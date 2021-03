(avd) Keine Fussballspiele mit Fanaufmarsch, keine Grossveranstaltungen: Der Ordnungsdienst der Luzerner Polizei hatte 2020 wegen der Pandemie ein ruhiges Jahr. Dazu kamen zwischenzeitliche Schliessungen von Polizeiposten und von Schaltergeschäften wie dem Fundbüro. Die Luzerner Polizei konnte so die Zahl der Überstunden um rund 10'000 abbauen. Damit bleiben noch rund 20'000 Überstunden ohne Ferien, wie Polizeikommandant Adi Achermann auf Nachfrage sagte.

Als zweite grosse Massnahme hat die Polizei die präventive Präsenz massiv ausgebaut. Konkret waren die Luzerner Polizisten letztes Jahr während 93'925 Stunden im öffentlichen Raum unterwegs – rund 11'000 mehr als im Vorjahr. Die Vorgabe betrug 79'000 Stunden. Der Überstundenabbau und die hohe Präsenz sind direkte Konsequenzen aus der Pandemie, wie Adi Achermann betonte. Daraus könne nicht geschlossen werden, dass das Korps über genügend Ressourcen verfüge. Im Gegenteil: Per Anfang 2021 kamen 602 Einwohner auf einen Polizisten. Damit ist die Polizeidichte zwar besser als letztes Jahr (617 Einwohner pro Polizist), aber noch immer weit über dem Schweizer Durchschnitt von 454 Einwohnern pro Polizist.

Winiker: Neues Zentrum spart Kosten

Achermann sagte: «Wir sind noch nicht am Ziel von unter 600 Einwohnern pro Polizist.» Erschwerend komme hinzu, dass gerade die komplexen Verfahren mehr Ressourcen bräuchten; gerade bei der Internet- und der Drogenkriminalität. Die Luzerner Polizei zählte letztes Jahr 805,1 Vollzeitstellen. Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker nahm am Donnerstag den Ball auf: «Das geplante Sicherheitszentrum in Rothenburg wird uns erlauben, bei den Gebäudekosten zu sparen und dafür in das Personal zu investieren.»

Investiert hat die Luzerner Polizei letztes Jahr übrigens rund 2300 Planungsstunden in einen Anlass, der gar nicht stattgefunden hat; ins WEF auf dem Bürgenstock. Immerhin habe man wertvolle Erfahrungen sammeln können, schreibt das Kommando im Jahresbericht. Umgesetzt worden ist hingegen die Bussen-App. Seit Einführung im September letzten Jahres wurden per App 33 760 Bussen ausgestellt. Davon sind 14'890 auch gleich online bezahlt worden. Trotzdem nahm die Polizei wegen der Pandemie insgesamt weniger an Bussen und Gebühren ein. Das Globalbudget von 89,6 Millionen Franken wurde um 2,7 Millionen Franken überschritten.