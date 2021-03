Luzerner Pannensoftware Experte über öffentliche Ausschreibungen: «In vielen Fällen wird nicht regelkonform beschafft» Laut Uni-Professor Nicolas Diebold gibt es nur wenige Gründe, weshalb der Kanton Luzern den Auftrag für die neue Steuersoftware nicht ausgeschrieben hat. Er kritisiert fehlende Transparenz im Beschaffungswesen. Christian Glaus 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch immer ist unklar, weshalb der Kanton Luzern die Beschaffung der neuen Steuersoftware nicht öffentlich ausgeschrieben hat. War es der Preis? Wollte der Kanton unbedingt die Zusammenarbeit mit der Softwareherstellerin Information Factory fortsetzen? Man weiss es nicht. Das Finanzdepartement sagt einzig, rechtliche Abklärungen hätten ergeben, dass eine Ausschreibung nicht nötig sei. Eine Begründung nennt es nicht. Die Kosten für die Pannensoftware beziffert das Departement auf 215'000 Franken, womit die Schwelle von 250'000 Franken für eine Ausschreibung im Binnenmarkt unterschritten würde. Ob aber alle relevanten Kosten in diesem Preis enthalten sind, ist unklar.

Nicolas Diebold, Ordinarius für Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Luzern. PD

Nicolas Diebold ist Ordinarius für Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Universität Luzern. Details zur Beschaffung der Pannensoftware kennt auch er nicht. Für ihn stehen drei Gründe im Zentrum, weshalb der Kanton auf eine Ausschreibung verzichtet haben könnte. Entweder ergab die Kostenschätzung, dass eine Publikation des Auftrags nicht nötig sei. Oder es handelt sich um einen Folgeauftrag einer früheren Beschaffung. Allerdings müsste diese ausgeschrieben gewesen sein. Die dritte Möglichkeit sei, dass ein Wechsel des Anbieters mit hohen Kosten verbunden wäre.

Wo kein Kläger, da kein Richter

Störend ist für Diebold, dass der Kanton den Zuschlag nie publiziert hat. Das Finanzdepartement stellt sich auf den Standpunkt, dass dies nicht nötig sei, weil keine Ausschreibung erfolgt sei. Tatsächlich gebe es in diesem Fall keine Pflicht, sagt Diebold – aber:

«Wenn der Entscheid über den Zuschlag nicht publiziert wird, unterläuft dies faktisch den gesetzlich verankerten Rechtsschutz.»

Der Experte begründet dies so: Die Durchsetzung erfolgt in erster Linie durch Beschwerden. Verstösse gegen das Beschaffungsrecht können nur dann durch ein Gericht überprüft werden, wenn beispielsweise ein unterlegener Anbieter den juristischen Weg beschreitet. Wird ein Zuschlag nicht publiziert, kann sich auch niemand wehren. Oder mit anderen Worten: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Gemäss Nicolas Diebold gibt es neben der staatlichen Pflicht, wettbewerbsneutral zu sein, mehrere gute Gründe, einen Auftrag öffentlich auszuschreiben. «Eine Ausschreibung schafft Transparenz und sie gewährleistet den wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln, weil das beste Preis-/Leistungsverhältnis gesucht wird.» Beides müsste im Interesse des staatlichen Handelns sein.

So tricksen die Verwaltungen

Und dennoch stellt der Uni-Professor fest: «Es gibt immer noch viele Fälle, in denen nicht regelkonform beschafft wird.» Tricksen lasse sich mit einer zu tiefen Berechnung des Auftragswerts, mit versteckt diskriminierenden Eignungs- und Zuschlagskriterien oder mit einer grosszügigen Auslegung der Ausnahmegründe, welche das Beschaffungsrecht kennt. Doch weshalb sollte die öffentliche Hand versuchen, eine Ausschreibung zu umgehen oder zu manipulieren? Schliesslich hat sie eine gesetzliche Pflicht und profitiert erst noch vom Wettbewerb unter den Anbietern. «Viele Auftraggeber scheuen den Aufwand, das kann vor allem bei Gemeinden festgestellt werden», sagt Nicolas Diebold. Ein Kanton hingegen verfüge über genügend Erfahrung, für diesen sei der Aufwand kein bedeutendes Argument. Der Faktor Zeit werde ebenfalls als Grund gegen eine Ausschreibung angeführt, sagt Diebold: «Das Beschwerderisiko ist ein wichtiger Punkt, weil Beschwerden zu Verzögerungen führen können.»

Im Fall der Steuersoftware ist besonders fraglich, weshalb Luzern auf eine Ausschreibung verzichtete, während der Kanton Basel-Stadt eine solche durchführte. Beide haben per Februar dieses Jahres eine neue Software der Information Factory in Betrieb genommen. In Basel-Stadt belaufen sich die Kosten auf 876'000 Franken. Der Preisunterschied zu den 215'000 Franken in Luzern lässt sich mangels nachvollziehbarer Begründung des Kantons nicht erklären.