Video Luzerner Kantonsspital stellt auf Notfallbetrieb um Alle nicht dringlichen Operationen am Luks werden auf unbestimmte Zeit gestoppt, die Zahl der Intensivplätze soll erhöht werden. Beatrice Vogel 16.03.2020, 15.25 Uhr

Anmeldungsstation auf der Isolierungsstation im Luks.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. März 2020)

Um personelle und infrastrukturelle Ressourcen für Corona-Fälle zur Verfügung zu haben, wechselt das Luzerner Kantonsspital (Luks) per 17. März in den Notfallbetrieb. Wie das Luks mitteilt, werden alle nicht dringlichen Eingriffe bis auf Weiteres gestoppt, Operationssäle reduziert und Intensivplätze sukzessive erhöht. Dies betrifft alle Standorte, also Luzern, Sursee und Wolhusen.