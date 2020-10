Luzerner Mitteparteien kämpfen allein gegen Kulturlandinitiativen CVP, FDP und GLP engagieren sich für den Gegenvorschlag zu den beiden Luzerner Kulturlandinitiativen. SP und Grüne stehen hinter den Volksbegehren, die SVP lehnt alle drei Vorlagen ab. Support erhält die Mitte lediglich von Bauern und Wirtschaftsverbänden. Lukas Nussbaumer 12.10.2020, 17.00 Uhr

Der Druck auf landwirtschaftliche Nutzflächen – auf unserem Bild weiden Kühe auf dem Sonnenberg – ist in der Nähe von Städten besonders gross. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 15. August 2020)

Das Kulturland besser schützen und die Zersiedelung stoppen: Hinter diesen Zielen stehen nicht nur die Urheber der 2018 eingereichten Kulturlandinitiativen. Auch Mitglieder fast aller Parteien, insbesondere Kräfte von SP und Grünen, unterstützen die Volksbegehren (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

Doch nicht nur sie wollen den Schutz der Böden und des wertvollen Landwirtschaftslands im Gesetz besser verankern: CVP, FDP, GLP, Bauern sowie der kantonale KMU- und Gewerbeverband teilen das Anliegen – sehen dafür jedoch einen Gegenvorschlag zu den Initiativen vor, wie deren Vertreter am Montag vor den Medien betonten.

Die von Verbänden sekundierte Mitte kämpft für einen Gegenvorschlag, der im Wesentlichen aus der Feder des Regierungsrats stammt. Er wurde vom Parlament vor einem Jahr jedoch konkretisiert. Das Luzerner Stimmvolk befindet am 29. November über alle drei Vorlagen. Es kann auch entscheiden, welcher Variante es bei einem Ja zur Gesetzesinitiative und zum Gegenvorschlag den Vorzug geben möchte.

CVP Präsident will dem Volk den «Mehrwert des Gegenvorschlags aufzeigen»

CVP-Präsident Christian Ineichen ist sich im Klaren, dass der Abstimmungskampf schwierig wird. Schliesslich sind links-grüne Anliegen derzeit populär, wie das Nein zum eidgenössischen Jagdgesetz und das Ja zur kantonalen Mieterinitiative am 27. September gezeigt haben.

Dazu kommt Ende November: Die Initianten haben die volle Unterstützung der Umweltverbände, die Stimmbeteiligung dürfte wegen dem nationalen Urnengang über die Konzernverantwortungsinitiative hoch sein, was erfahrungsgemäss eher linken Vorlagen zugute kommt – und die Kulturlandinitiativen geniessen auch in CVP-, SVP- und GLP-Kreisen viele Sympathien. «Umso wichtiger ist es, dem Volk den Mehrwert aufzuzeigen, den der Gegenvorschlag bringt», sagt Ineichen.

Damit meint der CVP-Präsident etwa die Verhinderung von steigenden Kosten für das Wohnen oder das Abwenden von Entschädigungsforderungen, wie das laut Ineichen bei einer Zustimmung zu den Initiativen der Fall wäre. Ausserdem brauche es regionale Optionen, so der Marbacher:

«Marbach ist nicht gleich wie Meggen.»

Wie ernst die Befürworter des Gegenvorschlags den Abstimmungskampf nehmen, zeigte das montägliche Grossaufgebot vor den Medien: Neben Ineichen traten FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler, GLP-Kantonsrat Urs Brücker, Bauernverbandspräsident Jakob Lütolf, Gewerbeverbandsdirektor Gaudenz Zemp sowie die Kantonsräte Michael Kurmann (CVP) und Ruedi Amrein (FDP) auf.

Sie alle legten besonderen Wert auf die Feststellung, der Gegenvorschlag sei moderater als die Initiativen. So würde ein Ja zur Gesetzesinitiative laut Urs Brücker die Realisierung von Zentralen für thermische Netze oder Biogasanlagen verhindern. Oder es gingen raumplanerische Freiheiten verloren, weshalb die Ansiedlung neuer Unternehmen im Kanton Luzern nicht mehr möglich wäre, wie Gaudenz Zemp argumentierte. Auch für bereits ansässige Firmen wäre es «kaum mehr möglich, Land für die Erweiterung des eigenen Betriebs zu beanspruchen».

Bauern sorgen sich wegen Fruchtfolgeflächen

Besonders stark betroffen von den Vorlagen sind die Bauern, denn einer der strittigen Punkte ist der Schutz der Fruchtfolgeflächen, also des besonders wertvollen Landwirtschaftslands. In den Initiativen geht dieser Schutz weiter als im Gegenvorschlag, was für Michael Kurmann falsch ist: «Wird die Gesetzesinitiative angenommen, sind Fruchtfolgeflächen praktisch gleich gut geschützt wie Hochmoore.» Damit würde die bauliche Entwicklung eingeschränkt und die Zersiedelung gefördert, so Kurmann.

Auch für Jakob Lütolf geht der Schutz der Fruchtfolgeflächen in den Initiativen zu weit. «Gibt es ein Ja, wäre der Neubau eines modernen Viehstalls zur tiergerechten Haltung nicht mehr möglich.» Der Kanton Luzern muss zur Ernährungssicherung in Krisenzeiten Fruchtfolgeflächen im Umfang von 27'500 Hektaren sicherstellen. Dies bei einer gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche von derzeit knapp 76'000 Hektaren.

Breite Unterstützung für die Kulturland-Initiativen Ja-Komitee Die beiden Kulturlandinitiativen – es gibt eine Verfassungs- und eine Gesetzesinitiative – finden Unterstützung bei Mitgliedern fast aller Luzerner Parteien. Ausnahme: die FDP. Prominenteste CVP-Vertreter sind alt Regierungsrat Klaus Fellmann, Alois Hodel, früherer Geschäftsführer des Luzerner Bauernverbands, und Letizia Ineichen, Schwester von Kantonalparteipräsident Christian Ineichen und künftige Leiterin der städtischen Dienstabteilung Kultur und Sport. Hinter den Initiativen stehen zudem sämtliche Umweltverbände, viele Jungparteien und mit Yvonne Schärli auch die letzte SP-Regierungsrätin. Die Kampagne leitet SP-Kantonsrat Hasan Candan. Im Parlament wurden die Initiativen deutlich abgelehnt – nur SP und Grüne sagten Ja. Der Gegenvorschlag fand mit 66 zu 49 Stimmen bloss eine relativ knappe Mehrheit, da er neben den Linken auch vom Grossteil der SVP abgelehnt wurde. (nus)