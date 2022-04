Luzerner Orts- und Flurnamen Woher kommen die Namen Horw oder Littau? Ein neues Nachschlagewerk gibt Auskunft – kann aber nicht alle Rätsel lösen Das neue Luzerner Namenbuch zeigt die Herkunft von Orts- und Flurbezeichnungen im Pilatusgebiet auf. Diese wurden in umfassender Recherche erfasst. Eine Knacknuss stellt aber nach wie vor Kriens dar. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 29.04.2022, 19.00 Uhr

Das am neuen Namenbuch beteiligte Forschungsteam (von links): Heidi Blaser, Erika Waser, Irene Rettig, Peter Mulle. Bild: PD

Wussten Sie, dass der Name Horw auf das althochdeutsche Wort «horo» zurückgeht, das feuchte Erde, Schlamm, Morast bedeutet? Oder Littau von «lita» mit der Bedeutung Abhang abgeleitet ist, da der Ort über dem Talhang liegt? Diese und viele weitere Informationen zu Orts- sowie Flurnamen in Kriens, Horw, Malters, Schwarzenberg und im Luzerner Stadtteil Littau sind im «Luzerner Namenbuch 4 – Pilatus» zu finden, das kürzlich erschienen ist. Herausgeberin ist die Luzerner Sprachwissenschaftlerin Erika Waser, die gemeinsam mit einem kleinen Team bereits die Luzerner Namenbücher Entlebuch, Rigi und Habsburg erarbeitet hat.

Namenforscherin Erika Waser im Jahr 2009 mit dem Namenbuch 2, Rigi. Bild: Remo Nägeli (Luzern, 03. Februar 2009)

Die beiden Teilbände des Luzerner Namenbuch 4, Pilatus. Bild: PD

Das neuste Werk enthält 5250 Namen, verteilt auf zwei Bücher. «Davon werden 2415 noch verwendet», sagt Peter Mulle, Mitglied des Forschungsteams. Beim Rest handelt es sich in der Fachsprache um «abgegangene», also ausgestorbene Namen. «Im Vergleich zu ländlicheren Gebieten wie dem Entlebuch ist die Zahl der abgegangenen Namen hoch», sagt Waser. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass in Stadtnähe mehr gebaut wird. Es gibt mehr Veränderungen der Landschaft und der Landnutzung, wodurch ältere Bezeichnungen verloren gehen können.

«Wird beispielsweise ein Acker nicht mehr als solcher genutzt, wird auch der Acker-Flurname nicht mehr verwendet.»

Bezüglich der Häufigkeit von Namenstypen könne man im Pilatusgebiet verschiedene Zonen ausmachen. «Die Region befindet sich im Übergang zwischen Mittelland und Alpen, das widerspiegelt sich im Sprachgebrauch», sagt Waser. Nördlich der Emme in Richtung Mittelland sei etwa die Endung «-ingen» oder «-ige» geläufig; die typisch für eine alte alemannische Hoflandschaft seien, etwa Ammergerige, Geitige oder Wilzige.

«Südlich der Emme, im Pilatusvorgelände, gab es grosse Hochwaldgebiete, die lange nur sehr dünn besiedelt waren.»

Dort würden öfters Rodungsbezeichnungen für Lichtungen wie «Rüti», «Schwändi» oder «Witi» verwendet.

Das Gebiet Schwändi im Krienser Hochwald. Bild: Luzerner Namenbuch 4, Pilatus

An der Pilatuskette dominieren typische Felsbezeichnungen mit «-flue». «Es gibt zudem vordeutsche Einflüsse», sagt Waser. Beispiele seien «Gumme» (Mulde), das aus dem Gallischen stamme, oder «Frutt» (Sturzbach, Wasserfall) aus dem Alpinlombardischen.

Grundsätzlich habe man dank umfassender Recherchen den Ursprung fast aller Namen klären können, sagt Waser. Es gebe aber noch ein paar verbliebene Rätsel. Erwähnenswert sei Kriens: Die Herkunft der Bezeichnung ist noch immer nicht abschliessend geklärt. Es gibt zwar einige Theorien. Am bekanntesten ist wohl jene, die auf der Erwähnung des Namens «Chrientes» im 9. Jahrhundert basiert. Zurückgehen soll dieser auf «crienta» (Abfall beim Sieben, Spreu in romanischen Mundarten). Die Zuverlässigkeit der Quelle sei aber zweifelhaft, da es sich nur um eine Abschrift aus dem 12. Jahrhundert handle. Mulle sagt:

«Kriens stellt nach wie vor eine Knacknuss in der Schweizer Namenforschung dar.»

