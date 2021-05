Luzerner Lehrstellenbörse So kommen Jugendliche und Lehrmeister trotz Corona in Kontakt Am 19. Mai treffen sich im Kanton Luzern Oberstufenschüler und Lehrmeister erstmals zu virtuellen 15-Minuten-Gesprächen. Mit der Lehrstellenbörse will der Gewerbeverband vor allem Jugendliche aus bildungsfernen Familien oder mit Lerndefiziten unterstützen. Alexander von Däniken 06.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat das örtliche Altersheim überhaupt Zeit für die Ausbildung von Pflegepersonal? Hat ein Job in der Logistik auch nach Corona Zukunft? Diese und weitere Fragen stellen sich derzeit Tausende Jugendliche im Kanton Luzern. Das Problem: Die Pandemie erschwert den Oberstufenschülern den direkten Kontakt mit den Lehrbetrieben. Die Bildungsmesse Zebi zum Beispiel konnte im März nur digital stattfinden. Auch das Durchführen von Schnuppertagen ist in diesen Zeiten nicht einfach.

Auf einer neuen Plattform werden Lehrstellen für kommenden Sommer angeboten – allenfalls auch zum Anlage- und Apparatebauer. Bild: Nadia Schärli

Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) führt deshalb am 19. Mai erstmals eine virtuelle Lehrstellenbörse durch. Diese richtet sich an Schüler, die ab diesem Sommer noch keinen Ausbildungsplatz haben. Am kommenden Montag registrieren sich interessierte Betriebe auf einer Plattform und melden ihre aktuellen Lehrstellen. Am Mittwoch können die Schülerinnen und Schüler eine Handvoll Lehrberufe auswählen, die sie kurzfristig für Sommer 2021 interessieren, und über die Plattform für den 19. Mai auch gleich Gesprächstermine für je 15 Minuten vereinbaren. Dabei haben die Jugendlichen über Microsoft Teams mit den Lehrbetrieben direkten Kontakt und können sich einen ersten Eindruck verschaffen. Auch das weitere Vorgehen wird besprochen. KGL-Direktor Gaudenz Zemp: «Gerade Jugendliche aus bildungsfernen Familien oder mit Lerndefiziten haben in dieser Situation Mühe, eine Lehrstelle zu finden.»

Weiterführung nach Sommerferien möglich

Die Plattform wird am Donnerstag aufgeschaltet und wurde vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mitfinanziert. Der KGL hat dabei eng mit der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern zusammengearbeitet. Weitere Lehrstellenbörsen sind am 2., 16. und 30. Juni geplant. Sind die Rückmeldungen von beiden Seiten gut, wird das Projekt laut Gaudenz Zemp im Herbst 2021 – je nach Coronasituation – fortgeführt. Die Lehrstellenbörse Luzern soll das Angebot des BIZ ergänzen. Entwickelt hat der KGL die Plattform in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Gewerbeverband St.Gallen.

Die Gewerbe- und Berufsverbände rufen nun die Unternehmen auf, offene Lehrstellen mit Lehrbeginn im Sommer 2021 auf www.lehrstellenboerse-luzern.ch zu erfassen. Ab Freitag, 14. Mai, können die Jugendlichen Gesprächstermine buchen. Die Teilnahme ist kostenlos. Zemp: «Wir sind alle sehr gespannt, wie gross Angebot und Nachfrage sein werden.»

Lehrstellen gibt es genug

Zwar ist die Lehrstellensuche aufgrund der Pandemie etwas schwieriger, aber für die Jugendlichen gebe es genügend freie Lehrstellen, betont Christof Spöring, Leiter der kantonalen Dienststelle Berufs- und Weiterbildung:

«Panik ist darum fehl am Platz.»

Derzeit sind im Kanton Luzern für diesen Sommer noch rund 950 Lehrstellen ausgeschrieben; die tatsächliche Zahl der offenen Stellen dürfte allerdings kleiner sein. Die aktuelle Zahl der Lehrvertragsabschlüsse bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Eine erste Bilanz wird in der ersten Juniwoche gezogen.

Die Lehrstellenbörse ist laut Spöring eine gute Ergänzung, um den Kontakt von Lernenden der 3. Sek und Lehrbetrieben herzustellen. Da es um einen eher kurzfristigen Lehrbeginn nach den Sommerferien geht, seien derzeit vor allem lernschwächere Schülerinnen und Schüler auf der Suche; hier könne die Plattform mit Angeboten für gewerbliche Berufe oder jenen mit etwas tieferen Anforderungen diesen Jugendlichen helfen.

Spöring kann sich gut vorstellen, dass die Lehrstellenbörse auch künftig wieder angeboten wird – «am besten nächstes Jahr im Frühjahr». Denn das aktive Zugehen auf einen Lehrbetrieb, das Bewerben, Vorstellen und nach einer Absage weitermachen, das sei ein wichtiger Lernprozess, den die Jugendlichen durchlaufen sollen. Die erste Lehrstellenbörse der Schweiz war übrigens erfolgreich, wie Felix Keller, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands St.Gallen, sagt. 120 Lehrstellen seien am 28. April angeboten und zahlreiche Gespräche mit Jugendlichen geführt worden.