Er drohte Ehefrau mit Prügel bis zum Tod: Luzerner Kriminalgericht verurteilt gewalttätigen Mann zu mehrjähriger Haftstrafe Ein Mazedonier bedroht seine Frau mit dem Tod und nötigt sie zu sexuellen Handlungen. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt ihn zu vier Jahren Haft und zwölf Jahren Landesverweis. Roger Rüegger 06.05.2020, 17.21 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der junge Mann wird vor dem Verhandlungssaal des Luzerner Kriminalgerichts von Familienangehörigen begrüsst. Der Beschuldigte versucht am Dienstagmorgen um 9 Uhr zu lächeln. Vielleicht ahnt er bereits, dass es an diesem Tag für ihn nichts zu lachen gibt. Er befindet sich seit dem 20. März 2019, dem Tag seiner Festnahme, in Unfreiheit. Und das wird für eine lange Zeit noch so bleiben. Sechs Stunden später, um 15 Uhr, wird die Gerichtspräsidentin das Urteil verlauten. Die Kriminalrichter verurteilen den 24-jährigen Vater eines kleinen Buben zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie zwölf Jahren Landesverweis.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Beschuldigten unter anderem wegen mehrfacher Drohung, mehrfacher sexueller Nötigung, Tätlichkeiten und Gefährdung des Lebens eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 15 Jahre Landesverweis sowie einen Eintrag in die europaweite Fahndungsdatenbank SIS.

Gemäss Anklage hat der Mann seine Ehefrau regelmässig aus nichtigem Anlass geschlagen. Meistens habe es sich dabei um Ohrfeigen gehandelt. Teilweise soll er sie auch mit der Faust geschlagen haben. Zudem wird er beschuldigt, die Schweizerin in einem Schwimmbecken gewaltsam unter Wasser gedrückt zu haben. Die Frau fürchtete, dabei ertränkt zu werden.

Den Richtern schilderte der Beschuldigte, dass der Vorfall im Wasser nur Spass gewesen sei. Zu den Schlägen meinte er, dass er seine Ehefrau höchstens alle zwei Wochen geohrfeigt habe. Dies, weil sie ihn mit ihrer Eifersucht und dem Nachfragen zu seinen Chats im Telefon provoziert habe. Er habe sich bei den Schlägen aber schlecht gefühlt.

Drohte der Ehefrau mit Prügeln bis zum Tod

Mit schweren Drohungen versetzte der Beschuldigte seine Frau in Angst und Schrecken, bis diese sich bei der Polizei meldete. So hat er laut Anklage einmal ein Whatsapp geschrieben, sie solle sich nicht wie eine Hexe benehmen, sonst erwarte sie Prügel bis zum Tod. Ein anderes Mal drohte er, sie umzubringen und ihre Leiche zu zerstückeln. Offenbar wollte der Beschuldigte bei der Frau eine Verhaltensänderung erzwingen. Als sie ihm sagte, dass sie sich von ihm trennen möchte, machte er ihr klar, dass dies nicht möglich sei, da er sie umbringen werde, bevor sie sich trennen würden.

Bei einer Meinungsverschiedenheit soll der Beschuldigte gemäss Staatsanwaltschaft seine Frau derart mit beiden Händen gewürgt haben, dass diese bewusstlos zu Boden ging:

«Das Leben der Frau hing an einem seidenen Faden. Der Beschuldigte lässt jeglichen Respekt vor dem Leben vermissen.»

Der Beschuldigte gab diese Tat nicht zu. Er könne sich nicht an einen solchen Vorfall erinnern. Es sei ausgeschlossen, dass sich so etwas ereignet habe, beantwortete er die Frage der Gerichtspräsidentin.

Der Mann soll seine Frau auch mehrfach zu speziellen sexuellen Handlungen gezwungen haben, obwohl ihr diese starke Schmerzen bereiteten. Der Beschuldigte sagte, dass sie mit den Praktiken einverstanden gewesen sei. Der Staatsanwalt verwies in seinem Plädoyer auf ein halbstündiges Video, das der Beschuldigte während erwähnter Handlung aufgenommen hatte. «Ich kann nicht verstehen, wie man eine Frau, die man angeblich liebt, zu so etwas zwingen kann», sagte er.

Dem Beschuldigten ging es um Macht und Dominanz

Trotz dieses Videobeweises zeigte der Beschuldigte bei den Untersuchungen weder Reue noch Einsicht, betonte der Staatsanwalt. «Ihm ging es bei diesen Praktiken um Macht und Dominanz. Zwar sagte seine Frau aus, er habe sie nicht vergewaltigt. Aber wenn sexuelle Handlungen erzwungen werden, sind die auch ohne Gewalteinwirkung nicht freiwillig erfolgt. Das Verschulden wiegt schwer.» Der Beschuldigte sei nie integriert gewesen in der Schweiz. Bereits 2014 sei er aufgrund diverser Straffälligkeiten des Landes verwiesen worden.

Die Verteidigerin beantragte, ihr Mandant sei für mehrfache Tätlichkeit und mehrfache versuchte Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten zu verurteilen. Vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Nötigung und der Gefährdung des Lebens sei der Beschuldigte freizusprechen. Seine Frau habe er weder gewürgt noch mit den Fäusten geschlagen. Die blauen Flecken habe die Frau von Neckereien, die das Ehepaar jeweils spasseshalber praktiziere.

Etliche Frauen empfinden Dominanz als attraktiv

Die mehrfachen Drohungen, die der Beschuldigte in Whatsapp äusserte, habe er nie in die Tat umsetzen wollen. Zu den sexuellen Praktiken meinte die Verteidigerin: «Der Beschuldigte und seine Frau hatten eine Abmachung, was ihr Sexleben betraf. Dabei hat es wohl Missverständnisse gegeben.» Zudem würden etliche Frauen eine gewisse Dominanz an Männern als anziehend empfinden. Der Beschuldigte sei sonst behutsam gewesen und habe in der Regel aufgehört, wenn die Frau nicht einverstanden gewesen sei. Die Verteidigerin hielt zudem fest, dass es Sache des Staates sei, die Schuld zu beweisen. Im Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» sei ihr Mandant vom Vorwurf der mehrfachen sexuellen Nötigung freizusprechen.

Der Beschuldigte habe sich in einem Brief bei seiner Ex-Frau entschuldigt und er zeige aufrichtige Reue. Er habe eine schwere Jugend verbringen müssen. Seine Familie habe in Asylantenheimen gelebt und er sei mehrfach aus seiner Umgebung gerissen worden. Die Verteidigerin meinte, dies müsse beim Strafmass mildernd berücksichtigt werden. Der Beschuldigte sagte zum Schluss: «Das letzte Jahr war das schlimmste meines Lebens. Ich verlor meine Ehe, die Zukunft und die Freiheit. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt und mich geändert.»