Luzerner Parkhäuser haben noch Platz für Autos – aber zu Spitzenzeiten wird es eng Der Luzerner Stadtrat will, dass Autos in der Innenstadt vermehrt ins Parkhaus ausweichen. Kapazitäten sind grundsätzlich vorhanden. Stefan Dähler 08.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Parkhaus Altstadt beim Kasernenplatz.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. Mai 2020)

In der Luzerner Innenstadt soll das Parkieren auf öffentlichem Grund künftig drei Franken pro Stunde kosten. Zudem will der Stadtrat die Maximalparkdauer auf eine Stunde beschränken. Mit diesen Massnahmen soll erreicht werden, dass Autofahrer vermehrt auf Parkhäuser ausweichen (wir berichteten). Doch haben diese überhaupt noch genügend Kapazitäten?

«Ja, oft hat es genügend Platz», teilt die Tiefgarage Bahnhofplatz AG auf Anfrage mit. Sie ist mit total rund 1360 Parkplätzen in den Bahnhofparkings P1, P2 und P3 Universität sowie im Parkhaus Altstadt beim Kasernenplatz die grösste Anbieterin in Luzern. Voll seien die Parkhäuser am Bahnhof während Veranstaltungen im KKL, die derzeit wegen Corona nicht stattfinden können. Zutreffen könne dies auch bei schönem Ausflugswetter und generell, «wenn in der Stadt viel los ist».

An gewissen Spitzentagen sind Parkhäuser voll

Eine weitere grosse Parkhaus-Betreiberin in Luzern ist die Löwen Bau und Betriebs AG, die rund 1200 Parkplätze in den Anlagen National-Hof, Löwencenter, Kesselturm, Flora, Sentipark und Himmelrich anbietet. «Die Kapazitäten für zusätzliche Autos bestehen grundsätzlich», sagt Geschäftsführer Markus Belser. Zwischen zehn bis 30 Parkplätze seien in den grösseren Parkhäusern tagsüber meistens frei, nachts natürlich noch mehr. «Es gibt aber gewisse Spitzentage, an denen wir voll sind, vor allem an Samstagen oder in der Vorweihnachtszeit.» Dies sei total während rund 40 bis 150 Stunden pro Jahr der Fall.

Das Parkhaus Schweizerhof mit seinen rund 250 Plätzen ist im Normalbetrieb – also abgesehen von der Coronakrise – während der Ladenöffnungszeiten relativ stark ausgelastet, wie Patrick Hauser, Mitinhaber des Hotel Schweizerhof, sagt. «Es kann durchaus auch mal voll sein, wobei die Wartezeiten relativ kurz sind, weil es viele Wechsel gibt.» Grundsätzlich gebe es in den städtischen Parkhäusern aber zu jeder Zeit freie Parkplätze, so Hauser. Zwar nicht immer am selben Ort, doch dank des Parkleitsystems sehe man stets, wo man noch hinfahren kann.

Die Aussagen der Parkhausbetreiber decken sich auch mit dem Fachbericht Grundkonzept Parkierung aus dem Jahr 2017. Darin heisst es, werktags noch Kapazitäten bestehen, samstags während der Ladenöffnungszeiten aber viele Parkhäuser ausgelastet seien.

Parkhäuser spüren Corona trotz Lockerungen weiterhin Wegen der Coronakrise ging die Auslastung der Luzerner Parkhäuser stark zurück; bei der Löwen Bau und Betriebs AG etwa um 60 bis 90 Prozent, je nach Anlage. Seit den Lockerungen seien die Autozahlen wieder stark angestiegen. «Doch wir sind noch lange nicht auf dem Vorkrisen-Niveau», sagt Geschäftsführer Markus Belser. Einen genauen Vergleich mit den Vorjahresmonaten werde man noch vornehmen. Das sei jeweils nicht ganz einfach, weil die Sonn- und Feiertage stets anders liegen. Auch beim Schweizerhof war die Auslastung sehr tief, sie ist zuletzt aber wieder stark gestiegen, sagt Mitinhaber Patrick Hauser. «Wir haben wieder einigermassen Normalzustand. Besonders die Lockerungen vom 11. Mai wirkten sich stark aus.» Der Schweizerhof ist mit seiner Nähe zu den Einkaufsmeilen in der Altstadt diesbezüglich besonders gut gelegen. Die Auswirkungen der Coronakrise seien auch bei der Tiefgarage Bahnhofplatz AG noch spürbar, doch die Auslastung sei zuletzt wieder angestiegen, heisst es auf Anfrage. Mehr Sorgen als Corona bereitet der Tiefgarage Bahnhofplatz AG jedoch der Bau des Durchgangsbahnhofs. Für die unterirdische Linie müsste das Bahnhofparking P1 weichen. «Da wird es ganz wichtig sein, insbesondere für Veranstaltungen, aber auch für die Schifffahrt, die Hirslandenklinik und die Schulen rund um den Bahnhof die wegfallenden Kapazitäten zu ersetzen.»