Luzerner Museen gehen wieder auf Für eine ganze Reihe von Luzerner Museen geht der Lockdown bald zu Ende. 07.05.2020, 18.38 Uhr

Michael Heimberg vom Verkehrshaus beim Abstauben eines Oldtimers. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 6. Mai 2020)

(cpm) Unter anderem nimmt das Verkehrshaus am Montag einen beträchtlichen Teil seiner Ausstellungen wieder in Betrieb. Vorerst noch zu bleiben gemäss Mitteilung allerdings das Planetarium, das Filmtheater, das Swiss Chocolate Adventure, das Dokumentationszentrum und das Hans-Erni-Museum. «In der über 60-jährigen Geschichte war das Verkehrshaus der Schweiz noch nie so lange geschlossen. Ich freue mich riesig auf die Wiedereröffnung», sagt Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer. Für den Besuch im Verkehrshaus sei die Einhaltung der Abstandsregeln und der Hygienemassnahmen zentral.