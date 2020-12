Luzerner Kantonsrat will Unterstützungskonzepte nicht enger mit Coronamassnahmen abstimmen Die SP verlangte bei jeder weiteren Einschränkung wegen der Coronapandemie einen Dialog mit den Betroffenen und ein Unterstützungskonzept. Das verlangsame nötige Massnahmen, warnten die Gegner – mit Erfolg. Roseline Troxler 01.12.2020, 13.37 Uhr

Die Gastronomie leidet besonders unter der Coronapandemie.





Symbolbild: Boris Bürgisser

Der Luzerner Regierungsrat soll beschlossene Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie mit einem Unterstützungskonzept für die betroffenen Branchen verbinden. So lautete die Forderung von SP-Kantonsrat Urban Sager (Luzern). «Es ist davon auszugehen, dass der Kanton Luzern weitere Massnahmen beschliessen wird. Er trägt daher auch die Verantwortung, wenn er die Wirtschaftsfreiheit einschränkt», betonte Sager im Parlament. Bei Massnahmen sei zunächst zwingend der Dialog zu den Betroffenen zu suchen. Das habe in der Vergangenheit nicht geklappt, so Sager mit Verweis auf die Alters- und Pflegeheime oder die Sexarbeiterinnen. Unterstützung erhielt die SP nur von den Grünen. So sagte Samuel Zbinden (Sursee): «Bei Massnahmen braucht es immer ein Unterstützungskonzept. Sonst fördern wir Skepsis und treiben Leute in die Arme von Verschwörungstheoretikern.»