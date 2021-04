Gesundheitswesen Pandemie führt zu finanziellem Einbruch am Luzerner Kantonsspital – nun hofft das Spital auf den Kanton Das Defizit für das vergangene Jahr beträgt 53,2 Millionen Franken. Wegen der Pandemie ist die Zahl der Patienten zurückgegangen. Dennoch sollen kein Sparpaket geschnürt oder Investitionen zurückgestellt werden. Roseline Troxler 28.04.2021, 19.42 Uhr

Die Pandemie hinterlässt beim Luzerner Kantonsspital tiefe Spuren.

Vor rund einem Jahr verkündete das Luzerner Kantonsspital (Luks) ein Minus von 5,3 Millionen Franken für das Jahr 2019 – obwohl das Spital von einer schwarzen Null ausgegangen war. Für das vergangene Jahr wurde wegen der Pandemie hingegen bereits früh ein Verlust erwartet. Er ist mit einem Defizit von 53,2 Millionen Franken happig ausgefallen (siehe Grafik). Luks-CEO Benno Fuchs findet denn an der Medienkonferenz auch deutliche Worte: «Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren und führt finanziell zu einem erheblichen Einbruch.» Aufgrund des Operationsverbots für Wahleingriffe im Frühling und vieler Covid-19-Fälle im Herbst wurden mehrere hundert Eingriffe verschoben. «Allein die erste Welle führte zu einem Umsatzverlust von gut 40 Millionen Franken», so Fuchs.

Die Zahl der Patienten hat in der Folge gegenüber dem Vorjahr deutlich abgenommen – sowohl ambulant (minus 10'424 Personen) wie auch stationär (minus 2984 Personen). «Die Patientenzahlen im stationären Bereich befinden sich damit gar unter dem Niveau von 2014», sagt der Spital-Direktor. Der Umsatz ist laut Fuchs aufgrund des Patientenrückgangs um 1,5 Prozent tiefer ausgefallen. Gleichzeitig ist der Betriebsaufwand um 3,9 Prozent gestiegen. «Das liegt vor allem an den nötigen Umstrukturierungen wegen der Pandemie.»

So mussten Beatmungsplätze aufgestockt und medizinische Geräte angeschafft werden. Fuchs ist überzeugt, dass Zentrumsspitäler wie das Luzerner Kantonsspital hier grössere Herausforderungen zu bewältigen hatten.

«Ein kleines Spital musste den Betrieb weniger stark reduzieren als das Luks, das gewisse Bereiche wie die Augenklinik oder das Kinderspital aufgrund des Lockdowns zeitweise fast stilllegen musste.»

In der zweiten Pandemiewelle Ende 2020 wurden laut Christoph Henzen, Departementsleiter Medizin und Leiter Pandemiestab, rund viermal so viele Coronapatienten eingeliefert wie im Frühling. Dennoch sind die Ausfälle hier deutlich geringer. «Wir konnten die Balance zwischen Pflege der Covid-Fälle und Behandlung der übrigen Patienten besser halten.»

Nebst der Pandemie sieht das Luks als Gründe für das Defizit auch Rückstellungen für die Pensionskasse und Dienstaltersgeschenke. «Dabei handelt es sich um einmalige Sondereffekte», betont Spitalratspräsident Ulrich Fricker.

Kantonsspital will bis 2035 eine Milliarde Franken investieren

Die Eigenkapitalquote des Luzerner Kantonsspitals ist laut CEO Benno Fuchs mit 49,2 Prozent nach wie vor hoch. «Das Spital könnte den Verlust also aus eigener Kraft stemmen.» Doch das Luks will bis ins Jahr 2035 an seinen Standorten in Luzern, Wolhusen und Sursee rund eine Milliarde Franken in Neubauprojekte investieren. Benno Fuchs betont:

«Wir haben aufgrund der finanziellen Situation noch kein Projekt zurückgestellt. Die Investitionen waren aber bereits vor der Pandemie anspruchsvoll und wir überprüfen laufend, ob wir sie finanziell stemmen können.»

Für Ulrich Fricker ist klar, dass die Spitalbauten allmählich das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. «Sanierungen kommen längerfristig teurer als Neubauten.»

