Onlineplattform Luzerner PH-Studenten vermitteln Nachhilfe für Schülerinnen aus aller Welt Das Ehepaar Jud hat während des Lockdowns aus der Not eine Tugend gemacht und eine Onlineplattform für Nachhilfeunterricht aufgebaut. Mit Erfolg: Die Lektionen, die über die Plattform abgewickelt werden, haben sich seither jeden Monat verdreifacht. Natalie Ehrenzweig 16.11.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit zwei Jahren geben Lukas (20) und Nina (21) Jud aus Luzern Nachhilfeunterricht. Damals waren sie noch in der Kanti, inzwischen studiert das junge Paar an der Pädagogischen Hochschule Luzern. «Im letzten März hatten wir 40 Nachhilfeschüler. So viele, dass wir das fast nicht mehr selbst erledigen konnten», erinnert sich Nina Jud. Mit dem Lockdown sei es dann klar gewesen, dass die Nachhilfe nicht mehr im Bourbaki stattfinden konnte, sondern ins Internet verlagert werden musste.

Nina und Lukas Jud zeigen ihre E-Learning-Plattform. Dominik Wunderli (Luzern, 6. November 2020)

Lukas Jud hatte schon vorher die Idee, online Nachhilfe anzubieten und Bildungslücken zu schliessen. «Unsere Website hatten wir schon. Wir haben dann eine neue Seite ‹Web Lernen› gemacht. Da die Nachfrage nach Nachhilfe stieg, suchten wir nach Lehrern», erzählt er.

Das Ziel der jungen Eltern sei, Nachhilfe anzubieten, die persönlich, aber auch erschwinglich sei. «Die meisten Lehrer sind selbst Studierende, deshalb sind die Preise nicht zu hoch», erläutert er.

Die potenziellen Nachhilfelehrer müssen sich bei Nina und Lukas Jud mit einem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben bewerben. «Wir prüfen dann, was sie können und ob sie wirklich diese Person sind. Ausserdem halten wir uns an den Leitfaden von Pro Juventute zur Prävention von Pädophilie. In dem Zusammenhang zeichnen wir die Lektionen auch auf und archivieren sie für sieben Tage», sagt Lukas Jud. Sie stellen auch fachliche Fragen, überprüfen, ob die Bewerbenden pünktlich sind und ob sie die Technik im Griff haben. «Wir arbeiten mit dem Videokonferenzsystem Zoom», so Nina Jud.

40 Nachhilfelehrer unterrichten über die Plattform

Inzwischen hat die Plattform an die 40 Coaches, die Nachhilfe für Primarschüler bis Studierende geben. «Wir dachten erst, dass ‹Web Lernen› eine Plattform für Deutschschweizer werden könnte. Aber mittlerweile haben wir sogar Lehrer aus Valencia oder Portugal», freut sich der angehende Sekundarlehrer.

Auf der anderen Seite können sich Lernende online registrieren, die passende Lehrerin oder den passenden Lehrer suchen, dann bekommen sie den Link für die Zoom-Lektion zugeschickt. «Auch die Lernenden sind international, wir haben zum Beispiel Schülerinnen aus Äthiopien», sagt Nina Jud. Die Lektionen, die über die Plattform abgewickelt werden, haben sich jeden Monat verdreifacht. «Zurzeit finden vier bis fünf Lektionen pro Tag statt. Davon können wir natürlich noch nicht leben», meint sie schmunzelnd. Die Stunden, die das Paar – vor allem Lukas Jud – selbst gibt, hält es vor allem abends, wenn das Baby schläft. «Es wäre schön, wenn wir durch die Einnahmen mit der Plattform irgendwann mal eine eigene Wohnung finanzieren können», hoffen sie.

Dominik Wunderli (Luzern, 6. November 2020)

Doch wie verdient das Paar an der Nachhilfe? «Die Coaches setzen den Preis für 55 Minuten Nachhilfe fest und wir berechnen dazu 10 Franken Vermittlungsgebühr. Die Stundentarife auf der Website ist bereits der totale Betrag», sagt Nina Jud. Dass die zwei mit «Web Lernen» Geld verdienen können, liegt auch daran, dass Lukas Jud das meiste an der Website selbst gemacht hat. «Einen Teil konnten wir durch ein Crowdfunding finanzieren und eine Grossbank hat uns auch mit einem Betrag unterstützt», so der Luzerner.

Qualitätskontrolle durch Feedback der Lernenden

Dem Paar ist – gerade auch als angehende Pädagogen – die Qualität des Unterrichts wichtig. «Wir besprechen mit den Coaches, wie eine gute Lektion gehalten wird, ob online oder offline unterrichtet wird. Vor allem die Nachbereitung des Unterrichts ist essenziell. Wir erfragen auch Feedbacks von den Lernenden», beschreibt Nina Jud.

Die Online-Nachhilfe habe natürlich einige Vorteile: Die Anreise falle weg, beide Seiten seien flexibler und sie ist auch jetzt wieder die vorgezogene Art von Unterricht. «Mathematik geht sehr gut via Zoom. Geografie und Geschichte, Fächer, in denen viel Material gebraucht wird, sind anspruchsvoller, um sie online zu vermitteln. Bei den Sprachen halten wir die Coaches dazu an, nicht nur mündlich zu arbeiten», betont Nina Jud. Die am meisten nachgefragten Fächer sind übrigens Mathematik und Französisch. Die Onlineplattform bietet noch andere Vorteile: So können laut Lukas Jud die Lernenden gleich über die Website den Kalender des Coaches sehen und direkt buchen und bezahlen: «Die Auszahlungen an die Coaches nehmen wir jeweils Ende Monat vor.»

Bei allen Vorteilen: Eltern haben oft Vorbehalte gegenüber Online-Nachhilfe. «Wir empfehlen dann immer, es einfach auszuprobieren. In der Regel sind die Lernenden sehr zufrieden. Der direkte Augenkontakt fehlt zwar, der Fokus auf den Bildschirm führt aber insgesamt zu weniger Ablenkung», findet Nina Jud. Sie haben aber bewusst die Länge einer Lektion auf 55 Minuten gelegt. «Sonst ermüdet das Kind. Mit dieser Dauer können die Coaches auch mal ein Spiel einbauen oder Repetieren», sagt Lukas Jud.

Infos auf www.web-lernen.ch