Luzerner Pannensoftware Nun rechtfertigt Finanzdirektor Reto Wyss die Beschaffung der Steuersoftware Der Kanton Luzern hat die Steuersoftware erneuert – den Auftrag dafür aber nie öffentlich ausgeschrieben. Es handle sich um einen Ausnahmefall, erklärt der Finanzdirektor. Doch er bleibt Antworten schuldig. Christian Glaus 16.03.2021, 12.09 Uhr

215'000 Franken hat der Kanton Luzern für eine neue Steuersoftware für natürliche Personen ausgegeben. Das Programm sorgt bei den Steuerzahlern wegen seiner vielen Mängel für viel Frust. Und die Beschaffung wirft einige Fragen auf. Wird nämlich ein Auftragswert von 250'000 Franken überschritten, muss die Beschaffung öffentlich ausgeschrieben werden. Das ist in diesem Fall nicht geschehen. Ob allerdings alle relevanten Kosten bei der Berechnung des Preises berücksichtigt wurden, ist fraglich. Trotz wiederholter Nachfragen unserer Zeitung hat das Finanzdepartement die Zahlen nicht offengelegt. Nach der Berichterstattung unserer Zeitung reichten Kantonsrätin Simone Brunner (SP, Luzern) und Stephan Betschen (FDP, Buchrain), zwei Dringliche Anfragen ein. Am Dienstag musste Finanzdirektor Reto Wyss dazu Stellung nehmen.

In der schriftlichen Beantwortung der beiden Vorstösse stellt sich das Finanzdepartement auf den Standpunkt, es handle sich um die Erneuerung der bisherigen Steuersoftware für natürliche Personen. Mit der Entwicklerfirma Information Factory sei ein Fixpreis von 215'000 Franken vereinbart worden. Hinzu kämen Kosten von 38'000 Franken pro Jahr für den Betrieb des Helpdesks. Zudem seien 29'000 Franken für die Integration des neuen E-Wertschriftenverzeichnisses der Schweizer Banken angefallen. Damit wäre die Schwelle von 250'000 Franken für eine öffentliche Ausschreibung überschritten.

Finanzdirektor Reto Wyss während der Kantonsratsdebatte in der Stadthalle Sursee. Bild: Urs Flüeler/Keystone (15. März 2021)

Reto Wyss begründet den Verzicht auf eine Ausschreibung mit einer Ausnahmeregelung im Beschaffungsrecht. Es handle sich um eine Weiterentwicklung des bestehenden Computerprogramms. In diesem Fall könne ein Auftrag direkt vergeben werden, weil einzig dadurch «die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Material oder von Dienstleistungen gewährleistet sei». Allerdings war auch der frühere Auftrag nicht ausgeschrieben worden. In der schriftlichen Antwort heisst es: «Mit der Firma Information Factory arbeitet der Kanton Luzern bereits seit über 15 Jahren erfolgreich zusammen.» Und weiter:

«Mit der Fortführung der Zusammenarbeit können die früheren Investitionen in die Software geschützt werden.»

Ist der Kern des Programms neu oder alt?

Interessant ist, wie unterschiedlich die technische Weiterentwicklung der Steuersoftware innerhalb des Finanzdepartements beurteilt wird. So sagte Paul Furrer, Geschäftsbereichsleiter bei der Dienststelle Steuern, im Februar gegenüber unserer Zeitung: «Das Programm ist technisch auf einem völlig neuen Niveau. Davon merkt der Nutzer aber nichts. Für ihn sieht nur die Oberfläche neu aus.» Anders klingt nun die Darstellung des Finanzdirektors in der schriftlichen Stellungnahme: «Bei der Erneuerung des Programms wurden nur die bestehenden Eingabemasken (Formulareingabe) durch eine zeitgemässe Dialog-Eingabe ersetzt.» Das Programm basiere «weiterhin auf dem bestehenden funktionalen Kern».

Das Finanzdepartement betont zudem, dass es für die Steuererklärung in Luzern – anders als in anderen Kantonen – noch keine Weblösung gebe. Mit welchen Kosten gerechnet wird, um die Steuererklärung in das künftige digitale Einwohnerportal zu integrieren, schreibt sie nicht. Für die Behebung der zahlreichen Softwarefehler würden dem Kanton keine Mehrkosten entstehen, heisst es weiter. Sowohl für die Entwicklung der Steuersoftware als auch für den Betrieb des Helpdesks seien fixe Preise vereinbart worden.

Weniger Steuererklärungen eingereicht als im Vorjahr

In der bisherigen Berichterstattung unserer Zeitung über die vielen Fehler der Steuersoftware versuchte die Dienststelle Steuern jeweils zu beschwichtigen. Es würden viele Steuererklärungen eingereicht, das zeige, dass das Programm funktioniere. Wie nun die schriftliche Antwort auf die Vorstössse im Kantonsrat zeigt, gingen bis am 7. März 27'049 Steuererklärungen von natürlichen Personen ein. In der gleichen Periode des Vorjahres waren es 28'531. «Der aktuelle Steuererklärungseingang liegt also nur unwesentlich unter dem Vorjahr», heisst es in der Vorstossantwort. 17'859 Steuererklärungen seien digital eingereicht worden. Im Vorjahr waren es 13'630.