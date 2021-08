KKLB von Künstler Wetz ist geschlossen

Luzerner Künstler Was ist los bei Wetz? Das KKLB bleibt vorerst geschlossen Das Kunstprojekt beim Landessender Beromünster ist seit wenigen Tagen für die Öffentlichkeit geschlossen. Eine karge Meldung auf der Website sorgt für Verwirrung. Bei einem Besuch gibt Künstler Wetz Auskunft. Dominik Weingartner 13.08.2021, 15.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Künstler Wetz ist bekannt für seine aufsehenerregenden Aktionen. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit spielte sich im vergangenen Dezember ab, als Wetz zum zehnjährigen Bestehen seines Projekts «Kunst und Kultur im Landessender Beromünster» (KKLB) unter dem Dach des KKL in Luzern 110'000 Franken an Firmen verteilte, die ihn und seine Projekte in der Vergangenheit unterstützt hatten.

Zuletzt plante Wetz den Bau einer Metrostation im KKLB. Einen Teil davon hatte er bereits gebaut – trotz fehlender Baubewilligung. Dazu sagte er Anfang Juni gegenüber unserer Zeitung: «Wie auch? Ich habe zu Beginn keine Ahnung, wohin etwas führt. Es ist Kunst.» Und nun ploppt auf seiner Website eine Meldung auf, die aufhorchen lässt. «Das KKLB ist ab sofort geschlossen!», heisst es da in grossen Lettern. Und weiter: «Das Betreten vom Privatareal ist verboten.»

Wetz geht auf Tauchstation

Diese Meldung macht stutzig. Denn der durchaus öffentlichkeitswirksame Wetz ist eigentlich nicht einer, dem man zutraut, sein Herzensprojekt KKLB in aller Stille dichtzumachen. Also alles nur ein Bluff? Ist die Schliessung Teil einer neuen Kunstaktion? Oder ist das tatsächlich das Ende des KKLB?

Antworten auf diese Fragen zu bekommen, ist schwierig. Denn Wetz spricht in diesen Tagen nicht mit Journalisten. Zahlreiche Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, waren erfolglos.

Ein Besuch vor Ort in Beromünster bringt zu Tage, dass die Schliessung durchaus real ist. Jedenfalls wird diese auch dort auf einer Tafel angekündigt. Zudem ist das Areal grossflächig mit rot-weissem Plastikband abgesperrt.

Informationstafel beim KKLB in Beromünster.

Das Areal ist abgesperrt.

Auch wenn das KKLB geschlossen ist: Wetz ist trotzdem dort. Vor Ort ist er zu einem Gespräch bereit. Der Künstler wirkt aufgeräumt, ruhig, mit sich im Reinen. Von Krisenstimmung ist nichts zu spüren. Er habe auch keinen Streit mit der Gemeinde, sagt er. Aber: «Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden», sagt er. Also geht es doch um die fehlende Baubewilligung für die Metrostation? Wetz will darauf nicht wirklich eingehen. Er betont aber, dass er die Gemeinde nicht als ihm feindselig gesinnt betrachtet. Und er selber sei der Gemeinde Beromünster auch nicht böse. In die Details gehen will Wetz aber auch im direkten Gespräch nicht.

«Ich baue ein freies Kunstwerk»

Auf seiner Website wird der Künstler deutlicher. Dort schreibt er: «Die Gemeinde Beromünster hat das Kunstwerk ‹U-Bahn-Station Landessender Beromünster› vermutlich verwechselt mit einem Bauwerk und verlangte daher von Wetz eine Baueingabe, bevor er weiter sein Kunstwerk realisieren dürfe.» Die Gemeinde hat einen Baustopp verhängt. Dies, weil zusätzliche Abklärungen notwendig seien, um sicherzustellen, dass das Grundwasser von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt würde, wie der Gemeindepräsident im Juni sagte. Am Freitag war bei der Gemeinde Beromünster niemand für eine Stellungnahme verfügbar.

In seinem Text auf der Website macht Wetz deutlich, weshalb er seiner Ansicht nach keine Baubewilligung braucht: «Ich baue ein freies Kunstwerk, welches sich während seiner Entstehung laufend verändert, ich baue also hier kein planbares Gebäude», heisst es da. Vor zehn Jahren sei an der Gemeindeversammlung eine Sonderzone für sein Gelände definiert worden. Dort werde zwar definiert, wie hoch ein Kunstwerk maximal gebaut werden darf (13 Meter), aber nicht, wie tief der Künstler in die Erde graben kann.

Wetz will im Gespräch nicht sagen, wie lange das KKLB geschlossen bleibt. Er spricht auch von einer Pause, die es eben manchmal brauche. Gleichzeitig ist er zuversichtlich, eine Lösung zu finden. Es ist schwer vorstellbar, dass das KKLB dauerhaft geschlossen bleibt. Auch, weil Wetz in Zusammenhang mit dem Projekt von «Liebe» spricht. Sagt's und fährt mit dem Bagger von dannen.

Wetz fährt im Bagger davon.