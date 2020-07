Luzerner Kriminalgericht spricht Handwerker vom Vorwurf der Vergewaltigung frei Ein Maler soll seine Angestellte vergewaltigt haben. Die Anklage forderte 38 Monate, die Verteidigung Freispruch. Der Fall geht weiter.

Roger Rüegger 01.07.2020, 05.00 Uhr

Sie waren einst ein Liebespaar, heute sind sie erbitterte Gegner. Ein 39-jähriger selbstständiger Maler und seine ehemalige Angestellte sind sich jedoch nicht einig, was zwischen ihnen war und was nicht. So sagte die Frau verschiedentlich aus, sexuell an Frauen interessiert gewesen zu sein und keine Beziehung mit dem Mann gewollt zu haben.

Die 28-jährige Schweizerin beschuldigte den Italiener, sie zweimal vergewaltigt zu haben. In einem weiteren Fall sei es beim Versuch geblieben. Auch wurde dem Mann vorgeworfen, die Frau genötigt zu haben. Er soll in seinem Betrieb eine Ammoniaklösung in der Toilette verschüttet haben, während sich die Frau darin verbarrikadierte. Schliesslich habe er versucht, die Tür aufzubrechen.

Beschuldigter sagt, er habe versucht, die Frau zu schützen

Der Maler gab gegenüber der Polizei an, dass die Anschuldigungen nicht zutreffend seien. Er habe versucht, die Frau aus der Toilette zu holen, um sie vor den giftigen Dämpfen zu schützen. Es sei alles im gegenseitigen Einverständnis geschehen. Er habe sie nie gezwungen, mit ihm zu schlafen, sie hätten ganz normalen Sex erlebt. Und zwar fast jedes Mal, wenn er bei ihr in der Wohnung in einer Landgemeinde gewesen sei – er habe praktisch dort gewohnt.

Bei der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht am 16. Dezember 2019 beantragte der Staatsanwalt für den Handwerker eine Freiheitsstrafe von 38 Monaten für strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität der Frau. Die Privatklägerin wurde bei der Verhandlung als Auskunftsperson befragt. Sie forderte eine Genugtuung von 20’000 Franken.

Genugtuung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch und die Abweisung der Klage. Er habe schon viele Leute vertreten, die nicht unschuldig gewesen seien. In diesem Fall sei er aber von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Das Kriminalgericht sprach den Maler von Schuld und Strafe frei, wie dem Urteil zu entnehmen ist. Ausserdem wird ihm für die unschuldig erlittene Untersuchungshaft von acht Tagen eine Genugtuung von 1600 Franken entrichtet.

Im Urteil wird festgehalten, dass – wie so oft bei behaupteten Delikten gegen die sexuelle Integrität – weitgehend Aussage gegen Aussage stehe. Der Beschuldigte und die Privatklägerin hätten eine Beziehung geführt, in der es zu regelmässigem einvernehmlichem Geschlechtsverkehr, aber auch oft zu heftigem Streit gekommen sei. Insgesamt sei die Sachverhaltsdarstellung des Beschuldigten mindestens so glaubhaft wie diejenige seiner ehemaligen Angestellten, in einem Vorfall sogar wesentlich plausibler. Die Aussagen der Privatklägerin seien zum Teil widersprüchlich und würden nicht überzeugen. Gegen das Urteil wurde Berufung eingereicht.