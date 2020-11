Luzerner Mountainbiker wollen Hobby legal betreiben – jetzt fordern sie die Politik zum Handeln auf In den Wäldern rund um Luzern gibt es immer mehr Mountainbiker – vielerorts ist der Sport allerdings verboten. Ein klarer politischer Auftrag fehlt, weshalb lokale Mountainbiker zunehmend unzufrieden sind. Pascal Linder 12.11.2020, 05.00 Uhr

Gemäss einer Studie des Bundesamtes für Sport fahren 553'000 Personen in der Schweiz Mountainbike – Tendenz zunehmend. Auch in Luzern gewinnt der Bikesport immer mehr an Beliebtheit, und die Coronakrise hat ihm dieses Jahr zusätzlichen Schub verliehen. Kommt hinzu: Aufgrund der milden Winter wird das Biken zunehmend zum Ganzjahressport.