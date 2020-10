Luzerner Kriminalgericht verurteilt serbisches Liebespaar – die Kriminaltouristen haben zwölf Einbrüche verübt Ein Serbin, ihr Geliebter und der 17-jährige Bruder der Frau haben bandenmässig zahlreiche Einbrüche in sieben Kantonen begangen. Die mehrfach vorbestrafte Frau wird zu 32 Monaten verurteilt, ihr Freund zu 15 Monaten. Die Beschuldigte meldete gegen ihr Urteil Berufung an. Roger Rüegger 27.10.2020, 19.00 Uhr

Eine 31-jährige serbische Staatsangehörige, ihr 36-jähriger Geliebter und der 17-jährige Bruder der Frau haben zwischen dem 24. August und dem 16. November 2017 eine lukrative Tour de Suisse unternommen. In dieser Zeit begingen sie zwölf Einbruchdiebstähle in sieben Kantonen. Malters war die letzte Etappe ihrer Laufbahn als Kriminaltouristen. Sie wurden am 16. November 2017 in Zusammenhang dieses Einbruchs festgenommen. Am 23. Juni 2020 war die Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht. Diese fand ohne die zwei beschuldigten Erwachsenen statt.

Die Richter verurteilten die Frau, welche in Deutschland wohnhaft ist und zwei Kinder hat, für gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl, mehrfachen Hausfriedensbruch sowie mehrfache Sachbeschädigung, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Zudem wird sie für acht Jahre des Landes verwiesen. Ihr damaliger Freund, er ist vierfacher Familienvater, wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Er wird fünf Jahre des Landes verwiesen.

Zum Zwecke der Begehung von Einbrüchen eingereist

Im begründeten Urteil werden die Beweggründe des Trios und insbesondere die Funktion der Beschuldigten so beschrieben: «In Anbetracht ihrer regen Deliktstätigkeit steht fest, dass die Beschuldigten beabsichtigten, mit den Diebstählen regelmässige Einkünfte zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts zu erzielen, zumal sie in der fraglichen Zeit in der Schweiz keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgingen.» Gestützt auf die glaubhaften Aussagen des Bruders der Beschuldigten seien die drei am 14. November 2017 zum Zwecke der Begehung von Einbruchdiebstählen in die Schweiz eingereist. Die Beschuldigte habe durch ihre intensive Delinquenz eine hohe kriminelle Energie offenbart.

Die Frau und ihre Mittäter seien tagsüber in der Regel in Einfamilienhäuser eingestiegen, wobei die Beschuldigte eine tragende Rolle gespielt habe. Sie habe jeweils die Türen oder Fenster aufgewuchtet, sei in das Tatobjekt eingestiegen und habe es nach Deliktsgut durchsucht.

«Die Beschuldigte lässt jeglichen Respekt vor dem Eigentum und der Privatsphäre anderer vermissen.»

In der Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft wird die Tat in Malters wie folgt beschrieben. «Die Täterschaft wuchtete mit einem Flachwerkzeug das Fenster zum Esszimmer auf und entwendete Schmuck, Münzen sowie einen Tresor mit einer darin befindlichen Geldkassette, einem Reisepass und Bargeld im Wert von total 17'591 Franken.»

Tresor in der Wohnung der Beschuldigten gefunden

Beim Verlassen des Einfamilienhauses wurde die Bande von der Nachbarin beobachtet. Diese beschrieb die drei Personen sowie das Auto inklusive Kennzeichen. Tags darauf wurde das Auto von der Polizei in Luzern angehalten.

In einer von den Beschuldigten gemieteten Wohnung wurde unter anderem der Tresor gefunden. Es stellte sich heraus, dass die drei Leute bei Einbruchdiebstählen in den Kantonen Luzern, Obwalden, Schwyz, Aargau, Bern, St. Gallen und Graubünden Einbruchdiebstähle 83'000 Franken Bargeld, 170 Uhren sowie Schmuck erbeutet haben. Bis auf das Delikt in Malters, welches die Frau auch nur zum Teil zugegeben hatte, stritt sie alles ab. Sie ist in Deutschland und in der Schweiz mehrfach vorbestraft. Unter anderen wegen Einbruch und Betrug.

Gegen das Urteil wurde durch die Beschuldigte Berufung eingelegt.