Vernehmlassung Kritik der Klimajugend, Lob vom Bund: Donnerwetter und Sonnenschein für Luzerner Klimastrategie Auf 173 Seiten legt der Kanton Luzern dar, wie bis 2050 möglichst netto null Treibhausgase ausgestossen werden sollen. Am Freitag lief die Vernehmlassung ab. Die Klimastrategie sorgte nicht nur bei den Parteien für wechselhafte Reaktionen. Alexander von Däniken 10.05.2021, 05.00 Uhr

Aktuell ist das Coronavirus das grosse Thema, doch die Natur wehrt sich schon länger und immer stärker gegen die Ausbeutung durch den Menschen. Lange Trockenperioden, extreme Hitzetage und sintflutartige Regenfälle sind die Folgen einer zu hohen Konzentration von Treibhausgasen wie CO 2 in der Atmosphäre. Dieser Zusammenhang ist mittlerweile unbestritten. Ungleich strittiger sind die Fragen, wie der Klimawandel gestoppt wird und wie sich eine Gesellschaft an die veränderten klimatischen Bedingungen anpasst.

Mit Protesten wie hier vor dem Luzerner Regierungsgebäude forderten Aktivisten einen besseren Klimaschutz. Roseline Troxler (25. März 2019)

Der Kanton Luzern hat am 11. Januar Antworten auf diese Fragen präsentiert – in Form des 173 Seiten starken Planungsberichts über die kantonale Klima- und Energiepolitik. Es werden Massnahmen aufgezeigt, wie die Treibhausgasemissionen schrittweise bis 2050 möglichst auf netto null gesenkt werden sollen. Auch Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel werden thematisiert. Der Bericht befand sich bis am Freitag in der Vernehmlassung. Die Stellungnahmen reichen von kalt und abweisend bis zu warm und einladend (siehe auch Box).

Der Bericht ist laut der CVP gut aufgebaut, breit abgefasst und beinhaltet praktisch alle Aspekte der vielfältigen politischen Handlungsfelder. Eine exakte Wirkung der Massnahmen sei im Bericht nicht ausgewiesen. Aus der Sicht der CVP ist das auch fast nicht möglich, da viele Massnahmen voneinander abhängig seien. Dennoch seien einzelne Korrekturen nötig, weshalb die Partei Vorstösse einreichen wird. SVP: Repressionen in Form von Steuern, Abgaben, Verboten und Vorschriften lehnt die SVP ab. Die Partei stützt sich dabei auf ein eigenes Positionspapier zur Klimapolitik. Der grösste Kritikpunkt zum vorliegenden Bericht ist für die SVP, dass die Kosten für die Privaten in keiner Art und Weise aufgezeigt werden. Zudem werde automatisch von einer Annahme des nationalen CO2-Gesetzes ausgegangen. Sollte das Gesetz abgelehnt werden, «ist der Bericht nicht mehr haltbar».

Repressionen in Form von Steuern, Abgaben, Verboten und Vorschriften lehnt die SVP ab. Die Partei stützt sich dabei auf ein eigenes Positionspapier zur Klimapolitik. Der grösste Kritikpunkt zum vorliegenden Bericht ist für die SVP, dass die Kosten für die Privaten in keiner Art und Weise aufgezeigt werden. Zudem werde automatisch von einer Annahme des nationalen CO2-Gesetzes ausgegangen. Sollte das Gesetz abgelehnt werden, «ist der Bericht nicht mehr haltbar». FDP: Der Kanton setzt laut der FDP auf sinnvolle Anreize, den aktiven Einbezug der Bevölkerung und gezielte Förderungen von Innovationen. Auch begrüsst die Partei, dass der Kanton Wert auf Forschung und Innovation legt. Das Potenzial für Innovationsprojekte sieht die FDP zum Beispiel im Baubereich und im Bereich der Landwirtschaft (Kreislaufwirtschaft) sowie des Energiemarkts (Zusammenschlüsse durch Beseitigung von Handelshemmnissen).

Der Kanton setzt laut der FDP auf sinnvolle Anreize, den aktiven Einbezug der Bevölkerung und gezielte Förderungen von Innovationen. Auch begrüsst die Partei, dass der Kanton Wert auf Forschung und Innovation legt. Das Potenzial für Innovationsprojekte sieht die FDP zum Beispiel im Baubereich und im Bereich der Landwirtschaft (Kreislaufwirtschaft) sowie des Energiemarkts (Zusammenschlüsse durch Beseitigung von Handelshemmnissen). SP: Statt mit vernetzten Massnahmen wird gemäss der SP der Klimakrise technokratisch entgegengetreten, und der soziale Aspekt werde gänzlich vernachlässigt. Der Kanton dürfe sich nicht mit der Erfüllung der Minimalvorgaben des Bundes zufriedengeben, sondern soll ein echtes Vorbild werden. «Dazu braucht es mehr Kohärenz, mehr Mittel und schnelleres Handeln.» Im Bericht fehlen laut SP auch Daten zu bisherigen und künftigen menschengemachten CO2-Emissionen.

