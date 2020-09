Luzerner Kriminalgericht: Ehemaliger Kickboxer soll 18 Monate ins Gefängnis Gleich mehrmals schlug der Angeklagte zu – und immer gegen den Kopf. Nun droht ihm nebst Gefängnis ein 12-jähriger Landesverweis. Sandra Monika Ziegler 09.09.2020, 00.01 Uhr

Im März 2017 eskalierte es vor einem Luzerner Club. Involviert waren fünf junge Männer. Der Angeklagte war mit zwei Kumpels vor Ort und traf dort auf das Opfer, das ebenfalls in Begleitung war. Das Opfer kiffte. Einer der Kumpels wollte ebenfalls am Joint ziehen. Er bekam den Joint, gab ihn aber nicht mehr zurück, sondern entfernte sich vom Vorplatz.

Das Opfer forderte ihn auf, ihm den Joint zurückzugeben. Da ging der Angeklagte auf ihn zu und verpasste ihm von hinten einen Fusskick an den Hinterkopf und einen an die Schläfe, wird in der Anklageschrift festgehalten. Daraufhin wollte sich das Opfer entfernen. Doch der Angeklagte folgte ihm und schlug ihm gleich mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer sackte zusammen.

Auch der Begleiter des Opfers kam nicht ungeschoren davon. Einer der Kumpels verlangte sein Portemonnaie. Das sah ein weiterer Mann und eilte ihm zu Hilfe. Da kam der Angeklagte auf diesen zu und verpasste ihm gleich mehrere Kopfnüsse, Faustschläge und Fusstritte auf den Kopf, worauf dieser ebenfalls zu Boden ging.

Der Angeklagte entfernte sich kurz mit seinen Kumpels, kam erneut zurück und schlug auf den Helfer erneut ein. Erst als einer seiner Kumpels den heute 27-jährigen Serben zurückhielt, hörte dieser damit auf. Die Schlägereien wurden per Videokamera aufgenommen. Dem Angeklagten wird vom Luzerner Kriminalgericht schwere und einfache Körperverletzung vorgeworfen. Er ist nur teilweise geständig. Sieht sich selber als Opfer, erinnert sich nicht an seine Schläge, erinnert sich auch nicht an anwesende Personen.

In der Klageschrift wird festgehalten: «Der Angeklagte handelte wissentlich und willentlich und damit vorsätzlich. Er betrieb früher Kickboxen und Krav Maga (eine Art Kontaktkampf zur Selbstverteidigung, Anmerkung der Redaktion) und war sich sehr wohl bewusst, was für Verletzungen mit Fusstritten und Faustschlägen verursacht werden können, insbesondere bei gezielten Fusstritten gegen den Kopf.»

Das Gericht verlangt 18 Monate bedingt, bei einer Probezeit von 3 Jahren und einen Landesverweis von 12 Jahren. Am Mittwoch muss er sich vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten.

Update folgt nach der Verhandlung.