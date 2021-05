Luzerner Kultursommer Jetzt geht's raus! Wegen Corona finden vermehrt Veranstaltungen im Freien statt Nach dem Konzerthaus Schüür will sich der Südpol für Open-Air-Anlässe einrichten, ein Baugesuch liegt in Kriens auf. Dennoch bleiben für Veranstalter und Künstler einige Unsicherheiten. Christian Glaus 03.05.2021, 05.00 Uhr

Das ist Musik für die Ohren all jener, die zu lange schon auf Veranstaltungen verzichten mussten: In diesem Sommer sollen vermehrt wieder Anlässe möglich sein, ja sogar Grossveranstaltungen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch in Aussicht gestellt. Dennoch: Grosse Anlässe soll es nur in kleiner Zahl geben – und auch nur mit strengen Schutzkonzepten.

Die Zuversicht steigt also, dass die Zeiten des Verzichts langsam vorbei sind. Auch die Luzerner Kulturhäuser bereiten sich darauf vor, bald wieder Veranstaltungen durchzuführen. Dazu gehört das Konzerthaus Schüür. Dieses will im Garten ein Sonnensegel anbringen, um dort Veranstaltungen durchführen zu können. Geschäftsleiter Marco Liembd will den Platz auch anderen Häusern zur Verfügung stellen, die selber über keinen Aussenraum verfügen (wir berichteten).

Schüür-Chef Marco Liembd vor dem Gebäude. Bild: Eveline Beerkircher (10. Oktober 2017)

Für Anlässe unter freiem Himmel bereitet sich auch der «Südpol» in Kriens vor. Bei der Stadt liegt derzeit ein Baugesuch für eine kleine Open-Air-Bühne und einen Neubau der Buvette auf. Gemäss den öffentlich einsehbaren Unterlagen weist die Bühne eine Fläche von 20m2 auf. Die Baukosten für das Gesamtprojekt, welches von der Albert-Koechlin-Stiftung unterstützt wird, betragen 47'000 Franken.

Bühne ‒ aber noch kein Programm

Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Südpol-Betriebsleiter Marc Rambold, geplant seien kulturelle Veranstaltungen aller Art. «Die Bühne steht allen Sparten zur Verfügung.» Den Start des Programms kann er allerdings noch nicht bekanntgeben, weil es aktuell nicht möglich sei, Veranstaltungen durchzuführen und nebenan eine Buvette zu betreiben. Ein Problem, das nicht nur den «Südpol» betrifft. Die IG Kultur hat sich diesem angenommen und will am Montag einen Lösungsvorschlag präsentieren. Klar ist aber, das «Südpol»-Team bereitet sich darauf vor, sobald wie möglich loszulegen. «Auch das Bedürfnis der Künstlerinnen und Künstler ist gross, endlich wieder eine Bühne betreten zu können.»

Südpol-Betriebsleiter Marc Rambold. Bild: Corinne Glanzmann (30. März 2016)

Die Open-Air-Bühne beim Südpol ist so konzipiert, dass sie einfach auf- und abgebaut werden kann. Auch wenn sie insbesondere im Coronasommer gelegen kommt, soll sie gemäss Rambold «auch in den kommenden Jahren bespielt werden». Es handelt sich also nicht um ein reines Coronaprojekt. Die Bühne ist so ausgerichtet, dass sie nicht Richtung Allmend geöffnet ist. «Damit wollen wir den Radius der Emissionen eingrenzen», sagt Marc Rambold. Er ist überzeugt: «Der Vorplatz ist für eine solche Nutzung toll, weil es kaum direkte Nachbarn gibt, die wir stören könnten.»

So etwas wie Aufbruchstimmung zeigt sich aber nicht nur bei den Kulturbetrieben, sondern ganz allgemein im öffentlichen Raum. Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern, gibt auf Anfrage unserer Zeitung eine Liste mit über 40 Veranstaltungen heraus, die bis Ende Dezember geplant sind. Dazu gehören eine verkleinerte Ausgabe des Blue Balls Festivals, das Public Viewing während der Fussball-EM, ein verkleinertes Stadtfest oder das «Funk am See», um nur einige Beispiele zu nennen. Hinzu kämen zahlreiche kleinere Anlässe.

Abendstimmung am Blue Balls Festival 2019. Bild: Jakob Ineichen (24. Juli 2019)

Stadt Luzern hat noch keine Anlässe bewilligt

Obwohl der Bundesrat wieder grössere Veranstaltungen zulassen will: Die Unsicherheiten für die Organisatoren sind nach wie vor gross. Lütolf sagt: «Es wurden bisher keine Bewilligungen für den Sommer erteilt. Wir werden die Auflagen erst nach Vorliegen der entsprechenden Verordnungen formulieren können.» Für die Veranstalter bedeutet dies, dass sie erst kurz vor dem Anlass Gewissheit haben, ob sie diesen durchführen können. Dass dies grosse Flexibilität aller Beteiligten erfordert, ist Lütolf bewusst. Man könne nicht den Entscheiden des Bundesrats vorgreifen. «Aber wir sind verhalten optimistisch.»

Klar ist: In Coronazeiten bewegt man sich am besten im Freien. Das zeigt sich nicht nur bei den Open-Air-Bühnen oder den geplanten Anlässen. Auch die Restaurants können, wie im vergangenen Jahr, von grösseren Boulevardflächen profitieren. Über 120 Bewilligungen hat die Stadt Luzern dafür erteilt. Da stellt sich die Frage: Wenn alle nach draussen drängen: Droht der Sommer 2021 besonders laut zu werden? Mario Lütolf relativiert: «Wir können damit einen willkommenen Beitrag zur Nutzung der Aussenräume leisten. Das ist aber kein Freipass: Die Nachtruheregeln gelten weiterhin.»