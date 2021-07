Luzerner Polizei Mehrere Anzeigen nach Autokorso in der Stadt Luzern Nach den Viertelfinal-Spielen der EM kam es in der Luzerner Innenstadt am Freitagabend zu Hupkonzerten und Autokorsos. Die Luzerner Polizei hat mehrere fehlbare Personen verzeigt oder gebüsst. 03.07.2021, 09.50 Uhr

Fahnen und Autokorsos am Freitag auf der Seebrücke in Luzern. Bild: zvg

Am Freitagabend fanden an den Fussball-Europameisterschaften die Viertelfinal-Partien zwischen der Schweiz und Spanien sowie zwischen Belgien und Italien statt. Nach dem ersten Viertelfinalspiel kam es vereinzelt zu Hupkonzerten. Eine Person wurde verzeigt, weil sie sich während der Fahrt aus dem Dachfenster hinausgelehnt hatte, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.