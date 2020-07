Luzerner Kriminalgericht verurteilt Enkeltrickbetrügerin zu einjähriger Freiheitsstrafe

Eine polnische Enkeltrickbetrügerin ist am Freitag vom Luzerner Kriminalgericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt worden. Die 21-Jährige war als Geldabholerin an einem Betrugsversuch beteiligt, der indes am Misstrauen des Opfers gescheitert war.

31.07.2020, 12.24 Uhr