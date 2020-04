Luzerner Kantonsspital Sursee: Regierungsrat beschliesst Neubau am bisherigen Standort in Sursee Das Luzerner Kantonsspital Sursee soll am bisherigen Standort an der Spitalstrasse durch einen Neubau ersetzt werden. Dies hat der Luzerner Regierungsrat entschieden. 02.04.2020, 10.20 Uhr

Aussenansicht des Spital Sursee. Bild: Pius Amrein

(zfo) Die Bevölkerungszunahme in der Region Sursee führen zu jährlich steigenden Patientenzahlen am Luzerner Kantonsspital (LUKS) Sursee. «Um auch weiterhin eine wohnortsnahe, wirtschaftliche und qualitativ hochstehende medizinische Versorgung gewährleisten zu können, benötigt das LUKS Sursee dringend mehr Fläche und eine moderne Infrastruktur», schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Eine Sanierung des heute bestehenden fast 50-jährigen Spitalgebäudes, welches sich dem Ende seines Lebenszyklus nähert, mache baulich wie betrieblich keinen Sinn. Ein Neubau sei notwendig. Der Ersatzneubau soll nach derzeitiger Planung bis zirka 2028 realisiert werden.

Nach einer Prüfung von total 23 Standorten durch das LUKS blieben zwei Standorte übrig, die grundsätzlich geeignet sind für einen Spitalneubau: Der bisherige Standort an der Spitalstrasse in Sursee und der Standort Schwyzermatt in Schenkon. Für den Spitalrat des LUKS kommen beide Standorte in Frage, er hat aber aus betrieblichen Überlegungen eine Präferenz für den Standort in Schenkon geäussert. Gründe dafür seien die gute Verkehrs- und Markterschliessung, die einfachere Realisierung eines Neubaus ohne Beeinträchtigung des laufenden Spitalbetriebs sowie das grössere Entwicklungspotential. Demgegenüber weise der bisherige Standort in Sursee planungsrechtliche Vorteile und tiefere politische Hürden auf. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der Varianten und verschiedener Gespräche mit direkt Betroffenen entschied sich der Regierungsrat für die Beibehaltung des bisherigen Standortes in Sursee.

Folgt mehr...