Luzerner KKL: Sie macht das Saxofon zum Publikumsmagnet in der Klassik

Die Saxofonistin Valentine Michaud auf dem Karrieresprung: Im KKL überzeugte sie mit Musikalität und Ausstrahlung. Roman Kühne 21.08.2020, 18.13 Uhr

Pianistin Akvilé Šileikaitė und Saxofonistin Valentine Michaud während ihres Auftritts im KKL. Bild: PD/Peter Fischli (Luzern, 20. August 2020)

Eigentlich ist es erstaunlich. Im Jazz ist das Saxofon das Blasinstrument schlechthin. In der Klassik hingegen fristet das vielseitige Instrument bis heute ein Mauerblümchendasein. Solistisch und in reinen Saxofonformationen ist es zwar etabliert. Im Sinfonieorchester kommt es aber nur sporadisch vor. Und vielleicht ist seine Soundvielfalt gerade hier sein Haupthindernis. Mit den unglaublich variablen Klängen vom Kontrabasssaxofon über den Alt und den Sopran bis hin zum hohen Sopranino kann es viele Instrumente im Orchester ersetzen.

Für die Komponisten ist es anspruchsvoll, das Saxofon einzusetzen, ohne dass die Balance leidet. Solistisch hingegen ist das Instrument eine Wucht. Dies zeigt facettenreich das Konzert vom Donnerstag von Valentine Michaud am Lucerne Festival. Eigentlich sollte sie mit den Wiener Philharmonikern auftreten. Doch auch im Duo mit der litauischen Pianistin Akvilė Šileikaitė gibt ihr Auftritt einen faszinierenden Einblick in die Welt dieses konischen Schallrohrs.

Ein ausschweifender Duftgarten

Bereits die für Sopransaxofon umgearbeitete Flötensonate in D-Dur von Sergej Prokofjew zeigt Nuancenmöglichkeiten. Rein in der Höhe, mit obertonreicher Fülle in teils fast unglaublichem Pianissimo und mit stupender Artikulation und Technik entfaltet Michaud einen ausschweifenden Duftgarten. Das quirlende Spiel im zweiten Satz ist ein stilvirtuoser Zauberberg. Einzig im finalen Allegro vermag das Instrument nicht ganz dem für Flöte geschriebenen Stück gerecht zu werden.

Das für das Duo komponierte Originalwerk «L’Etang du Patriarche» von Kevin Juillerat konzentriert sich auf die theatralische Seite des Altsaxofons. Geheimnisvoll und neblig zeichnen die Künstlerinnen die schaurige Szenerie eines Moskauer Stadtviertels. Echoartige Blas- und Klaviereffekte, Lufttöne und weite Melodien provozieren das Einschleichen des Teufels in diese düstere Gegend. Ein Spiel von Welt und Zwischenwelt.

Ein Kleid fast wie von Gustav Klimt

Die angepasste Sonate für Oboe und Klavier von Francis Poulenc zeigt wieder andere Emotionen. Sensibel und verträumt spaziert die exzellente Pianistin Akvilė Šileikaitė dahin, unterbrochen von hellen Schimpftiraden des Blasinstruments. Einen explosiven Schlusspunkt setzt Edison Denissows Sonate für Altsaxofon, die das Saxofon durch vertrackte Rhythmen jagt.

Auch Michauds zweite Leidenschaft kommt an diesem Abend zum Tragen. Ihr vage an ein Bild von Gustav Klimt erinnerndes Kleid hat die passionierte Designerin zwar nicht selbst entworfen – «leider fehlte mir die Zeit» (Ausgabe vom 8. August). Aber die weit auslaufende, oben eng geschnittene Abendrobe von Fouad Sarkis verfehlte ihre Wirkung nicht. Den grossen Applaus verdankt das Duo mit einem ungarischen Tanz: und zwar den «Hungarian Dances from Transylvannia» von Laszlo Draskoczy. Die Prognose ist wohl nicht zu gewagt: Valentine Michaud hat technisch und musikalisch das Potenzial zum Publikumsmagnet.