Spitäler in Luzern und Nidwalden lockern das Besuchsverbot leicht Im Luzerner Kantonsspital (Luks) und im Kantonsspital Nidwalden (KSNW) dürfen sich Partner von gebärenden Frauen ab sofort auch wieder auf der Mutter-Kind-Abteilung aufhalten. Maskenpflicht gilt für alle. 17.04.2020, 11.24 Uhr

Seit Mitte März gilt am Luzerner Kantonsspital (Luks) und am Kantonsspital Nidwalden (KSNW) ein generelles Besuchsverbot mit folgenden Ausnahmen: Im Kinderspital in Luzern erhielt nur noch ein Elternteil Zugang und im LUKS in Luzern und Sursee sowie im KSNW waren Partner von gebärenden Müttern nur noch für die Geburt zugelassen.

Besuchsverbot bleibt – Ausnahmen werden gelockert

In den Krisenstäben des Luks und des KSNW werden die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen fortlaufend überprüft und weitere Massnahmen wie der Einsatz von Wärmebildkameras oder eine generelle Maskentragpflicht für Mitarbeiter, Patienten und Besucher umgesetzt.

Aufgrund der neusten Lagebeurteilung wurde nun entschieden, dass das generelle Besuchsverbot bestehen bleibt, heisst es in einer Medienmitteilung der beiden Spitäler vom Freitag. Die Ausnahmen werden jedoch ab sofort angepasst und damit leicht gelockert. Neu gilt:

Partner von gebärenden Frauen sind im Luks und im KSNW für die Geburt und auf der Mutter-Kind-Abteilung sowie den Familienzimmern zugelassen (bisher nur für Geburt).

Im Kinderspital Luzern und in der Neonatologie (im Gebäude der Frauenklinik) sind Besuche beider Elternteile gleichzeitig erlaubt (bisher nur ein Elternteil).

Die Ausnahme, dass auch nahe Angehörige von sterbenden Menschen oder von unterstützungsbedürftigen Patienten für Besuche zugelassen sind, bleibt bestehen. Auch werden weiterhin Zutrittskontrollen durchgeführt. Berechtigte Besucher erhalten einen Besucher-Badge. Patienten werden laut Mitteilung gebeten, eine Bestätigung ihres Termins mitzubringen.

Wärmebildkamera zur Früherkennung von Personen mit Fieber

Mit dieser Wärmebildkamera werden Personen mit Fieber erkannt. Bild: PD

In den vergangenen Wochen hat das Luks testweise Wärmebildkameras in Eingangsbereichen eingesetzt, um Personen mit Fieber frühzeitig zu erkennen. Der Test war erfolgreich, weshalb die Kameras in Luzern beim Eingang der Frauenklinik sowie testweise auch in Wolhusen zum Einsatz kommen. Andere Zugänge auf dem Campus Luzern sind in Abklärung.

Des Weiteren machen es durchgehend geöffnete Triage-Container an allen Standorten möglich, potenziell infektiöse COVID-19-Patienten bereits vor den Eingängen von nicht-infektiösen Patienten zu trennen.