Vor zwei Jahren hiess es beim Luks, dass es jährlich Gewinne in der Höhe von 30 bis 40 Millionen Franken braucht, um die Neubauprojekte finanzieren zu können. Nun aber schielt das Spital auf den Kanton. Ulrich Fricker: «Wir sind guter Hoffnung, dass der Kanton uns finanziell unterstützt. Die Investitionen würden verteuert, wenn wir mit schlechter Kapitalbasis Geld aufnehmen müssten.» Die Luzerner Regierung hatte in Aussicht gestellt, den Verlust 2020 des Luks «über die Zuführung liquider Mittel und damit die Stärkung des Eigenkapitals zu gewährleisten, soweit er Covid-19-bedingt ist und zur Erhaltung der Investitionsfähigkeit notwendig ist». Das schreibt sie in der Stellungnahme zu einem Postulat von GLP-Politikerin Claudia Huser Barmettler (Luzern).

Aktuelle Corona-Situation im Luzerner Kantonsspital Die Spitalleitung spricht von einem enorm belastenden Jahr 2020 für die Mitarbeitenden. Christoph Henzen, Departementsleiter Medizin und Leiter Pandemiestab, sagt: «Wir haben im letzten Jahr rund 1100 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt.» 115 Personen seien daran gestorben. «Auf der Intensivstation ist das jede vierte Person.» Aktuell befinden sich laut Henzen rund vierzig Covid-Patienten im Luks. «Problematisch ist, dass derzeit anteilsmässig mehr Patienten auf der Intensivstation behandelt werden müssen und es sich um schwerere Krankheitsverläufe handelt.» Die Dauerbelastung sei ein grosses Problem fürs Personal. «Alle haben genug und ein erneuter Engpass zeichnet sich ab.» Etwas Licht am Ende des Tunnels bedeute aber die Impfung. «Der Schutz ist wirklich genial.» Rund siebzig Prozent der Mitarbeitenden sei geimpft. «So haben wir kaum mehr Ausfälle.» Positiv wertet Henzen ausserdem die «steile Lernkurve» im Zusammenhang mit der Pandemie. «Die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz, die Flexibilität der Organisation und der Wissensaufbau sind beeindruckend.»

Auch andere Kantone greifen den Spitälern unter die Arme. Die Luzerner Regierung schätzte das Defizit in Folge der Pandemie im Februar auf 50 bis 100 Millionen Franken. Das Parlament muss allerdings noch über die Unterstützung befinden. Benno Fuchs verweist darauf, dass das Luks seit 2012 in den guten Jahren insgesamt Dividenden in der Höhe von 100 Millionen Franken an den Kanton abgeliefert habe. «Nun hoffen wir auf eine Gegenbewegung.»

Weiteres Sparpaket ist derzeit «kein Thema»

2019 hatte das Luzerner Kantonsspital ein Sparpaket lanciert – es beinhaltete unter anderem einen Stellenstopp. Dennoch resultierte Ende Jahr ein Defizit. Obwohl der Verlust für 2020 deutlich grösser ist als noch im Vorjahr, ist ein Sparpaket auch mit Blick auf die geplanten Investitionen für die Spitalleitung derzeit «kein Thema». Benno Fuchs:

«Das Defizit ist nicht von uns verursacht, sondern eine Folge der Pandemie.»

Im Normalbetrieb sei das Luks sehr effizient. Wenn Ressourcen nicht voll ausgelastet seien, habe das automatisch einen Verlust zur Folge.

Nicht nur das Luzerner Kantonsspital weist für das Jahr 2020 ein Defizit aus, sondern auch andere Schweizer Spitäler. Umso mehr erstaunt die Aussage von Santésuisse, dem Verband der Krankenversicherer, man habe den Spitälern letztes Jahr gleich viel Geld überwiesen wie im Vorjahr. Dies berichtete die «NZZ am Sonntag». Sind die Verluste der Spitäler also nur bedingt eine Folge der Pandemie? Ulrich Fricker und Benno Fuchs verneinen: «Für das Luzerner Kantonsspital ist diese Erklärung sicher nicht zutreffend. Aufgrund einer Systemumstellung haben wir viele Leistungen, die 2019 erbracht wurden, erste 2020 bei den Versicherern in Rechnung gestellt.» Entsprechend sei von den Versicherern 2020 mehr Geld geflossen. «Dies wirkt sich aber nicht auf die Jahresrechnung 2020 aus.»