Statt mit vernetzten Massnahmen wird gemäss der SP der Klimakrise technokratisch entgegengetreten, und der soziale Aspekt werde gänzlich vernachlässigt. Der Kanton dürfe sich nicht mit der Erfüllung der Minimalvorgaben des Bundes zufriedengeben, sondern soll ein echtes Vorbild werden. «Dazu braucht es mehr Kohärenz, mehr Mittel und schnelleres Handeln.» Im Bericht fehlen laut SP auch Daten zu bisherigen und künftigen menschengemachten CO2-Emissionen. Grüne: Zwar lobt die Grüne Partei die Auslegeordnung des Kantons. Die Pläne seien jedoch ungenügend. Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch: «Der Klimabericht in seiner jetzigen Form suggeriert, dass wir weitermachen können wie bisher. Das ist eine falsche und sehr teure Fehleinschätzung, die es zu korrigieren gilt.» Auch die eingeplanten Mittel für die Anpassung an den Klimawandel seien ungenügend. Luzern brauche eine unabhängige Klimakasse.

Zwar lobt die Grüne Partei die Auslegeordnung des Kantons. Die Pläne seien jedoch ungenügend. Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch: «Der Klimabericht in seiner jetzigen Form suggeriert, dass wir weitermachen können wie bisher. Das ist eine falsche und sehr teure Fehleinschätzung, die es zu korrigieren gilt.» Auch die eingeplanten Mittel für die Anpassung an den Klimawandel seien ungenügend. Luzern brauche eine unabhängige Klimakasse. GLP: «Der Kanton Luzern schafft mit diesem vorbildlichen und breit abgestützten Bericht gute Voraussetzungen, um den Ausstoss der Treibhausgase zu vermindern», lobt die Grünliberale Partei. Die Massnahmen würden aber nicht reichen, um das Klimaziel bis 2050 zu erreichen. Damit keine wertvolle Zeit verloren gehe, sollen Massnahmen in der Kompetenz des Kantons Luzern priorisiert und als Sofortmassnahmen umgesetzt werden.

Was sagt die Bewegung, welche die politische Debatte mit den Streiks 2019 überhaupt angestossen hat? Stefanie Hurschler ist Aktivistin beim Klimastreik Zentralschweiz. «Es ist sehr positiv, dass der Kanton diesen Bericht verfasst hat. Auch konnten wir uns in der Vernehmlassung dazu äussern», sagt Hurschler. Das Hauptproblem sind die unterschiedlichen Ziele: Während der Kanton wie der Bund und die Staaten, die das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null senken wollen, fordert die Klimastreikbewegung dasselbe bereits bis 2030.

«Darum gehen uns die im Bericht aufgeführten Massnahmen viel zu wenig weit.»

Auch würden Konsequenzen fehlen für den Fall, dass der Kanton die angestrebten Zwischenziele nicht erreicht. «Und der Kanton spricht noch für 2050 von Emissionszertifikaten. Dabei verkennt er, dass es sich um ein globales Problem handelt, also nicht einfach ausgelagert werden kann.» Die Klimastreikenden hoffen nun, dass Kanton und Parlament den Bericht nachbessern werden. Auch der Verein Klima-Grosseltern Zentralschweiz verlangt vom Kanton Luzern deshalb einen Plan, wie das Ziel «netto null» schnell und verbindlich erreicht werden kann.

Demonstranten des Klimastreik Luzern protestieren gegen den Luzerner Klimabericht vor dem Regierungsgebäude. Bild: Urs Flüeler / Keystone (7. Mai 2021)

Nur Retuschen wünscht dagegen das Bundesamt für Raumentwicklung, das sich ebenfalls an der Vernehmlassung geäussert hat. «Besonders die Integration der gesamtheitlichen Betrachtung des Themas Klima und Bau in den strategischen Elementen wie der Richtplanung, in Kombination mit Klimaschutz, wird von der Sektion Richtplanung begrüsst», heisst es im Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt. Beim angestrebten Ausbau der Windenergie pocht das Bundesamt auf ein entsprechendes Konzept. Dieses wird vom Kanton auch bereits erarbeitet. Zudem sollten die Herausforderungen des Klimawandels für den Tourismus nicht nur im Tourismusleitbild berücksichtigt werden, sondern auch im Richtplan.

Voraussichtlich im Januar 2022 wird sich der Luzerner Kantonsrat zum bereinigten Bericht äussern können. Vorgesehen ist, dass der Regierungsrat alle fünf Jahre den Massnahmenkatalog aktualisiert.