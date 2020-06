Luzerner Kantonsspital reflektiert Coronaerkenntnisse: Bei einer zweiten Welle könnte ein kleines Gerät eine grosse Rolle spielen Bei den meisten Coronaerkrankten kommt es erst nach einigen Tagen zu Komplikationen. Um schweren Verläufen vorzubeugen, setzt das Luzerner Kantonsspital nun auf den Pulsoxymeter und Telemedizin. Evelyne Fischer 03.06.2020, 05.00 Uhr

Das Luzerner Kantonsspital rüstet Coronapatienten, die sich zu Hause isolieren, neu mit einem Pulsoxymeter aus, ein Gerät, das die Sauerstoffsättigung im Blut misst.

Bei einer Verschlechterung der Werte greift das Kantonsspital ein und glaubt, mit einer entsprechenden Behandlung einem schweren Coronaverlauf vorbeugen zu können.

Die Hirslanden Klinik St. Anna verzichtet auf den Einsatz des Geräts, da man fürchtet, der Pulsoxymeter schaffe unter Umständen mehr Verunsicherung statt Klarheit.

Er wirkt schon fast wie ein Mahnmal: der leere Triage-Container für Coronaverdachtsfälle beim Luzerner Kantonsspital. Von den noch rund 40 Tests pro Tag fällt kaum je einer positiv aus. «Daher richten wir unseren Blick nun längerfristig aus», sagt Beat Sonderegger, leitender Arzt für Infektiologie und Spitalhygiene am Luzerner Kantonsspital. «Unser Augenmerk gilt vor allem jenen kranken Patienten, die sich nach dem positiven Rachenabstrich zu Hause isolieren.» Eine grosse Rolle könnte dabei ein kleines Gerät spielen: der Pulsoxymeter.

Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Mai 2020)

Das Instrument, das vermutlich in einer Schachtel Smarties Platz hätte, misst die Sauerstoffsättigung im Blut. Normal ist ein Wert zwischen 94 und 100 Prozent. Fallen die Werte in tiefere Bereiche, verspürt eine Person Atemnot, und dies zu Beginn vor allem bei körperlicher Anstrengung. «Coronapatienten, die oft nur vom Bett in die Küche und zurück laufen, fehlen solche frühen Warnsignale», sagt Beat Sonderegger. Bleibt eine abnehmende Sauerstoffsättigung unbemerkt, landet der Patient letztlich im Spital.

Bei Infizierten mit schweren Verläufen war dies oft am Tag 5 oder 6 nach dem Test der Fall. «Wenn wir die Betroffenen im richtigen Moment abfangen und behandeln, können wir möglicherweise eine Einweisung auf die Intensivstation verhindern», sagt Sonderegger. «So könnten wir einer drohenden Spitalüberlastung entgegenwirken.»



Anwendung mit 27 Patienten getestet

Dafür ist eines zentral: der Wille der Coronainfizierten, eigenhändig zu messen und ihre Werte idealerweise über das Patientenportal «Mein Luks» zu übermitteln. Denn auch dies entlastet das Spital – insbesondere bei einer möglichen zweiten Welle: Statt täglich den Gesundheitszustand telefonisch abzufragen, reicht ein Blick auf die eingespiesenen Daten. «Wir haben das System ab dem 22. April mit bislang 27 Patienten getestet. Die elektronische Übermittlung klappte einwandfrei», sagt Sonderegger. «Bei zwei Fällen wurde nach einigen Tagen eine Spitaleinweisung nötig, die Patienten brauchten aber kein Intensivpflegebett.»

Beat Sonderegger, leitender Arzt Infektiologie und Spitalhygiene am Luzerner Kantonsspital, präsentiert im Coronacontainer einen Pulsoxymeter. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Mai 2020)

Doch ist die Installation und Bedienung der nötigen App den meist älteren Patienten zumutbar? «Wir machen sehr gute Erfahrungen», sagt Sonderegger. «Notfalls baten Betroffene ihre Kinder um Hilfe.» Coronainfizierte seien interessiert daran, ihre Werte zu kennen. «Gute Resultate beruhigen ungemein.» Drei Viertel machten beim freiwilligen Angebot mit.

Pulsoxymeter als Frühwarnsystem? Unsinn!

Der Pulsoxymeter ist seit der Coronakrise auch ausserhalb des Kantonsspitals in aller Munde: Der Schweizer Alpen-Club beispielsweise empfiehlt Hüttenwarten im Schutzkonzept, ein Gerät anzuschaffen. So könne sich das Team regelmässig testen und erhalte ein Gefühl dafür, wie hoch die Sauerstoffsättigung auf der Höhe der Hütte bei Gesunden ist. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» kürzlich berichtete, kursiert in den sozialen Medien gar die These, der Pulsoxymeter sei ein Frühwarnindikator für eine Coronainfektion. Entsprechende Suchanfragen bei Google nahmen ab Anfang März weltweit massiv zu.

Gehört ein Pulsoxymeter, der online für rund 40 Franken erhältlich ist, also fortan in jede Hausapotheke? Beat Sonderegger winkt ab. Zum einen sei eine zu geringe Sauerstoffsättigung für sich alleine noch kein Anhaltspunkt für eine Coronavirus-Infektion, zum anderen würden rund 80 Prozent der Covid-19-Patienten keine schlechteren Werte aufweisen. «Ohne ärztliche Empfehlung macht die Anschaffung eines Pulsoxymeters keinen Sinn.»

Corona hat Fortschritte der Telemedizin beschleunigt

Das Spital leiht die Geräte derzeit gratis aus, instruiert schriftlich und verrechnet Coronapatienten je nach Betreuungsaufwand nur eine kurze Telefonkonsultation. «Der zeitliche Aufwand der selbst eingetragenen Werte ist für uns bei einem komplikationslosen Verlauf minimal», sagt Sonderegger. Um im Gesundheitswesen langfristig das Kostenwachstum zu bremsen, sei ein solcher Einsatz von Telemedizin zentral.

Noch bis zum 22. Juni läuft die Testphase des Patientenportals «Mein Luks», die mit 250 Teilnehmern startete. «Corona verschaffte uns innert Kürze 1300 Neuregistrierungen. Darauf kann unser Spital aufbauen», so Sonderegger. «Denn kann uns ein Coronapatient seine Sauerstoffsättigung übermitteln, so ist es auch möglich, dass beispielsweise ein Diabeteskranker seine Insulinwerte schickt.»