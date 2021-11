Luzerner Kantonsspital: Neuer Chefarzt Medizin in Wolhusen

Luzerner Kantonsspital Yves Suter wird neuer Chefarzt Medizin am Standort Wolhusen Der Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Yves Suter per 1. März 2022 zum Chefarzt Medizin ad interim am Luks Wolhusen gewählt. Er tritt die Nachfolge des aktuellen Stelleninhabers Holger Spangenberger an. 04.11.2021, 10.22 Uhr

Yves Suter. Bild: PD

Yves Suter ist seit 2017 Co-Chefarzt Medizin/Kardiologie am Luks Wolhusen und wird per 1. März 2022 zum Chefarzt Medizin befördert. Der 44-jährige Suter ist ausgewiesener Doppelfacharzt FMH Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin, heisst es in einer Medienmitteilung des Luks vom Donnerstag. Suter werde die Stelle vorerst ad interim antreten und damit in der Phase der Neubauplanung einen nahtlosen Übergang zum heutigen Stelleninhaber Holger Spangenberger sicherstellen, der eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb des Luks antritt.

Suter studierte an der Universität Bern Humanmedizin und doktorierte 2006 ebenfalls in Bern. 2012 erlangte er den Facharzttitel Kardiologie und 2013 jenen für Allgemeine Innere Medizin. Breite Praxiserfahrung eignete er sich zwischen 2005 und 2016 in verschiedenen Spitälern und Kliniken an, unter anderem am Luks Luzern in der Inneren Medizin und der Kardiologie, am Universitätsspital Basel und am Stadtspital Triemli in der Kardiologie. (zim)