Luzerner Kantonsspital nimmt umfassendes Klinikinformationssystem in Betrieb Nach über zwei Jahren Vorarbeit ist es am Samstag soweit: Mit der Einführung des neuen Klinikinformationssystems (Lukis) setzt das Luzerner Kantonsspital auf die durchgehende Digitalisierung des Klinikalltags mit dem integrierten System von Epic.

Mit dem neuen Klinikinformationssystem (Lukis) wird im Luzerner Kantonsspital der Klinikalltag digitalisiert. (Bild: PD)

(zim) Das Luzerner Kantonsspital (Luks) nimmt am Samstag, 21. September, um 3 Uhr das neue Klinikinformationssystem (Lukis) in Betrieb. Es ist die bisher erste Einführung eines solchen integrierten Systems in einem deutschsprachigen Land, heisst es in einer Medienmitteilung des Luks. Ab diesem Moment arbeiten rund 5500 Mitarbeitende, welche in Medizin, Pflege und Administration direkt mit den Patientinnen und Patienten zu tun haben, mit einer neuen gemeinsamen digitalen Arbeitsplattform.

Der Start des Lukis sei für das Luks eine grosse Herausforderung, jedoch vor allem ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Neu stehen den verantwortlichen Spezialistenteams alle Informationen zu den Patientinnen und Patienten fachübergreifend jederzeit aktuell und überall zur Verfügung. Ziel sei es, die Patientensicherheit und Qualität weiter zu erhöhen.

Das Luks übernimmt mit der umfassenden digitalen Gesamtlösung für alle Kliniken und Abteilungen und dem Einbezug der zuweisenden Ärzte und der Patienten eine Pionierrolle in der Schweiz. Auf dem Weg dahin gab es einige Hürden zu meistern. Lukis wurde von einem eigens gebildeten Team mit rund 90 Mitarbeitenden aus allen Fachrichtungen des Luks zusammen mit dem Systemanbieter Epic für das Luks konfiguriert. In den vergangenen Monaten haben alle Mitarbeitenden eine Schulung absolviert. 800 speziell ausgebildete Super-User stehen ihren Teams in der Einführungsphase vor Ort unterstützend zur Seite.

In der Startphase sind Verzögerungen möglich

«Mehr als zwei Jahre haben wir uns detailliert auf diesen Moment vorbereitet. Nun erwarten wir mit Spannung den Start unserer neuen digitalen Arbeitsplattform Lukis», wird Luks-Direktor Benno Fuchs in der Mitteilung zitiert. «Wir erleben eine intensive Phase in der Geschichte des Luks, die allen Mitarbeitenden viel abverlangt. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis, dass in der Startphase gewisse Arbeitsschritte länger dauern können.» Trotz der umfassenden Vorbereitung könne es in den ersten Wochen zu Verzögerungen und Störungen bei der Datenbearbeitung kommen. Viele Prozesse in der Medizin, Pflege und den Supportbereichen mussten neu konzipiert werden.

Für die Mitarbeitenden bedeute die Umstellung anfänglich Mehraufwand und Mehrarbeit, für die Patienten könne es zu zusätzlichen Wartezeiten kommen. «Ab sofort arbeitet das ganze Spital mit einer digitalen Plattform, mit der wir für die Zukunft gerüstet sind. Wir geben uns 100 Tage Zeit, bis das System eingespielt und Gewohnheit ist», wird Lukis-Projektleiter Xaver Vonlanthen zitiert.