Der Ursprung des Ortsnamens Kriens, hier das Zentrum mit dem Stadthaus in der Bildmitte, ist nach wie vor unklar. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)

Der Name sei auch in Namensammlungen aus den Kantonen St.Gallen, Bern oder Aargau festgehalten. «Ein Ansatzpunkt, um die Herkunft zu eruieren, wäre daher, die mit Kriens bezeichneten Landschaften zu vergleichen und nach Ähnlichkeiten zu suchen», fügt Waser an.

Karten über Karten: So stellt man sich die Arbeit der Orts- und Flurnamenforscherin Erika Waser vor. Aufgenommen wurde dieses Bild während Wasers Arbeit am 2. Namensbuch «Rigi». Bild: Adrian Baer (Luzern, 8. Februar 2005)

Andere Rätsel dagegen konnten gelöst werden. Eines davon sei die Bezeichnung «Tschugge» für einen Waldhang im Pilatusgebiet. Dieser Name habe das Team überrascht. «Das ist ein Typus, der bei uns nicht vorkommt», sagt Waser. Er stamme aus dem Gallischen, bedeute Stock und könne etwa einen Felskopf oder eine steile Anhöhe bezeichnen – mit der umgangssprachlichen Bezeichnung «Tschugger» für Polizisten sei er nicht verwandt. «Der Begriff kommt sonst nur im Wallis, Berner Oberland und in Graubünden vor.» Er sei wohl von Harzsammlern aus dem Bündnerland, die seit dem 16. Jahrhundert im Pilatusgebiet gearbeitet haben, eingeführt worden. Um herauszufinden, ob die Deutung der Landschaft entspricht, wurde ein Augenschein vor Ort genommen, wie dies in der Namenforschung üblich ist, so Waser.

Blick vom Sonnenberg auf das Pilatusgebiet, dessen Orts- und Flurnamen erforscht worden sind. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 17. April 2022)

Die Episode über die Recherchen zu «Tschugge» zeigt: Hinter dem Werk steckt sehr viel Arbeit. Für das Pilatusgebiet-Namenbuch wurden 30’500 Quellenbelege gesammelt, sagt Mulle. Diese Arbeit habe bereits Ende der 1990er-Jahre begonnen. Neben Begehungen vor Ort habe man auch zahlreiche Gespräche mit sogenannten «Gewährspersonen» geführt – meist ältere Menschen, die in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei oder bei einer Gemeinde tätig waren. «Dabei ging es darum, die aktuellen Namen mit möglichst originalgetreuer Aussprache festzuhalten», sagt Waser. Die meisten Quellen, rund 80 Prozent, lagerten aber im Staatsarchiv. Weiter habe man in lokalen Archiven von Gemeinden, Korporationen oder Pfarreien Belege gesucht. Bei den ältesten, die in die Zeit vor 1200 zurückgehen, handelt es sich oft um Urkunden zu klösterlichen Rechten und Gütern.

Hinter dem Luzerner Namenbuch steht ein Team mit sprachwissenschaftlichem sowie historischem Hintergrund, das zirka 200 Stellenprozente zur Verfügung hat, so Waser. Sie ist Initiantin des Projekts, das heute administrativ dem Staatsarchiv angegliedert ist. Finanziert wird es jedoch aus Drittmitteln von Stiftungen oder vom Lotteriefonds. Waser erklärt:

«Es handelt sich bei den Namenbüchern um Langzeitprojekte.»

Jenes zum Entlebuch ist bereits 1996 erschienen, jenes zum Rigigebiet 2009, 2014 folgte Habsburg und nun das Pilatusgebiet. Weil die Finanzierung zu Beginn unsicher war, habe man sich für ein gestaffeltes Vorgehen statt für eine Gesamtausgabe entschieden. Seit 2018 wird unter der Leitung von Peter Mulle zudem das Namenbuch zum Wahlkreis Hochdorf bearbeitet.

Momentaufnahme aus der Arbeit von Namensforschern: Peter Mulle und sein Team machen für das Namenbuch zum Wahlkreis Hochdorf eine namenkundliche Begehung der Ackerlandschaft in Gelingen. Bild: Nadia Schärli (13. Oktober 2020, Gelfingen)

Ziel der Namenbuch-Projekte ist, die Orts- und Flurnamen zu dokumentieren, deren Herkunft und damit auch die Geschichte sowie die Veränderungen im Verlauf der Jahrhunderte festzuhalten. Mulle:

«Es entstehen Nachschlagewerke für die Nachwelt.»

Weiter wollen die Forschenden die Sensibilität für die Geschichte eines Ortes erhöhen. So könne ihre Arbeit dazu beitragen, dass alte Bezeichnungen auch bei Veränderungen im Wortschatz erhalten bleiben; etwa in Strassen- oder Quartiernamen.

Weitere Infos und Bestellung auf https://staatsarchiv.lu.ch/projekte/namenbuch. Bis Ende April ist das «Namenbuch 4 – Pilatus» zu einem reduzierten Preis von 98 Franken erhältlich, danach für 149 Franken.

