Impf-Kontroverse im Ensemble: Operette Sursee erneut abgesagt

Luzerner Kultur Kontroverse Diskussionen um Impfung im Ensemble – Operette Sursee erneut abgesagt Covid-Zertifikat ja oder nein? In dieser Frage konnte sich das Ensemble der Operette Sursee nicht einigen. Deshalb finden 2022 zum zweiten Mal in Folge keine Vorführungen statt. Dominik Weingartner 10.08.2021, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Szene aus «Der Graf von Luxemburg» an der Operette Sursee im Jahr 2019.

Bild: Roberto Conciatori

Die Operette Sursee ist weitherum bekannt und ein fester Bestandteil des Kulturkalenders auf der Luzerner Landschaft. Am Dienstag mussten die Verantwortlichen den Anlass aber bereits zum zweiten Mal in Folge absagen. Die geplanten Aufführungen des Stücks «Der schwarze Hecht» von Januar bis März 2022 finden nicht statt. Grund ist wie im vergangenen Jahr die Pandemie. Dieses Mal wird die Operette aber nicht wegen hoher Fallzahlen abgesagt, sondern weil im Ensemble kontroverse Diskussionen zu den Themen Impfen und Testen entstanden sind.

Konkret geht es um 3G – also geimpft, genesen und getestet. Oder anders ausgedrückt: die Zertifikatspflicht. «Wir haben kontroverse Impf- und Testdiskussionen im Ensemble», sagt Daniel Gloor, Präsident der Musik- und Theatergesellschaft, welche die Operette jeweils auf die Beine stellt. «Für den Vorstand war es klar, dass wir mit 3G in die Spielsaison 2022 gehen», sagt Gloor, der auch für die FDP im Surseer Stadtrat sitzt. «Das Prinzip hätte sowohl für die Zuschauer, aber auch im Ensemble und im Staff gegolten.»

Wirtschaftlich nicht tragbar

Die Durchsetzung von 3G im Ensemble ist aber nicht möglich gewesen. In der Mitteilung ist die Rede von einer «Skepsis von Personen, die diesen Massnahmen kritisch gegenüberstehen oder sie gar ablehnen». Anders ausgedrückt: Im Ensemble gibt es Leute, die sich weder impfen noch regelmässig testen lassen wollen.

Das Risiko erachtet der Vorstand der Musik- und Theatergesellschaft als zu gross. Bei einem Covid-Fall im Ensemble müsste dieses in Quarantäne. Aber auch finanziell braucht die Operette eine volle Auslastung des Theaters, «damit die Produktion nicht von Beginn weg defizitär ist», wie es weiter heisst. «Die zum Teil von anderen Veranstaltern gewählte Lösung ohne Covid-Zertifikat und damit nur einer Zweidrittelauslastung ist wirtschaftlich nicht tragbar.»

Bereits fünfstelligen Betrag investiert

Laut Daniel Gloor hat die Musik- und Theatergesellschaft bereits einen fünfstelligen Betrag in «Der schwarze Hecht» investiert. Die Proben haben aber noch nicht begonnen. Unklar bleibt vorläufig, ob das Stück überhaupt noch zur Aufführung kommen wird. Denn für die Saisons 2023, 2024 und 2025 sind bereits andere Stücke geplant. Diese müssten ein Jahr nach hinten verschoben werden, sollte man am «Hecht» festhalten. Der Entscheid soll in den nächsten Wochen fallen.

Gloor glaubt nicht, dass die Kontroverse um die Coronamassnahmen im Ensemble tiefe Gräben hinterlassen wird. «Es braucht jetzt Gespräche. Wir müssen diese Auseinandersetzung führen.» Er sagt aber auch:

«Wir müssen bis 2023 Pandemietauglichkeit herstellen. Sonst stehen wir in einem Jahr vor der genau gleichen Entscheidung.»