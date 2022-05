Grüne/Junge Grüne fordern Erneuerung des Luks-Standorts Wolhusen

Luzerner Kantonsspital Grüne fordern Erneuerung des Standorts Wolhusen ohne weitere Verzögerungen Die Diskussion rund um das Spital Wolhusen halten unvermindert an. Für die Fraktion Grüne / Junge Grüne ist klar: Der Standort soll erhalten bleiben. 12.05.2022, 11.27 Uhr

«Der Staat und staatsnahe Institutionen müssen die stationäre Grundversorgung auch in den ländlichen Regionen sicherstellen. Alle Bürgerinnen und Bürger des Kantons Luzern haben unabhängig vom Wohnort Anspruch auf eine hochstehende und niederschwellig zugängliche medizinische Grundversorgung», schreibt die Kantonsratsfraktion Grüne / Junge Grüne in einer Mitteilung. Deshalb halten die Grünen am Standort Wolhusen des Luzerner Kantonsspitals (Luks) fest.