Luzerner Kantonsspital Entscheidung um Spitalstandort in Sursee verzögert sich weiter: Standort Münchrüti wird geprüft Nachdem der Regierungsrat eigentlich entschieden hatte, das Spital am bisherigen Standort zu belassen, wird nun der Standort Münchrüti geprüft. Der Kanton wird deshalb erst im Jahr 2023 einen Entscheid fällen. Jessica Bamford 02.05.2022, 12.44 Uhr

Der Kanton Luzern wird analysieren, ob der Standort Münchrüti für das Kantonsspital Sursee in Frage kommt. Dies teilt das Finanzdepartement am Montagmorgen mit, nachdem der Regierungsrat im April 2020 eigentlich bereits entschieden hatte, das Surseer Kantonsspital am aktuellen Standort auszubauen.