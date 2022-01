Luzerner Pfarrei feiert 100 Jahre Im St.Karli treffen Christen aus aller Welt und Andersgläubige zusammen Keine Stadtluzerner Pfarrei ist so multikulti wie St.Karl. Sogar Hindus feiern hier ihre Gottesdienste. Klar, dass dies auch bei den Festivitäten zum 100-Jahr-Jubiläum zum Tragen kommt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine wahrlich runde Zahl feiert die Stadtluzerner Pfarrei St.Karl heuer: Vor 100 Jahren wurde sie gegründet. Zu einer Zeit als die Stadt sehr schnell wuchs. Zum Einzugsgebiet gehören neben dem Bramberg auch die Basel- und Bernstrasse. Kein Wunder, spielen Migrantinnen und Migranten im «St.Karli» schon immer eine grosse Rolle. Früher waren es vor allem jene aus Italien, heute leben Menschen aus über 70 verschiedenen Nationen hier. «Das Multikulturelle ist bei uns etwas Besonderes und hat die Pfarrei geprägt», sagt Armin Huber, der die Pfarrei seit 2016 leitet.

OK-Präsidentin Sandra Felder-Estermann und Pfarreileiter Armin Huber in der katholischen Kirche St.Karl in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Januar 2022)

Zehn Gottesdienste pro Wochenende

Dies äussert sich einerseits im Pfarreileben: Von Anfang an waren Christen mit Migrationshintergrund stark vertreten. Für sie wurden fremdsprachige Missionen gegründet. Andererseits dient die Pfarrkirche längst auch anderen Christen wie etwa der eritreisch-orthodoxen Gemeinde oder auch nicht-christlichen Gläubigen als Treffpunkt – es gibt sogar einen Hindutempel. An manchen Wochenenden finden bis zu zehn verschiedene Gottesdienste statt. Wobei zu jenen der kroatischen Mission schon mal bis zu 800 Gläubige kommen, bei den Katholiken sind derweil 150 schon viel; Vor-Corona-Zahlen versteht sich. Huber sagt nicht ohne Stolz:

«Die Verbindungen untereinander sind eng – wir sind fast ein bisschen ein Haus der Religionen.»

St.-Karli-Kirche prägte die Entwicklung des Kirchenbaus im ganzen Land

Etwas Besonderes ist auch die Kirche selber, die zwölf Jahre nach der Pfarreigründung, 1934, eingeweiht wurde – zuvor hatten sich die Gläubigen in einer Notkirche an der Spitalstrasse getroffen. Der vom Architekten Fritz Metzger entworfene Sichtbetonbau, der nachträglich hell gestrichen wurde, gilt als erster sowie wichtigster Sakralbau der Frühzeit des Funktionalismus in der Zentralschweiz und prägte die Entwicklung des Kirchenbaus im ganzen Land. Entsprechend viele Architektur-Studierende besichtigen das Gebäude. Huber sagt: «An den dunklen Kirchenraum musste ich mich zuerst gewöhnen, doch ich mag die schlichte, ruhige Atmosphäre.» Das schätzen offenbar auch immer mehr Luzernerinnen und Luzerner, die tagsüber individuell die Kirche aufsuchen. Die einen setzen sich einfach auf eine Bank, die anderen zünden eine Kerze an. «Diese Art von Einkehr hat stark zugenommen», sagt Huber.

Die Kirche St.Karl direkt an der Reuss. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Januar 2022)

Pfarrei mit Mitgliederschwund

Keine Zunahme verzeichnet die Pfarrei bei den Mitgliedern – im Gegenteil. Vor 15 Jahren zählte sie rund 3000 Gläubige, 2020 waren es noch 2352. Damit steht St.Karl nicht allein da – überall in der Stadt schwindet der Anteil an Katholiken. «Ich bedauere diesen Negativtrend sehr», so Huber. Viele hätten beim Stichwort Kirche einen Abwehrreflex, etwa weil diese sich bei der Frauenfrage nach wie vor schwertue. «Dabei sind in unserer Pfarrei so viele Frauen im theologischen Bereich tätig», sagt er und fügt an:

«Aber natürlich ist die Diskrepanz riesig zwischen ganz oben und dem, was hier an der Basis gelebt wird.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Spirituelle Anlässe nicht nach vorgegebener Liturgie

Diese Basis probiert laut Huber gerne Neues aus, um Gläubige wieder vermehrt in die Kirche zu bringen. Etwa spirituelle Anlässe mit Musik und Texten, aber nicht nach vorgegebener Liturgie. Ausserdem sei St.Karli der Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens im Quartier. Er sagt: «Nicht nur in der Kirche, auch im Pfarreizentrum ist immer etwas los.» Da finde das Treffen der tamilischen Gemeinschaft direkt neben der Hauseigentümerversammlung statt. Besonders gut zeige sich das Miteinander der Kulturen bei der St.-Karli-Chilbi im Herbst. Einem Fest, bei dem viele zugegen sind, das sonst selten den Weg in die Kirche finden.

Die St.-Karli-Chilbi wird auch einer der Höhepunkte zum 100-Jährigen sein. «Ich freue mich überhaupt darauf, miteinander in das Jubiläumsjahr zu gehen», sagt Sandra Felder-Estermann. Sie steht dem Jubiläums-OK vor, ist aktuelle Präsidentin des Grossen Kirchenrats und sagt ebenfalls:

«Das Bunte, das Miteinander im St.Karli, finde ich seit jeher sehr bereichernd.»

Dazu passt das Jubiläumsmotto «100 Gesichter, 100 Geschichten». Hierfür porträtiert das OK in den kommenden Wochen 100 Menschen aus dem Quartier – Jüngere, Ältere, Katholiken, Nicht-Katholiken. Zu sehen sein werden die Bilder in den sozialen Medien und in der Festschrift. Felder sagt es so: «Die Porträts werden das Bunte im Quartier widerspiegeln.»

Hinweis: Start ins Jubiläumsjahr mit dem Gottesdienst am Sonntag, 16. Januar, 10 Uhr, begleitet vom Komikerduo Ohne Rolf und dem langjährigen, erst kürzlich pensionierten Luzerner Hof-Organisten Wolfgang Sieber. Zertifikatspflicht 2G. Weitere Infos zum Festjahr finden Sie auf www.kathluzern.ch/100jahre-stkarl.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen