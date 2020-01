Luzerner Läden und Restaurants sollen Aussenfläche flexibler nutzen Restaurants und Läden in der Stadt Luzern sollen mehr Freiraum erhalten bei der Nutzung der Fläche vor ihrem Lokal. Der Luzerner Stadtrat ist bereit, bestehende Einschränkungen zu lockern. 28.01.2020, 11.00 Uhr

Eine Frau geniesst beim Helvetiagärtli einen Kaffee. Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 21. April 2016

(sda) Die durch die Boulevardbetriebe nutzbare Fläche soll aber nicht vergrössert werden, und die Einhaltung der Fläche soll weiterhin kontrolliert und mutwillige Überschreitungen sanktioniert werden, wie der Stadtrat im am Dienstag veröffentlichten Bericht und Antrag an das Stadtparlament schreibt. Beispielsweise aber prüfe die Stadt derzeit die aktuell restriktive Regelung, wonach sämtliches Mobiliar, speziell die Sonnenschirme, die bewilligte Fläche auch in der Höhe nicht überragen dürfe, heisst es weiter.