpraxis am Luzerner Kantonsspital (Luks). Das sind pro Jahr zwischen 20'000 und 21'000 Patienten, Tendenz im langfristigen Vergleich steigend, wie Luks-Mediensprecher Markus von Rotz sagt. Wie viele dieser Patienten wegen einer Bagatelle direkt ins Spital statt zuerst zum Hausarzt oder in die Apotheke fahren, ist nicht bekannt.

Laut Schätzungen von alt FDP-Kantonsrat und Arzt Herbert Widmer, ausgesprochen im September 2018, sind es «mindestens die Hälfte». SVP-Kantonsrat Dieter Haller zitiert in einem jüngst eingereichten Vorstoss Studien, in denen gar von 70 bis 80 Prozent die Rede ist. Sicher ist: Behandlungen in Notfalleinrichtungen sind teurer als beim Hausarzt. Widmer rechnet mit Hausarztkosten, die zwei Drittel tiefer sind, Haller halb so hohen.

Niemand soll von rechtzeitigem Spitalbesuch abgehalten werden

Einig sind sich der frühere und aktuelle Kantonsrat darin, wie dieses Problem entschärft werden kann. Beide möchten den Anreiz, eine Notfalleinrichtung aufzusuchen, mit einer Gebühr verringern. Für Haller sind «bis zu 50 Franken angemessen», wie er in seinem Postulat schreibt. Widmer schlug in seinem Vorstoss, den er im Oktober 2017 eingereicht hatte, «30 bis 50 Franken» vor. Die Selbstbehaltspauschale dürfe auf keinen Fall so hoch sein, dass sie jemanden von einem rechtzeitigen Spitalbesuch abhalte, hielt Widmer fest.

Das ist auch Haller ein Anliegen. Die Regierung solle für den Fall eines akuten medizinischen Notfalls oder einer unmittelbaren Zahlungsunfähigkeit von Patienten eine Alternative zu der direkt im Spital zu entrichtenden Gebühr suchen. Als «sinnvolle Möglichkeit» bezeichnet der Unternehmer seinen eigenen Vorschlag: die Verrechnung der Gebühr durch das Spital bei der Krankenkasse des Patienten. Später könne die Kasse das Geld dann vom Versicherten zurückfordern. «Damit ist sichergestellt, dass die Gebühr bei Personen in prekären finanziellen Verhältnissen keinen negativen Einfluss auf den Zugang zu medizinischen Leistungen hat», sagt Haller.

Gesundheitsdepartement weist Vorwürfe des Nichtstuns zurück

Doch warum hat Dieter Haller sein Postulat ausgerechnet jetzt eingereicht? Zu einem Zeitpunkt, wo das gleiche Anliegen nach dem Ja des Nationalrats zu einem Vorstoss des früheren Zürcher GLP-Nationalrats Thomas Weibel in der Kleinen Kammer pendent ist? «Die Gesundheitskosten laufen seit Jahren aus dem Ruder. Wir können nicht auf den Bund warten», begründet der 46-jährige Präsident der SVP der Stadt Luzern seinen Vorstoss.

Die Luzerner Regierung habe seit ihrem vor etwas mehr als zwei Jahren abgegebenen Versprechen, bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren und bei den Luzerner Bundesparlamentariern vorstellig zu werden, nichts getan, sagt Haller. Der seit 2015 im Kantonsrat politisierende bezieht sich auf Aussagen von Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf, der während der Kantonsratsdebatte zu Herbert Widmers Vorstoss ankündigte, eben dies tun zu wollen.

Notfallgebühr auf nationaler Ebene zur Sprache gebracht

Beim Gesundheits- und Sozialdepartement heisst es auf Anfrage, man habe die Notfallgebühr auf nationaler Ebene sehr wohl zur Sprache gebracht. Zum einen bei einem Treffen mit den Luzerner National- und Ständeräten, zum andern bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz – bei Letzterer auch schriftlich.

Das Problem sei die fehlende rechtliche Grundlage für die Kantone, eine Gebühr für Bagatellfälle in der Notaufnahme einzuführen. Der Handlungsbedarf sei aber ausgewiesen, wie Guido Graf schon 2018 im Kantonsrat bekräftigt habe. Immer mehr Patienten hätten keinen Hausarzt mehr und würden im Krankheitsfall deshalb den Notfalldienst in Anspruch nehmen. Das sei weder unter dem Aspekt der Behandlungskontinuität noch aus ökonomischen Gründen sinnvoll.

Regierung hat ein Jahr Zeit, um Stellung zu beziehen

Dieser Meinung ist nach der Überzeugung von Dieter Haller auch die Mehrheit des Luzerner Kantonsparlaments. CVP und FDP würden hinter seinem Anliegen stehen, SP und Grüne wie schon beim Vorstoss von Herbert Widmer nicht. Dies aber nicht aus sachlichen, sondern aus politischen Gründen – «weil das Postulat von der SVP stammt».

Die Regierung hat ein Jahr Zeit, um auf Hallers Postulat Stellung zu nehmen. Ob der Ständerat bis dann über Thomas Weibels Vorstoss entschieden hat, ist offen.

Klinik St.Anna nur selten mit Bagatellfällen konfrontiert

Die Notfallpraxen in Luzern und Wolhusen sind seit 2008 Gemeinschaftsprojekte zwischen dem Luks und den Hausärzten der Region. Die Notfallpraxis am Luks-Standort in Sursee wird von den Hausärzten selber geführt. Ein Notfallzentrum in Luzern betreibt auch die Klinik St.Anna der Hirslandengruppe. Auch sie registriert über die letzten Jahre «unabhängig von Corona ein zunehmendes Patientenaufkommen», wie Anna Meyer von der Kommunikationsabteilung des Spitals sagt.

Zahlen veröffentlicht die Klinik St.Anna nicht. Meyer betont aber, das Notfallzentrum sei wenig mit Bagatellfällen konfrontiert. Die grosse Mehrheit der Patienten habe vor der Fahrt in die Klinik von Haus- und Belegärzten oder von der Sanität und Telefonberatern bereits eine erste medizinische Einschätzung erhalten.