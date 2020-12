Pandemie Doppelt so viele Einäscherungen als üblich: Luzerner Krematorium läuft auf Hochbetrieb Statt 12 bis 14 Kremationen pro Tag sind es in Luzern derzeit 20 bis 25. Und das Krematorium in Schwyz ist vom 1- zum 2-Mann-Betrieb umfunktioniert worden. Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf Erdbestattungen – aber nicht zahlenmässig. Alexander von Däniken 19.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Krematorium Luzern, am Rande des Friedhofs Friedental, herrscht Hochbetrieb. In normalen Zeiten nimmt das dreiköpfige Team 12 bis 14 Einäscherungen pro Tag vor. Seit drei Wochen sind es 20 bis 25, sagt Heinz-Peter Stamm. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Luzerner Feuerbestattung, welche das Krematorium betreibt.

Seit rund drei Wochen nimmt das Luzerner Krematorium bis zu 25 Einäscherungen pro Tag vor. Normalerweise sind es 12 bis 14. Nadia Schärli (Luzern, 18. Dezember 2020)

An 30 bis 40 Prozent der Särge ist eine Markierung angebracht. So wissen die Kremationsmitarbeiter genau, worin jemand liegt, der am Coronavirus gestorben ist. Die Särge bleiben zwar immer verschlossen. Zudem ist nicht bekannt, dass das Virus auch nach dem Tod des Trägers noch übertragbar wäre. «Trotzdem gehen wir auf Nummer sicher – und sind umso vorsichtiger, wenn wir einen Sarg mit Markierung vor uns haben», sagt Stamm.

Die grösste Sorge der Stiftung ist, dass sich ein Angestellter infizieren könnte. «Das wäre der Super-Gau», sagt Heinz-Peter Stamm. Denn dann könnte der Kantonsarzt Quarantäne für alle anderen Mitarbeiter veranlassen – das Krematorium müsste geschlossen werden. Weil auch alle anderen Krematorien in der Schweiz ausgelastet sind, wäre das fatal. Damit es nicht so weit kommt, hat das Luzerner Krematorium verschiedene Massnahmen ergriffen. So sind nie alle drei Mitarbeiter vor Ort. Um trotzdem einen Betrieb von 5 Uhr morgens bis 21 oder 22 Uhr abends zu gewährleisten, kann notfalls jederzeit eine Person des städtischen Friedhofamts einspringen.

Nur Bestatter dürfen Urnen abholen

Angehörige können zur Zeit die Urnen nicht abholen. Das bedeutet, dass die Bestatter nicht nur die Särge bringen, sondern nach der Einäscherung die Urnen später wieder abholen – und sie den Angehörigen bringen. «Die Bestatter haben rund um die Uhr Zugang zum Aufbahrungsraum.» Diese Regel sei nicht nur schade für die Angehörigen, sondern auch eine Belastung für die Mitarbeiter des Krematoriums. «Sie schätzen den Kontakt zu den Angehörigen sehr.»

Die Pandemie erfordert laut Stamm von den Kremationsmitarbeitern viel Flexibilität – auch was die Arbeitszeiten betrifft:

«Die Belastung ist derzeit sehr hoch.»

Das war dieses Jahr nicht immer so. Im Gegenteil: Im Frühjahr hat es deutlich weniger Einäscherungen gegeben als in den Vorjahren. «Bis im Herbst waren wir noch unter dem jährlichen Schnitt.» Rund 3300 Kremationen werden in Luzern verzeichnet. Das Einzugsgebiet des Krematoriums Luzern umfasst die Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden sowie Teile der Kantone Zug und Aargau. In der Zentralschweiz lassen sich heute rund 85 Prozent der Verstorbenen kremieren.

Vor einigen Wochen sind in Luzern vorübergehend zusätzlich noch Kremationen aus dem Kanton Aargau erfolgt, denn im Krematorium Aarau fiel eine Ofenlinie aus. Mittlerweile ist diese wieder in Betrieb. Auch für die Feiertage ist das Luzerner Krematorium gerüstet. Während in normalen Jahren die Öfen zwischen Weihnachten und Silvester kalt sind, stellt sich das Krematorium auf Dauerbetrieb ein. «Wir haben einen Pikettplan erarbeitet, damit wir rasch reagieren können, wenn es die Situation erfordert», sagt Heinz-Peter Stamm.

Deutliche Übersterblichkeit bei über 65-Jährigen

Die Mehrarbeit im Krematorium wird durch weitere Zahlen belegt. Seit der Woche vom 16. November registriert Lustat Statistik Luzern bei den über 65-Jährigen im Kanton Luzern eine Übersterblichkeit. Das ist dann der Fall, wenn sich die aktuellen Todesfälle über der Bandbreite an Todesfällen der Vorjahre bewegen. In besagter Woche 47 hat die Obergrenze 73 Todesfälle betragen. Bis am 6. Dezember stieg die Obergrenze auf 74 an, die Zahl der dieses Jahr tatsächlich registrierten Todesfälle hat sich indes auf 94 vergrössert.

