Luzerner Parteien: Alle Delegierte brauchen ein Zertifikat

Luzerner Parteien Delegierte brauchen bei Parolenfassung ein Zertifikat – Kritiker des Covid-Gesetzes fühlen sich benachteiligt Bei den anstehenden Delegiertenversammlungen setzen alle Parteien auf die Zertifikatspflicht – auch die SVP. Massnahmenkritische Delegierte fühlen sich ihrer Mitsprache beraubt. Niels Jost Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Bei der letzten Delegiertenversammlung hat Die Mitte noch auf Maskenpflicht gesetzt – bei der nächsten gilt die Zertifikatspflicht. Bild: Pius Amrein (Hochdorf, 6. September 2021)

Noch dauert es einen Monat bis zum nächsten Urnengang vom

28. November. Doch der Abstimmungskampf ist bereits lanciert. Als erste Luzerner Partei fasst die FDP am Dienstag die Parolen. Über 500 Delegierte sind eingeladen worden, im Zentrum St.Michael in Littau über die Abstimmungsvorlagen wie das Covid-19-Gesetz zu diskutieren. Aufgrund der Grösse des Anlasses gilt die Zertifikatspflicht. Die Teilnehmenden müssen entweder geimpft, getestet oder genesen sein.

Das passt nicht allen. Mark Furrer etwa fühlt sich ausgeschlossen. Der FDP-Delegierte aus Willisau ist massnahmenkritisch. Sich impfen lassen wolle er nicht, wie er sagt. Auch an die Zuverlässigkeit eines Coronatests glaube er nicht. Furrer stört sich, dass ausgerechnet beim Covid-19-Gesetz nur jene die Parole fassen können, die über ein Zertifikat verfügen. Also jene, die in der Tendenz wenig massnahmenkritisch seien und sich impfen oder testen liessen. Andere Meinungen kämen zu kurz. Furrer sagt:

«Wenn ich meine Stimme nicht abgeben kann, wird die ganze Parolenfassung verfälscht.»

Furrer befürchtet, dass dies schliesslich das Abstimmungsverhalten der FDP-Sympathisanten verzerren werde. «Gerade in konservativen Kreisen orientieren sich viele Leute an der Parole der Partei», sagt der 59-Jährige, der in einem Industriebetrieb im Bereich der Energie- und Brenntechnik arbeitet.

Parteileitung: Physische Versammlung ist wichtiger

Wieso die FDP auf das Zertifikat und beispielsweise nicht auf eine digitale Delegiertenversammlung (DV) setzt, hat laut Geschäftsführerin Serena Büchler mehrere Gründe. Die Durchführung einer physischen Versammlung und der Austausch zwischen den Parteimitgliedern sei sehr wichtig. «Die Zertifikatspflicht erlaubt eine Veranstaltung in diesem Rahmen und ermöglicht allen Delegierten die Teilnahme», sagt Büchler. Und weiter:

«Die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, ist und bleibt eine persönliche Entscheidung. Mit einem vorgängigen Test auf Covid-19 können jedoch alle Delegierten an der Versammlung teilnehmen.»

Im Vorfeld habe man zudem verschiedene Möglichkeiten geprüft, um die Veranstaltung nach den geltenden Bestimmungen durchzuführen. Um Planungssicherheit zu gewährleisten, habe sich die siebenköpfige Geschäftsleitung Anfang September für die Zertifikatspflicht ausgesprochen. In dieser vertreten sind neben Serena Büchler etwa auch Parteipräsidentin Jacqueline Theiler, Fraktionschef Georg Dubach und Regierungsrat Fabian Peter.

Mark Furrer habe seine Einwände bei der Geschäftsleitung platziert. Abgesehen von ihm habe die Kantonalpartei keine weiteren kritischen Rückmeldungen zur Zertifikatspflicht erhalten, sagt Büchler. Ein Blick in die Resultate der DV vom April zeigt zudem: Die FDP-Delegierten haben bei der damaligen Vorlage des Covid-Gesetzes ein Ja empfohlen. Dies deutlich mit 209 Ja- zu 33 Nein-Stimmen bei 8 Enthaltungen.

SVP: 3G kontrovers diskutiert

Das Thema gibt auch bei der SVP zu reden. Gemäss Parteisekretär Remo Schranz gilt an der Delegiertenversammlung vom 4. November ebenso die Zertifikatspflicht. Dies habe die Geschäftsleitung nach kontroversen Diskussionen entschieden. Auch für die Volkspartei kommt eine Online-Versammlung nicht in Frage. «Es stehen wichtige Abstimmungen an, über die wir von Angesicht zu Angesicht diskutieren wollen», sagt Schranz. Zudem brauche die Organisation einer DV viel Vorbereitungszeit. Das Zertifikat gebe allen Beteiligten Planungssicherheit.

Dass die Zertifikatspflicht innerhalb der Partei auf viel Kritik stossen wird, dessen ist sich Remo Schranz bewusst. «Ich habe bereits diverse Rückmeldungen erhalten», sagt Schranz. Er versuche jeweils, die Situation zu erklären.

«Es geht nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch darum, andere zu schützen. Wer sich nicht impfen oder testen lassen möchte, der muss nun halt die Konsequenzen tragen.»

Die Mitte: Abkehr von der Maskenpflicht

Eine Zertifikatspflicht wird es auch am 9. November geben, wenn sich die Delegierten von Die Mitte treffen. Bei ihrem letztmaligen Zusammenkommen Anfang September galten noch Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Dies sei dem damaligen heiklen Entscheid über den neuen Parteinamen und die damit verbundene Abkehr vom «C» geschuldet gewesen, sagt Parteisekretär Rico De Bona. «Wir wollten uns auf keinen Fall im Nachhinein den Vorwurf gefallen lassen, dass wir jemanden ausgeschlossen hätten von der Versammlung», sagt er. Bei der anstehenden DV sei die Situation eine andere. «Die Leute gewöhnen sich je länger, je mehr an das Zertifikat. Es bringt auch nichts, immer eine Sonderregelung einzuführen. Und wer sich nicht impfen lassen möchte, der kann sich immer noch testen lassen.»

Unsere Zeitung hat auch bei SP, Grünen und GLP nachgefragt. Auch dort gelten an den bevorstehenden DVs die Zertifikatspflicht. Diskussionen habe es keine gegeben.