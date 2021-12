Spitexbetreiber fälscht 163 Rechnungen und kassiert 190'000

Luzerner Kriminalgericht Privat-Spitexbetreiber kommt mit einem blauen Auge davon Mindestens 163 Rechnungen fälschte der Geschäftsführer, unterstützt von seiner Schwester. Beide kommen mit einer bedingten Haftstrafe davon. Sie sind geständig, reuig und haben die Schulden beglichen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 22.12.2021

Die Bewertungen über einen privaten Luzerner Spitexbetrieb auf einem Arbeitgeberbewertung-Portal lassen aufhorchen. Der Betrieb konnte weder mit Versprechungen, Arbeitsatmosphäre, Kommunikation noch Aufstiegschancen punkten. Ehemalige Arbeitnehmende warnten gar vor dem Betrieb. Als Verbesserungsvorschläge wurden zum Beispiel Führungswechsel vorgeschlagen.

Eingangsbereich beim Kriminalgericht Luzern am Alpenquai Bild: Philipp Schmidli

Ob die Kritik der Wahrheit entspricht konnte nicht verifiziert werden. Doch, wie sagte bereits der chinesische Philosoph Konfuzius (551 v. Chr. bis 479 v. Chr. ): «In jeder Lüge steckt ein Quäntchen Wahrheit.» Ganz rund lief es in dieser Firma offensichtlich nicht. Denn es kam zur Anzeige durch eine Krankenkasse und dann zur Anklage. Dem Geschäftsführer werden Urkundenfälschung, Misswirtschaft und Unterlassung der Buchführung vorgeworfen. Die Verhandlung fand diesen November statt, jetzt liegt das Urteil vor.

Polizeiintervention vor fast fünf Jahren

Zur Vorgeschichte: Der Geschäftsführer hatte während dreier Jahre ab Dezember 2013 Leistungen verrechnet, die gar nie erbracht worden waren. Dazu wurden mindestens 163 Rechnungen gefälscht. Die Deliktsumme wird mit über 190'000 Franken angegeben. Dabei habe er laut Anklageschrift das Vertrauensverhältnis zur Krankenkasse missbraucht. Den Patienten, die angeblich gepflegt wurden, wurde keine Kopie der Rechnung zugesandt. Trotzdem kam es in Einzelfällen zu Reklamationen, diese beschwichtige der Beschuldigte mit Ausreden. Bei der Krankenkasse gab er an, eine Systemumstellung bei der Rechnungsstellung habe dazu geführt. So konnte er weitere Prüfungen vorerst abblocken.

Doch im März 2017 kam es zu einer Polizeiintervention. Dabei gab es Hausdurchsuchungen an der Geschäftsadresse, wie auch an der Privatadresse. Der Geschäftsführer kam für 56 Tage in Untersuchungshaft. Unterstützt wurde der Beschuldigte von seiner Schwester, die ebenfalls im Betrieb, jedoch ohne Führungsfunktion, tätig war. Auch sie wurde wegen gewerbsmässigem Betrug angeklagt, kam aber nicht in U-Haft.

Der Schaden wurde beglichen

Seine Pflicht zur Buchführung nahm der beschuldigte Geschäftsführer der privaten Spitex nicht wahr. Dazu hält das Gericht fest: «Seine arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung verschlimmerte die Überschuldung». Der Anklageschrift ist weiter zu entnehmen, dass der bilanzierte Verlustvortrag innert fünf Jahren von gut 330'000 auf knapp vier Millionen Franken per Ende 2019 stieg. Damit hat sich der Beschuldigte der Unterlassung der Buchführung und der Misswirtschaft schuldig gemacht.

Das Gericht spricht beim Beschuldigten von einem mittelschweren Tatverschulden. Er wird mit 18 Monaten bedingt und einer Probezeit von zwei Jahren bestraft. Die zu zahlenden Verfahrenskosten sind knapp 15'000 Franken. Seine Schwester kommt mit 11 Monaten bedingt und ebenfalls zwei Jahren Probezeit davon. Hier belaufen sich die Verfahrenskosten auf knapp 7400 Franken. Das bedingte Urteil begründet das Kriminalgericht mit der uneingeschränkten Kooperation, der glaubhaften Reue und dem Ersatz des Schadens aus eigenen finanziellen Ressourcen. Das Urteil ist rechtskräftig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen