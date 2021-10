Militär duzt im Kanton Luzern potenzielle Rekrutinnen

Luzerner Pilotprojekt «Nutze deine Chance!»: Militär schlägt neue Töne an, um Frauen zu rekrutieren Die Armee will mehr Frauen für den freiwilligen Dienst gewinnen. Im Kanton Luzern sind deshalb Einladungen für Orientierungstage in neuer Form verschickt worden. Das Projekt soll schweizweit ausgerollt werden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Der Begriff «Angehörige der Armee» schliesst Frauen zwar mit ein. Trotzdem leisten in der Schweiz gerade einmal rund 1500 Frauen freiwillig Dienst – weniger als 1 Prozent. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) von Viola Amherd (Mitte) strebt einen Anteil von mindestens 10 Prozent an. Im Kanton Luzern hat die Armee dieses Jahr ein Pilotprojekt lanciert, wie am Freitag bekannt wurde. Das Projekt setzt bei den Einladungen zu den Orientierungstagen an. Die Briefe wurden in verschiedenen Stilen und Layouts verfasst. «Ich habe meine Chance genutzt – nutze auch du deine!» So lautete zum Beispiel der Betreff eines Briefes an junge Frauen. Die Du-Form feiert damit in der Armee Premiere.

Normalerweise werden alle 17-jährigen Männer und Frauen mit Schweizer Staatsbürgerschaft angeschrieben. Dieses Jahr umfasste der Kreis auch alle 20- bis 25-jährigen Frauen – insgesamt kamen so rund 10'000 Briefe zusammen. Gleichzeitig ging an die Angeschriebenen die Bitte, mittels QR-Code an einer Umfrage teilzunehmen. Deren Ziel war es, herauszufinden, wie die jungen Männer und Frauen auf die Form des ihnen zugestellten Briefes reagieren. Sechs Prozent nahmen an der Umfrage teil. Als Lohn winkten drei iPads.

Schon 65 Frauen nahmen an Orientierungstag teil

Das bisherige Resultat des Pilotprojekts kann sich sehen lassen, wie der Luzerner Kreiskommandant Philippe Achermann auf Anfrage sagt. Bis Ende Jahr würden 1750 Männer an den Orientierungstagen teilnehmen und bis jetzt haben 65 Frauen teilgenommen. «Diese Zahl dürfte noch steigen.» Normalerweise besuchen pro Jahr zwischen 1700 und 2000 Männer einen Orientierungstag. Bei den Frauen waren es zwischen 2003 und 2015 jeweils 5 bis 10. Seit die Armee aktiv auf Frauen zugeht, steigt die Zahl. Der bisherige Höchstwert wurde 2019 mit 50 erreicht. Nun sind es bereits 65. Und laut Achermann wird ungefähr jede zweite Frau, die den Orientierungstag besucht, Angehörige der Armee.

Die Orientierungstage sind Bestandteil des militärischen Rekrutierungsprozesses. Sie finden verteilt über das ganze Jahr in Luzern sowie Sempach statt und sind für alle 18-jährigen Männer obligatorisch. Während eines Tages erhalten diese umfassende Informationen zum Militärdienst. Zudem wird das Datum des Beginns der Rekrutenschule festgelegt. Frauen dürfen freiwillig teilnehmen. Pro Jahr gibt es rund 30 gemischte Orientierungstage für Männer und Frauen. Pro Tag nehmen zwischen 60 und 70 Personen teil, sie werden in vier bis fünf Gruppen aufgeteilt. Seit zwei Jahren veranstaltet das Kreiskommando zudem sechs reine Frauenorientierungstage.

Männer werden weiter brieflich gesiezt

Die Umfrage hat laut Achermann erste Resultate geliefert: «Junge Männer werden wir weiterhin formell angehen, doch sprachlich mehr auf Augenhöhe.» Das bedeute, dass zum Beispiel die jungen Männer am Orientierungstag unter Umständen geduzt werden. Die Rückmeldungen der 17-jährigen Frauen zum Brief mit der Abbildung einer Armeeangehörigen waren zurückhaltend. «Sie sprechen eher auf das formelle Layout an.» Anders sieht es bei den über 20-jährigen Frauen aus. Sie hätten sehr positiv auf den neuen Stil reagiert.

An der Umfrage teilgenommen und ein iPad gewonnen hat unter anderem Melanie Kunz. Die 20-jährige Luzernerin studiert in Basel Sportwissenschaften und machte aus Neugier an der Umfrage mit:

«Als ich den Brief erhalten habe, dachte ich, es ist ein spannendes Thema.»

Kunz findet es wichtig, dass das Militär seine Kommunikation regelmässig hinterfragt und neue Wege findet, um die Jungen anzusprechen. Den Fokus auf die Frauen fand die Studentin hingegen etwas zu bemüht. «Es sollte letztlich nicht entscheidend sein, ob Männer oder Frauen mitmachen – es müssen nur alle angesprochen werden.» Kunz, deren Vater in der Armee war und beide Brüder Dienst haben, hat selbst keine Ambitionen, beim Militär mitzumachen. Die Karriereplanung der Studentin sei bereits fortgeschritten.

Fast jede zweite Frau in Führungsfunktion

Kreiskommandant Philippe Achermann sagt generell zu Frauen in der Armee:

«Gemischte Teams tun dem Dienstbetrieb gut.»

Zudem absolviere fast jede zweite Frau, die Militärdienst leistet, eine militärische Weiterbildung zu einer Führungsfunktion. Wie die Männer würden die Frauen im Militär viel lernen und erleben. Es sei wichtig, dass Frauen am Orientierungstag teilnehmen.

«Ich bin mir sicher, dass durch das Absolvieren des Orientierungstages das Verständnis für den Militärdienst besser wird.»

Eine spezialisierte Agentur hat die Umfrageergebnisse ausgewertet. Die Kosten übernimmt der Bund, denn die gewonnenen Erkenntnisse sollen später auch in anderen Kantonen zur Anwendung kommen.

Achermann hat erheblichen Anteil am Pilotprojekt. Bis 2019 war er Präsident der Vereinigung Schweizerischer Kreiskommandanten. In dieser Funktion war er oft mit der Armeeführung als Bindeglied der Stufen Kanton und Bund in Kontakt. Letztes Jahr sei das Projekt «Langfristige Entwicklung Verteidigung/Armee» unter der Führung von Brigadier Jacques Rüdin initialisiert worden, der direkt dem Chef der Armee angegliedert ist. Achermann wurde angefragt, ob er im Teilprojekt «Verhaltensökonomie» mitmachen wolle. In dieser Projektgruppe sei die Idee entstanden, so Achermann.