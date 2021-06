Luzerner Polizei: Juan Martin Kretz frisch vereidigt

Luzerner Polizei Ruhiger Latino in Uniform: Juan Martin Kretz hat Wurzeln in Argentinien und geht in Luzern auf Verbrecherjagd Unter den 44 Luzerner Polizisten, die kürzlich vereidigt worden sind, fällt Juan Martin Kretz auf. Der 36-Jährige stammt aus Buenos Aires, studierte an der ETH und liess sich von Videos zum Polizeiberuf inspirieren. Alexander von Däniken 10.06.2021, 16.30 Uhr

Juan Martin Kretz, frisch vereidigter Polizist der Luzerner Polizei, kann sich eine Karriere bei der Kripo oder bei Observationen vorstellen. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juni 2021)

Nach einem Jahr Unterbruch sind am Mittwoch wieder Luzerner Polizistinnen und Polizisten vereidigt worden. Die coronakonforme Feier war auf wenige Angehörige pro Polizist beschränkt. Aber es war nicht die Personenzahl, welche es dem Vater von Juan Martin Kretz verunmöglichte, der Vereidigung beizuwohnen. Doch blicken wir zuerst zurück – und über den Atlantik.

Der heute 36-jährige Juan Martin Kretz ist in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires geboren und aufgewachsen. Der Vater führte einen Grosshandel mit Bekleidungsstoffen. Juan eiferte seinem Bruder nach, der eine Karriere beim argentinischen Militär einschlug. «Aber die Korruption, falsche Freunde und ständig knappe Budgets führten dazu, dass mein Bruder aufhörte und auch ich meinen Berufswunsch aufgab.» Allerdings war es genau der damalige Vorgesetzte des Bruders, der Juan Martin indirekt zu einem neuen Leben verhalf. Denn dieser Vorgesetzte beherbergte mit seiner Familie Sprachschüler. Darunter auch Irene Kretz, eine junge Frau aus Rotkreuz. Als Irene ein zweites Mal nach Buenos Aires reiste, funkte es.

Videos führten ihn zum Traumberuf

Mit 25 wanderte Juan zu Irene in die Schweiz aus. Das sei zwar ein grosser Schritt gewesen, sagt er. «Aber das Leben in Argentinien ist auch sehr hart. Meine Schwester und ihr Mann sind einmal entführt worden. Und als Polizist vertritt man einen Staat, der nicht immer gut zu seinen Bürgern ist.» Eine Laufbahn bei der Polizei konnte sich Juan in Argentinien nicht vorstellen. Er studierte Agrarwissenschaften an der ETH. Danach war er arbeitslos und begann, Videos über Polizeieinsätze in den USA und Frankreich zu schauen. «Das hat mich sehr fasziniert.» Juan arbeitete drei Jahre bei der Securitas und bewarb sich bei der Zuger und der Luzerner Polizei. Letztere stellte ihn im Sommer 2018 als Aspiranten ein.

Juan Martin Kretz ist verheiratet und hat drei Kinder.

Erst nach der Zusage lernte er Schweizerdeutsch, zuvor verständigte er sich auf Hochdeutsch. «Schweizerdeutsch ist sehr schwer, es gibt keine Lehrmittel und in jeder Region wird ein anderer Dialekt gesprochen», sagt er mit einem leichten Akzent und ruhiger Stimme. Überhaupt wirkt Juan Martin, der 2001 Irene geheiratet und ihren Nachnamen angenommen hat, ruhig.

«Ich bin das Gegenteil davon, was man sich von einem Lateinamerikaner vorstellt.»

Das habe am Anfang einzelne Polizeikollegen etwas irritiert, was sich aber schnell gelegt habe. Kretz hat mit Irene, die als Steuerfachangestellte arbeitet, drei Mädchen im Alter von 5 und 2 Jahren sowie 3 Monaten. Sie leben in der Stadt Luzern. In der Freizeit übt Juan Martin Kretz Ninjutsu aus, eine Kampfkunst, die sich an den Ninjas orientiert. Auch IPSC, das gekonnte Schiessen mit einer Pistole oder einem Gewehr auf bewegliche Ziele, gehört zu seinen Hobbys. Beides passt gut zum Polizeiberuf, vor allem zu Frontdiensten. Juan Martin Kretz kann sich daher eine Karriere bei der Kripo oder bei Observationen vorstellen.

Respekt vor Polizei im Vergleich zu Ausland gross

Kretz hört von Kollegen oft, dass der Respekt vor der Polizei in der Schweiz kleiner werde. Das mag zwar sein, stimmt er zu. «Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist der Respekt noch wesentlich grösser.» Seit einem Jahr absolviert er Uniformdienst auf der Strasse, erst zwei bis drei Mal habe er bei Konfrontationen körperlich eingreifen müssen.

9 Polizistinnen und 35 Polizisten vereidigt Am Mittwoch fand in Luzern die Vereidigung folgender 9 Polizistinnen und 35 Polizisten der Luzerner Polizei statt: Andereggen Oliver, Luzern; Baumann Philipp, Egolzwil; Baumgartner Loris, Luzern; Bertschi Silas, Neudorf; Bindt Noël, Büron; Born Marcel, Kestenholz; Bühlmann Stephan, Gelfingen; Bussmann Marc, Luzern; Egli Thomas, Beromünster; Ellis Spencer James, Luzern; Erni Michael, Emmen; Gärtner Pascal, Eschenbach; Graf Mischa, Buttisholz; Harnisch Sebastian, Neudorf; Kaufmann Manuel, Buchs; Keller Toya, Küssnacht am Rigi; Kopp Michel, Beckenried; Kretz Juan Martin, Luzern; Lingg Severin, Kriens; Matter Sascha, Rothenburg; Meier Josef, Grosswangen; Mischler Pascal, Römerswil; Müller Angelika, Eich; Murer Jana, Buttisholz; Näf Elia, Nottwil; Petermann Noah, Luzern; Reich Viviane, Kriens; Schauenburg Franziska, Ebikon; Schüpfer Lukas, Luzern; Seiler Lara, Horw; Sidler Nicholas, Kaltbach; Sigrist Tobias, Adligenswil; Sigrist Raphael, Luzern; Spiess Simon, Rothenburg; Stofer Philipp, Rickenbach; Studer Yvonne, Willisau; Suter Marco, Luzern; Ulmi Leandro, Kriens; Unternährer Lukas, Oberkirch; Walker Nicholas, Luzern; Willi Claudio, Horw; Wobmann Marina, Gelfingen; Zimmermann Livia, Weggis; Zimmermann Joel, Rothenburg. (avd)

Generell liebe er an der Schweiz auch die Ordnung und Sicherheit, die Ruhe und Sauberkeit. Heimweh habe er nur, wenn er Tango höre. «Dann kann es schon sein, dass die Tränen kommen.» Er wie auch seine Frau sind katholisch und gehen regelmässig in die Kirche. Er sei gut aufgenommen worden. Die Gastfreundschaft dürfte Juans Vater ebenfalls schätzen. Der 71-Jährige ist für die Vereidigung extra in die Schweiz gereist. Leider verpasste er die Feier wegen der Quarantänevorschriften. Das Virus und seine Konsequenzen, sie sind noch da.