Sexuelle Handlungen mit sieben Kindern: Luzerner Kriminalgericht verhängt Höchststrafe Ein heute 62-jähriger Schweizer hat sieben Kinder über mehrere Jahre sexuell missbraucht. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Roger Rüegger 13.05.2020, 15.27 Uhr

Im Zeitraum von Juni 1995 bis Oktober 2016 hat ein Handwerker sieben Knaben mehrfach sexuell missbraucht. Die Kinder waren zwischen sieben und sechzehn Jahren alt. Der heute 62-jährige Schweizer hat sich am Mittwochmorgen am Luzerner Kriminalgericht für die ihm vorgeworfenen Taten verantworten müssen.

Die Verhandlung wurde im abgekürzten Verfahren durchgeführt. Die Richter verurteilten den Beschuldigten zu der von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Der Mann wurde unter anderem wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, mehrfacher Pornografie und mehrfacher versuchter schwere Körperverletzung verurteilt. Er hat bei den Untersuchungen sämtliche ihm vorgeworfenen Taten zugegeben.

Beschuldigter war befreundet mit Familien der Opfer

Die Vorgehensweise war bei allen sieben Kindern ähnlich. Mehrere der Buben waren Nachbarn, sie wohnten im selben Mehrfamilienhaus in einer Luzerner Gemeinde. Andere waren befreundet oder verwandt mit den Nachbarskindern. Der Beschuldigte war auch gut befreundet mit einigen Familien der Kinder. Die Buben waren zum Teil regelmässig beim Beschuldigten zu Besuch. Sie durften bei ihm Playstation spielen oder TV schauen.

Er nahm in den Schulferien auch zwei von ihnen mit zur Arbeit auf Baustellen, wo sie ihr Taschengeld mit Hilfsarbeiten aufbessern konnten. Geld bekamen die Buben aber auch für andere Dienste. So übernachtete der eine oder andere in den Ferien beim Beschuldigten. Nach Arbeitsschluss duschte der Mann mit einem der Buben gemeinsam. Dabei berührte der Beschuldigte das Kind. Es kam mehrere Male zu sexuellen Handlungen.

Der Beschuldigte legte zu Hause oft VHS-Pornovideos in den Rekorder. Er bewegte sich in der Wohnung meistens in Boxershorts. Die Buben schauten die Filme zum Teil mit dem Beschuldigten, manchmal waren sie zu zweit, selten auch zu dritt. Für ihre sexuellen Dienste bekamen die Buben zwischen 20 bis zu 50 Franken. Sie wurden auch mit Süssigkeiten belohnt. Ausserdem fanden es einige cool, dass sie ohne Kontrolle Playstation spielen und TV schauen durften. Aus diesem Grund hat einer der Knaben eines Tages einen Kollegen mit zum Beschuldigten genommen.

Ungeschützten Verkehr, obwohl ein Kind HIV-positiv war

Mit den Buben vollzog der Beschuldigte jeweils ungeschützten Verkehr oder andere Praktiken. Dies auch im Wissen darum, dass eines der Kinder HIV-positiv war. Der Mann nahm in Kauf, die anderen Buben mit dem HIV-Virus anzustecken. Diesbezüglich wird ihm versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen. Im Rahmen der Strafuntersuchungen wurde beim Beschuldigten ein HIV-Test angeordnet, der negativ ausfiel.

Für manche der Buben wurde der Beschuldigte eine wichtige Bezugsperson. Sei es, weil sie sich mit ihren eigenen Eltern nicht gut verstanden und daher viel Zeit mit ihm verbrachten, oder auch weil er sie regelmässig ins Sporttraining chauffierte. Auch war er Funktionär in einem Verein, bei dem einer der Buben spielte.

Auf die Frage eines Richters, wie er heute über das grosse Ausmass seiner Handlungen denke, antwortete der Beschuldigte: «Für mich ist es jetzt schlimm. Aber damals hatte ich nicht den Eindruck, dass ich etwas Unrechtes mache, weil die Kinder ja immer wieder zu mir kamen und wir es ja oft lustig hatten zusammen.» Er sei zwar nicht wie ein Ersatzvater für die Kinder gewesen, aber er habe sie immer als «seine Buben» angeschaut. Ihr Verhältnis sei ja nicht nur sexueller Natur gewesen. Er habe viel mit ihnen unternommen.

Lebenslängliches Tätigkeitsverbot für Berufe mit Kontakt zu Minderjährigen

Erst im Verlauf seiner Therapie sei ihm vor Augen geführt worden, was er den Kindern angetan hatte. Obwohl er auch nach den jeweiligen Vorkommnissen ein schlechtes Gewissen gehabt habe und mit dem Gedanken spielte, bei einem Psychiater Hilfe zu holen. Er habe sich in dieser Zeit auch von Freunden und Familie zurückgezogen.

Für sein schwerwiegendes Verschulden und die sehr vielen Delikte verhängte das Kriminalgericht die Höchststrafe, wie ein Richter betonte. Zudem wurde dem Beschuldigten ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot für Berufe mit Kontakt zu Minderjährigen auferlegt. In zwei Fällen muss er Zivilforderungen der Opfer in Höhe von 16 000 und 25 000 Franken bezahlen. Das Urteil wurde im Dispositiv eröffnet, es ist nicht rechtskräftig.