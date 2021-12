Luzerner Kriminalgericht Sexuelle Nötigung: Ex-Lehrmeister wird verurteilt und geht in Berufung Ein damals 25-Jähriger soll eine 16-Jährige genötigt, körperlich bedrängt und sexuell belästigt haben. Gegen das Urteil der Erstinstanz legt er nun Berufung ein. Sandra Monika Ziegler 17.12.2021, 00.01 Uhr

Die heute 22-Jährige sagte vor dem Luzerner Kriminalgericht aus, wie ihr damaliger Lehrmeister sie zuerst verbal, dann mit Betatschen und später im direkten Kontakt belästigt habe. Das geschah ab August 2015 bis Ende November 2016 in einem Luzerner Produktionsbetrieb, sie war 16 Jahre und er – ihr Vorgesetzter – 25 Jahre alt. Während es für die Frau eine Tortur war, sprach der Beschuldigte an der Verhandlung von Spass und gab an, solche Sprüche seien auch von ihr geäussert worden. Angeklagt wurde der Mann wegen Nötigung und sexueller Nötigung. Ausser den anzüglichen Sprüchen bestritt er sämtliche weiteren Sachverhalte; auch einen Vorfall im Lager.

Laut Anklage habe er sie dort bei den Schultern gefasst und danach auf seine Schritthöhe hinuntergedrückt. Die ehemalige Lehrtochter gab bei der Einvernahme an, er habe sie fest am Kopf gehalten und ihren Kopf gegen seinen Penis gestossen. Wenn sie ihn habe wegstossen wollen, habe er immer wieder Gegendruck ausgeübt.

Beschuldigter gesteht sexistische Sprüche

Der Strafantrag lautete zwölf Monate bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Das Luzerner Kriminalgericht reduzierte, auch aufgrund der langen Verfahrensdauer, auf zehn Monate bedingt und beliess die Probezeit bei zwei Jahren. Der Verteidiger forderte einen Freispruch. Der Beschuldigte meldete gegen das Urteil Berufung an. Es sei nie zu körperlichen Übergriffen auf die Privatklägerin gekommen. Anzumerken ist hier, dass das Unternehmen aufgrund der sexuellen Vorwürfe das Arbeitsverhältnis mit dem Mann aufgelöst hat.

Im Fokus der Verhandlung standen die Aussagen des Beschuldigten und der Privatklägerin. Beweismittel wie etwa Videoaufnahmen existierten nicht. Auf 69 Seiten begründet das Gericht das Urteil. Zum Anklagepunkt mehrfacher Nötigung sowie mehrfacher sexueller Nötigung hält es fest: «Aus Angst um den Verlust der Lehrstelle habe die Privatklägerin bei den Avancen des Beschuldigten gezwungenermassen bis zu einem gewissen Grad mitgemacht.» Der Beschuldigte streitet die Übergriffe pauschal ab. Das Gericht jedoch wertet die Aussagen der Privatklägerin als widerspruchsfrei. Sie habe während mehrerer Befragungen dermassen glaubhaft beschrieben, dass kein Zweifel am Wahrheitsgehalt bestehe.

Zum Strafmass von zehn Monaten bedingt steht im schriftlichen Urteil: «Es ist davon auszugehen, dass ihn dieses Strafverfahren und auch den durch seine Straftaten bedingten Verlust der damaligen Arbeitsstelle ausreichend abgeschreckt haben.» Auf einen Landesverweis wurde beim in der Schweiz geborenen Portugiesen verzichtet. Heute hat er Familie und lebt in geordneten Verhältnissen, strafrechtlich ist er seither nicht mehr registriert. Sein persönliches Interesse an einem Verbleib in der Schweiz überwiege das öffentliche Interesse an der Landesverweisung, so das Gericht. Der Fall geht nun wie erwähnt an die nächste Instanz, das Kantonsgericht.