Luzerner Polizei führt am Dienstag Bussen-App ein – so funktioniert sie Ab dem 1. September können im Kanton Luzern Parkbussen mit dem Smartphone oder am Computer bezahlt werden. Das macht es nicht nur für Gebüsste einfacher, sondern auch für die Luzerner Polizei: 48 Tage Arbeit können so gespart werden. Alexander von Däniken Aktualisiert 31.08.2020, 17.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab dem 1. September erhalten zum Beispiel Parksünder keinen Einzahlungsschein mehr, sondern einen Zettel mit QR-Code zum Einscannen. Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

Ab heute finden die ersten Parksünder auf der Windschutzscheibe keinen Einzahlungsschein mehr, sondern einen wasserfesten Zettel mit einem sogenannten QR-Code drauf. Der quadratische, aus Pixeln bestehende Code kann mit dem Smartphone fotografiert werden. Der Autofahrer wird dann auf ein Portal der Luzerner Polizei weitergeleitet. Nach Eingabe der Kontrollschildnummer kann die Busse mit Twint oder den gängigen Kreditkarten direkt bezahlt werden. Wer kein Smartphone hat, kann am heimischen Computer die Seite bussen.polizei.lu.ch aufrufen, die Ordnungsbussennummer eingeben, die auf dem QR-Code-Zettel steht, und verfährt dann gleich wie die Smartphone-Nutzer.

Wer weder ein Smartphone noch einen Computer besitzt, braucht ausser Warten nichts zu tun: Die Luzerner Polizei schickt nach spätestens 30 Tagen einen Einzahlungsschein nach Hause. Damit verlängert sich quasi auch die Frist, die Busse zu bezahlen. Darum herum kommen die Parksünder aber nicht, wie Polizeisprecher Christian Bertschi betont.

«Wir hoffen, dass die neue Bezahlmöglichkeit von möglichst vielen Gebüssten benutzt wird.»

Das ist ein QR-Code Der QR-Code ist ein quadratischer Code, bestehend aus unterschiedlich angeordneten Pixeln. QR steht für Quick Response, also schnelle Reaktion. Einmal vor die Smartphone-Kamera gehalten, öffnet sich zum Beispiel ein Link zu einer Internetadresse. Damit entfällt das mühsame Tippen einer Adresse und anderer Angaben. In den App-Stores sind zahlreiche Gratis-Versionen von QR-Code-Readern erhältlich. (avd)

70'000 Ordnungsbussen pro Jahr ausgestellt

Denn es geht auch um eine Vereinfachung für die Luzerner Polizei. Bis vor kurzem mussten nämlich Sicherheitsassistenten mit einem speziellen mobilen Gerät die Daten erfassen und einen Beleg ausdrucken. Zurück im Polizeiposten mussten dann dieselben Daten nochmals ins zentrale System gespiesen werden. Andere Uniformpolizisten mussten die Ordnungsbussen von Hand ausfüllen.

Das nachträgliche Erfassen im digitalen System hat im Durchschnitt etwa eine Minute pro Busse betragen. Das tönt nicht nach viel. Doch bei rund 70'000 ausgestellten Ordnungsbussen pro Jahr sind das über 48 Tage à 24 Stunden. Diese Arbeit wird mit dem neuen System nun eingespart. Denn die rund 20 Sicherheitsassistenten – und ab 1. Oktober auch rund 450 Polizisten – erfassen die Daten nur noch einmal vor Ort. Das geschieht mit einer Bussen-App, die auf den Diensthandys gespeichert ist.

Wird zum Beispiel festgestellt, dass bei einem Auto die Parkzeit überschritten worden ist, gibt der Polizist in der App zuerst die Kontrollschildnummer ein – oder er scannt sie mit dem Diensthandy. Dann gibt er die Fahrzeugdaten sowie Ort und Zeit des Vergehens ein. Sind alle Daten erfasst, scannt der Polizist mit dem Handy einen Zettel mit QR-Code, um die Daten mit dem Code zu verknüpfen. Der Zettel wird wie bisher hinter den Scheibenwischer geklemmt.

Busse kann online auch angefochten und «weitergeleitet» werden

Wer mit dem Bussgeldbescheid nicht einverstanden ist, kann diesen direkt auf dem Bussenportal anfechten. Auch kann diejenige Person angegeben werden, welche das Fahrzeug in der fraglichen Zeit gefahren ist. «So kann man auch die eigene Adresse angeben, wenn man trotz Handy und Computer lieber einen Einzahlungsschein haben will», sagt Bertschi. Das neue System gilt für viele Bussen aus dem kantonalen Ordnungsbussenkatalog – also zum Beispiel auch für Littering oder Rauchen im Nichtraucherbereich. Zwar können seit diesem Jahr auch Wildhüter Ordnungsbussen ausstellen, sie verfügen aber noch nicht über die Bussen-App. «Das wäre künftig möglich», so Christian Bertschi.

Die Bussen-App kostet den Kanton einmalig rund 250'000 Franken, dazu kommen 400'000 an Wartungskosten für zehn Jahre. Sie entspricht der kantonalen Digitalisierungsstrategie. Die Kantonspolizeien Basel-Stadt, St. Gallen und Zürich verfügen über dasselbe System. Nicht aber die Zürcher Stadtpolizei, deren System noch Kinderkrankheiten aufweist.

Die Luzerner Polizei wollte die App ursprünglich auf Anfang dieses Jahres einsetzen. Zur Verzögerung führten Änderungswünsche an den Hersteller, rechtliche sowie datenschutzrechtliche Abklärungen und Corona. «Durch letzteres und vor allem die seit Ende Juni erhältlichen QR-Einzahlungsscheine der Post erhoffen wir uns eine grössere Akzeptanz bei der Bevölkerung», so Christian Bertschi.