Luzerner Kriminalgericht Turnschuhe und DNA überführten den Einbrecher Die Diebesbande hatte es auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Aus sieben Einbrüchen ergaunerten sie einen Beutewert von 117'000 Franken. Einer der Täter wurde rechtskräftig verurteilt und muss das Land für zehn Jahre verlassen. Sandra Monika Ziegler 15.02.2021, 05.00 Uhr

Der beschuldigte 21-jährige Albaner verübte mit Kumpanen Ende April 2019 drei Einbruchdiebstähle und Ende November sowie Anfang Dezember 2019 vier weitere Einbruchdiebstähle in Luzern und Umgebung. In den sieben Monaten dazwischen hielt er sich nicht in der Schweiz auf, wie dem Urteil zu entnehmen ist. Die Beute aus den Einbrüchen hat einen Wert von über 117'000 Franken, der Sachschaden, der hinterlassen wurde, wird mit über 22'000 Franken beziffert.