Immerhin: Bei den unter 65-Jährigen ist weiterhin keine Übersterblichkeit festzustellen. Allerdings nähert sich die Kurve immer mehr der Obergrenze. 14 Todesfälle hat es zwischen dem 30. November und dem 6. Dezember gegeben. Das ist gerade einmal 1 Todesfall unter der Obergrenze und erst einmal in diesem Jahr registriert worden: in der ersten Januarwoche. In der ganzen Zentralschweiz gibt es bei den unter 65-Jährigen schon jetzt eine Übersterblichkeit: In der Woche bis zum 6. Dezember ist ein Todesfall mehr registriert worden als die Obergrenze von 24. Und wie im Kanton Luzern, gibt es auch in der Zentralschweiz bei den über 65-Jährigen eine Übersterblichkeit – hier schon seit Woche 43, wie folgende Grafik zeigt:

Krematorium in Schwyz hat bis zwölf Einäscherungen pro Tag

In Seewen betreibt der Bezirk Schwyz das zweite Zentralschweizer Krematorium. Dieses führt Erwin Auf der Maur eigentlich als Ein-Mann-Betrieb. «Seit Mitte Oktober arbeiten ein Kollege und ich im Zweischichtbetrieb», sagt Auf der Maur. Zu zweit können sie die Kremationen an 15 bis 16 Stunden pro Tag durchführen. Denn: «Seit Oktober haben wir bis zu zwölf Kremationen täglich.» Das sei deutlich mehr als üblich. Normalerweise finden im Krematorium Schwyz zwischen 80 und 140 Einäscherungen pro Monat statt.

Ob von den Bestattern nun Corona-Opfer oder die Überreste von Menschen, die eines anderen Todes starben, angeliefert werden, darüber macht sich Auf der Maur keine grossen Gedanken: «Ich gehe mit allen gleich respektvoll um.» Entsprechend setze zwar das Krematorium die Abstands- und Hygienemassnahmen konsequent um, wenn zum Beispiel Angehörige die Urne abholen, «aber ob vor allem ältere Menschen an der normalen Grippe sterben oder am Coronavirus, ist für mich nicht entscheidend», so der Betriebsleiter.

Wie lange der Zweischichtbetrieb aufrechterhalten wird, kann Auf der Maur nicht sagen: «Es kann gut sein, dass nächstes Jahr die Zahl der Todesfälle zurückgeht, es kann aber auch wieder zu einer Wellenbewegung kommen.» Gerüstet sei das Krematorium auf jeden Fall; die Anlagen würden gut gewartet und zusätzliche Kühlmöglichkeiten seien schon im Frühling geprüft worden. Bleibt zu hoffen, dass diese Pläne nicht umgesetzt werden müssen.

Erdbestattungen: Einflüsse aus Süden Europas

Keinen grossen Einfluss hat die Pandemie bisher auf die Erdbestattungen. Von diesen gibt es zum Beispiel in der Gemeinde Emmen durchschnittlich etwa 10 pro Jahr, dieses Jahr waren es bis jetzt 11. Laut Gemeindeschreiber Patrick Vogel ist das auf einen generellen Trend zurückzuführen: «Mittlerweile leben viele Menschen in zweiter und dritter Generation mit Migrationshintergrund bei uns, zum Beispiel mit Wurzeln in Italien, Spanien und anderen südlichen Ländern Europas. In diesen Kreisen hat eine Erdbestattung noch eine höhere Bedeutung – auch wenn diese Menschen jetzt älter werden.» Dieser Trend habe einen Einfluss auf die künftige Gestaltung des Friedhofs, die derzeit im Einwohnerrat ein Thema ist.

Unabhängig davon sei vor allem der Kontakt mit den Angehörigen coronabedingt anders in diesem Jahr. «Statt eines Trauergesprächs kommunizieren wir nun oft über Telefon und E-Mail.» Das funktioniere genauso gut wie die zwischenzeitlichen Personenbeschränkungen bei Trauerfeiern und Beerdigungen. «Dass vor allem im Frühling nur die engsten Familienmitglieder Abschied nehmen konnten, wurde sehr gut akzeptiert», sagt Vogel.

Erdbestattungen können aufgrund der gesetzlichen Vorschriften nicht sehr lange hinausgeschoben werden – im Gegensatz zu Urnenbeisetzungen. Auch dafür hätten die Angehörigen grosses Verständnis gezeigt. Die Gemeinde kam dafür bei den Örtlichkeiten entgegen; laut Vogel lässt das Abschiednehmen am Grab mehr Angehörige zu als in einem Raum.

Trauerfeiern in Sektoren, Trauergottesdienste verschoben

Nicht unbedingt mehr Begräbnisse hat auch die katholische Kirche Willisau zu verzeichnen. Doch die Pandemie hat durchaus Auswirkungen, wie Pfarreileiter Andreas Wissmiller berichtet: «Vor allem im Frühling gab es Situationen, wo die Beisetzung im engsten Familienkreis durchgeführt worden ist und der Trauergottesdienst Wochen oder Monate später nachgeholt wurde. Auch kam es vor, dass wir grössere Trauerfeiern in Sektoren unterteilt haben.»

Die Angehörigen hätten aber immer grosses Verständnis für die jeweiligen Massnahmen gezeigt. «Zumal wir immer versuchen, kreative Lösungen zu finden.» Nun hofft Wissmiller, dass sich die Situation in den nächsten Wochen beruhigt. Die Lage sei zwar unklar, «wir machen aber das Mögliche daraus».